بيان واضح حول الفلول

فاتح عبدالسلام
العراقيون يعلمون أنّ مدنهم تحررت من قبضة داعش، وانتهى ذلك الزمن الاسود ، ولا يريدون له أن يعود اليهم مهما حصل ،كما لايودون أن تتكرر سياقات ومقدمات من أية جهة حكومية أو عسكرية أو محلية ، مهّدت لظهور التنظيم واستفحال أمره في المدن والبلدات.
نعرف أنّ التنظيم يحاول أن ينفذ عملية ارهابية هنا أو هناك ، كما يضرب في فرنسا أو المانيا أو بلجيكا من باب اثبات الوجود والابقاء على القلق العالمي الذي يبدو إنّ هناك مستثمرين من مختلف الانواع يفيدون من وجوده.
غير إنّ في الأسابيع الاخيرة ، اتسع نطاق عمليات الانتقام التي ينفذها داعش، لاسيما في المناطق الهشّة، كما في مقتربات الطريق الدولي وبعض البلدات التي سبق أن رزحت تحت احتلال التنظيم، ويحاول التنظيم المتمرس في ارهاب الناس بالرغم من ضعفه، أن يستعيد أسالبيب العمل القديمة التي مكّنته من رقاب الناس حين شعروا أنّ أجهزة الدولة كلها مخترقة ، حتى وإن لم تكن، من أجل الاستسلام لسلطة التنظيم التي ظلّت سرية سنوات قبل أن تظهر علنية. نحتاج الى شفافية من الحكومة في شرح أسباب انتعاش خلايا التنظيم وفلوله.
جميع الاعتقالات السابقة أو اللاحقة ،غير الدقيقة، والتي طالت مدنيين، هم أصلاً ضحايا التنظيم ، إنّما هي مادة أساسية يعتاش عليها التنظيم في تجميع شتاته المنهزم. الأدلة لا تخفى على الاجهزة المختصة أو المواطنين في تشخيص أي شخص كان من عناصر التنظيم. وأثبتت أساليب الترهيب الجماعي في عمليات سابقة نفذها المحتل الامريكي يوم كان يتخبط أو الاجهزة المحلية التي اقتفت أثره العاثر فيما بعد، إنّها تأتي بنتائج عكسية. لا وقت للمجاملة في تشخيص ما جرى.
لم يعد هناك احتمال ليكون البلد ومواطنه حقل تجارب للشكوك، فالمخاطر محدقة ، وحولنا بلدان تستعر بنار وأخرى ستشب فيها نيران جديدة في أي وقت، ونريد أن يبقى ما تبقى من البلد بعيداً عن الجحيم.
رئيس التحرير – الطبعة الدولية