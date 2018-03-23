بيان واضح حول الفلول

فاتح عبدالسلام

العراقيون‭ ‬يعلمون‭ ‬أنّ‭ ‬مدنهم‭ ‬تحررت‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬داعش،‭ ‬وانتهى‭ ‬ذلك‭ ‬الزمن‭ ‬الاسود‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬يريدون‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬اليهم‭ ‬مهما‭ ‬حصل‭ ‬،كما‭ ‬لايودون‭ ‬أن‭ ‬تتكرر‭ ‬سياقات‭ ‬ومقدمات‭ ‬من‭ ‬أية‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬أو‭ ‬عسكرية‭ ‬أو‭ ‬محلية‭ ‬،‭ ‬مهّدت‭ ‬لظهور‭ ‬التنظيم‭ ‬واستفحال‭ ‬أمره‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬والبلدات‭.‬

نعرف‭ ‬أنّ‭ ‬التنظيم‭ ‬يحاول‭ ‬أن‭ ‬ينفذ‭ ‬عملية‭ ‬ارهابية‭ ‬هنا‭ ‬أو‭ ‬هناك‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬يضرب‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬أو‭ ‬المانيا‭ ‬أو‭ ‬بلجيكا‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬اثبات‭ ‬الوجود‭ ‬والابقاء‭ ‬على‭ ‬القلق‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬إنّ‭ ‬هناك‭ ‬مستثمرين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الانواع‭ ‬يفيدون‭ ‬من‭ ‬وجوده‭.‬

غير‭ ‬إنّ‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الاخيرة‭ ‬،‭ ‬اتسع‭ ‬نطاق‭ ‬عمليات‭ ‬الانتقام‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬داعش،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الهشّة،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬مقتربات‭ ‬الطريق‭ ‬الدولي‭ ‬وبعض‭ ‬البلدات‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬رزحت‭ ‬تحت‭ ‬احتلال‭ ‬التنظيم،‭ ‬ويحاول‭ ‬التنظيم‭ ‬المتمرس‭ ‬في‭ ‬ارهاب‭ ‬الناس‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ضعفه،‭ ‬أن‭ ‬يستعيد‭ ‬أسالبيب‭ ‬العمل‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬مكّنته‭ ‬من‭ ‬رقاب‭ ‬الناس‭ ‬حين‭ ‬شعروا‭ ‬أنّ‭ ‬أجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬كلها‭ ‬مخترقة‭ ‬،‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬تكن،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستسلام‭ ‬لسلطة‭ ‬التنظيم‭ ‬التي‭ ‬ظلّت‭ ‬سرية‭ ‬سنوات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬علنية‭. ‬نحتاج‭ ‬الى‭ ‬شفافية‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬شرح‭ ‬أسباب‭ ‬انتعاش‭ ‬خلايا‭ ‬التنظيم‭ ‬وفلوله‭.‬

جميع‭ ‬الاعتقالات‭ ‬السابقة‭ ‬أو‭ ‬اللاحقة‭ ‬،غير‭ ‬الدقيقة،‭ ‬والتي‭ ‬طالت‭ ‬مدنيين،‭ ‬هم‭ ‬أصلاً‭ ‬ضحايا‭ ‬التنظيم‭ ‬،‭ ‬إنّما‭ ‬هي‭ ‬مادة‭ ‬أساسية‭ ‬يعتاش‭ ‬عليها‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬تجميع‭ ‬شتاته‭ ‬المنهزم‭. ‬الأدلة‭ ‬لا‭ ‬تخفى‭ ‬على‭ ‬الاجهزة‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭. ‬وأثبتت‭ ‬أساليب‭ ‬الترهيب‭ ‬الجماعي‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬سابقة‭ ‬نفذها‭ ‬المحتل‭ ‬الامريكي‭ ‬يوم‭ ‬كان‭ ‬يتخبط‭ ‬أو‭ ‬الاجهزة‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬اقتفت‭ ‬أثره‭ ‬العاثر‭ ‬فيما‭ ‬بعد،‭ ‬إنّها‭ ‬تأتي‭ ‬بنتائج‭ ‬عكسية‭. ‬لا‭ ‬وقت‭ ‬للمجاملة‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬ما‭ ‬جرى‭.‬

لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬احتمال‭ ‬ليكون‭ ‬البلد‭ ‬ومواطنه‭ ‬حقل‭ ‬تجارب‭ ‬للشكوك،‭ ‬فالمخاطر‭ ‬محدقة‭ ‬،‭ ‬وحولنا‭ ‬بلدان‭ ‬تستعر‭ ‬بنار‭ ‬وأخرى‭ ‬ستشب‭ ‬فيها‭ ‬نيران‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت،‭ ‬ونريد‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬البلد‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الجحيم‭.‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية