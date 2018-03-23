إعلان انسحاب حزب العمال الكردستاني من سنجار والعملية التركية متواصلة داخل العراق

الموصل‭ – ‬الزمان

أعلنت‭ ‬منظومة‭ ‬المجتمع‭ ‬الكردستاني،‭ ‬الجمعة،‭ ‬عن‭ ‬انسحاب‭ ‬عناصر‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬من‭ ‬قضاء‭ ‬سنجار‭ ‬ذي‭ ‬الجبل‭ ‬الشهير‭ ‬العاصي‭ ‬التابع‭ ‬لمحافظة‭ ‬نينوى‭. ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬توجه‭ ‬اليها‭ ‬مقاتلو‭ ‬الحزب‭ ‬فيما‭ ‬رجحت‭ ‬مصادر‭ ‬عبورها‭ ‬الحدود‭ ‬نحو‭ ‬سوريا‭ .‬

وذكرت‭ ‬المنظومة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬اليوم‭ ‬ان‭ ‬انسحاب‭ ‬عناصر‭ ‬الحزب‭ ‬من‭ ‬سنجار‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مهمتها‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭.‬

واضاف،‭ ‬ان‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭}‬،‭ ‬أنهت‭ ‬مهامها‭ ‬بعد‭ ‬ارساء‭ ‬الامن‭ ‬والاستقرار‭ ‬وتشكيل‭ ‬قوات‭ ‬حماية‭ ‬خاصة‭ ‬بها‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬تعهد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬بـسحق‭ ‬المسلحين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬قريبا‭ ‬عبر‭ ‬عملية‭ ‬غصن‭ ‬زيتون‭ ‬ثاني‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬خارجيته‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬أنقرة‭ ‬وبغداد‭ ‬ستشنان‭ ‬هجوما‭ ‬مشتركا‭ ‬على‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،واعلنت‭ ‬بغداد‭ ‬لاحقا‭ ‬عن‭ ‬انها‭ ‬ترفض‭ ‬دخول‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬الاراضي‭ ‬العراقية‭ ..‬وأشارت‭ ‬‮«‬الرئاسة‭ ‬المشتركة‭ ‬للهيئة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمنظومة‭ ‬المجتمع‭ ‬الكردستاني‮»‬،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬‮«‬الكريلا‮»‬‭ (‬التابعة‭ ‬للمنظمة‭) ‬تم‭ ‬انتشارها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬سابقا‭ ‬لحماية‭ ‬أقلية‭ ‬الإيزيديين‭ ‬من‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬الإرهابي‭. ‬وتابع‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬الإيزيديين‭ ‬الآن‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬بعد‭ ‬سيطرة‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014،‭ ‬وأصبح‭ ‬انسحاب‭ ‬قوات‭ ‬‮«‬الكريلا‮»‬‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬ممكنا‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬شنكال‭ ‬ومحيطها‮»‬‭.‬

وتعتبر‭ ‬‮«‬منطومة‭ ‬المجتمع‭ ‬الكردستاني‮»‬ائتلافا‭ ‬لأربعة‭ ‬أحزاب‭ ‬كردية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬وحزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬اللتين‭ ‬تصنفهما‭ ‬أنقرة‭ ‬تنظيمين‭ ‬‮«‬إرهابيين‮»‬‭.‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬الأناضول‮»‬‭ ‬الرسمية‭ ‬التركية‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬تأكيدها‭ ‬بأن‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬دمرت‭ ‬خمس‭ ‬مغارات‭ ‬و12‭ ‬ملجأ‭ ‬وثلاث‭ ‬خيام‭ ‬للمسلحين‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬هاكورك‭ ‬وكاني‭ ‬راش،‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬أطلقتها‭ ‬أنقرة‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مارس‭ ‬الجاري‭ ‬ضد‭ ‬معسكرات‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬العمال‮»‬‭ ‬شمالي‭ ‬العراق‭.‬

وأضافت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬ضبط‭ ‬خلال‭ ‬عملياته‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬والذخيرة‭ ‬والمعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬التابعة‭ ‬للمسلحين‭ ‬الأكراد‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬استنكرت‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬أمس،‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمها‭ ‬أحمد‭ ‬محجوب،‭ ‬العمليات‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الاعتداءات‭ ‬والتجاوزات‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أنقرة‭ ‬لا‭ ‬تخدم‭ ‬تطور‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬