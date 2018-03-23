إعلان انسحاب حزب العمال الكردستاني من سنجار والعملية التركية متواصلة داخل العراق

الموصل – الزمان
أعلنت منظومة المجتمع الكردستاني، الجمعة، عن انسحاب عناصر حزب العمال الكردستاني من قضاء سنجار ذي الجبل الشهير العاصي التابع لمحافظة نينوى. ولا توجد معلومات حول الجهة التي توجه اليها مقاتلو الحزب فيما رجحت مصادر عبورها الحدود نحو سوريا .
وذكرت المنظومة في بيان لها اليوم ان انسحاب عناصر الحزب من سنجار جاء بعد انتهاء مهمتها في تلك المناطق.
واضاف، ان حزب العمال}، أنهت مهامها بعد ارساء الامن والاستقرار وتشكيل قوات حماية خاصة بها.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد في وقت سابق، بـسحق المسلحين في شمال العراق قريبا عبر عملية غصن زيتون ثاني ، وذلك بعد أن قال وزير خارجيته الأسبوع الماضي إن أنقرة وبغداد ستشنان هجوما مشتركا على المقاتلين الأكراد في العراق ،واعلنت بغداد لاحقا عن انها ترفض دخول الجيش التركي الاراضي العراقية ..وأشارت «الرئاسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني»، في بيان، إلى أن قوات «الكريلا» (التابعة للمنظمة) تم انتشارها في المنطقة سابقا لحماية أقلية الإيزيديين من الإبادة الجماعية على يد تنظيم «داعش» الإرهابي. وتابع البيان أن وضع الإيزيديين الآن لم يعد كما كان بعد سيطرة «داعش» على مدينة الموصل في العام 2014، وأصبح انسحاب قوات «الكريلا» من المنطقة ممكنا بعد «ترسيخ الأمن والاستقرار في شنكال ومحيطها».
وتعتبر «منطومة المجتمع الكردستاني»ائتلافا لأربعة أحزاب كردية، من بينها حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي، اللتين تصنفهما أنقرة تنظيمين «إرهابيين».ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية التركية الجمعة عن مصادر أمنية تأكيدها بأن القوات التركية دمرت خمس مغارات و12 ملجأ وثلاث خيام للمسلحين الأكراد في منطقتي هاكورك وكاني راش، ضمن إطار عملية عسكرية أطلقتها أنقرة في 10 مارس الجاري ضد معسكرات «حزب العمال» شمالي العراق.
وأضافت المصادر أن الجيش التركي ضبط خلال عملياته كمية من الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية التابعة للمسلحين الأكراد.
وسبق أن استنكرت الخارجية العراقية أمس، على لسان المتحدث باسمها أحمد محجوب، العمليات التركية في شمال العراق، محذرا من أن الاعتداءات والتجاوزات المستمرة من قبل أنقرة لا تخدم تطور العلاقات بين البلدين.