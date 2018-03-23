داعش يتبنى الاعتداءات في جنوب فرنسا

بيروت‭- ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

تبنى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الجمعة‭ ‬الاعتداءات‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬فرنسا‭ ‬وتسببت‭ ‬بمقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭.‬

وقال‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬اعماق‮»‬‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬تلغرام‮»‬‭ ‬إن‭ ‬منفذ‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬تريب‭ ‬هو‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬اردت‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬منفذ‭ ‬العملية‭.‬

فيما‭ ‬قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشخاص‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬واصيب‭ ‬أربعة‭ ‬اخرون‭ ‬بجروح‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬هجمات‭ ‬نفذها‭ ‬مسلح‭ ‬قال‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬ترديه‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬فرنسا‭.‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬التحقيق‭ ‬ان‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬قام‭ ‬في‭ ‬البدء‭ ‬بسرقة‭ ‬سيارة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬كركاسون‭ ‬وقتل‭ ‬راكبا‭ ‬واصاب‭ ‬السائق‭ ‬بجروح‭ ‬ثم‭ ‬اصاب‭ ‬شرطيا‭ ‬بالرصاص‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتوجه‭ ‬الى‭ ‬سوبرماركت‭ ‬في‭ ‬تريب‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬كيلومترات‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬شخصين‭ ‬اخرين‭.‬

وتابعت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬أردت‭ ‬محتجز‭ ‬الرهائن‭ ‬خلال‭ ‬اقتحامها‭ ‬السوبرماركت‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬دركي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬محتجزا،‭ ‬مضيفة‭ ‬ان‭ ‬الدركي‭ ‬وعسكري‭ ‬آخر‭ ‬اصيبا‭ ‬بالرصاص‭.‬

واعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬بروكسل‭ ‬ان‭ ‬‮«‬كل‭ ‬العناصر‭ ‬تحمل‭ ‬على‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بان‭ ‬الامر‭ ‬يتعلق‭ ‬بهجوم‭ ‬ارهابي‮»‬‭ ‬وانه‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬المقبلة‭.‬

وتابع‭ ‬ماكرون‭ ‬‮«‬ساكون‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ساعات‭ ‬لمتابعة‭ ‬وتنسيق‭ ‬مجمل‭ ‬الاجراءات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬اتخاذها‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬دعمه‭ ‬لكل‭ ‬الذين‭ ‬واجهوا‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬الاوروبي‭ ‬جان‭ ‬كلود‭ ‬يونكر‭ ‬عن‭ ‬وقوف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬الفرنسي‭ ‬و»دعمه‭ ‬التام‮»‬‭ ‬له‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬التحقيق‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬تشتبه‭ ‬بان‭ ‬المنفذ‭ ‬مغربي‭ ‬في‭ ‬الثلاثين‭ ‬كان‭ ‬تحت‭ ‬مراقبة‭ ‬السلطات‭ ‬بسبب‭ ‬انتقاله‭ ‬الى‭ ‬التطرف‭.‬

وكانت‭ ‬فرنسا‭ ‬شهدت‭ ‬بين‭ ‬2015‭ ‬و2016‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الجهادية‭ ‬أوقعت‭ ‬238‭ ‬قتيلا‭ ‬ومئات‭ ‬الجرحى‭.‬

وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬ادوار‭ ‬فيليب‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬خطير‮»‬‭ ‬وان‭ ‬المسألة‭ ‬أحيلت‭ ‬امام‭ ‬القضاء‭ ‬المختص‭ ‬بمكافحة‭ ‬الارهاب،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬العناصر‭ ‬‮«‬تحمل‭ ‬على‭ ‬الاعتقاد‮»‬‭ ‬بان‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬ارهابي‮»‬،‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬رفض‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬الحصيلة‭.‬

وبحسب‭ ‬العناصر‭ ‬الاولية‭ ‬للتحقيق‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬التحقيق‭ ‬دخل‭ ‬رجل‭ ‬‮«‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬11‭,‬15‭ (‬10,15‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬محل‭ ‬سوبرماركت‭ ‬في‭ ‬تريب‭ (‬جنوب‭ ‬غرب‭)‬‮»‬‭ ‬وانه‭ ‬‮«‬سُمع‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬شاهد‭ ‬ان‭ ‬مطلق‭ ‬النار‭ ‬هتف‭ ‬‮«‬الله‭ ‬اكبر‮»‬‭ ‬عند‭ ‬دخوله‭ ‬السوبرماركت،‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬الملف‭.‬

وتمت‭ ‬احالة‭ ‬القضية‭ ‬الى‭ ‬شعبة‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬في‭ ‬نيابة‭ ‬باريس‭ ‬واعلن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬جيرار‭ ‬كولومب‭ ‬انه‭ ‬سيأتي‭ ‬الى‭ ‬المكان‭.‬

وروت‭ ‬امراة‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬السوبرماركت‭ ‬لاذاعة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬اينفو‮»‬‭ ‬ان‭ ‬‮«‬رجلا‭ ‬صرخ‭ ‬واطلق‭ ‬النار‭ ‬مرات‭ ‬عدة‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬لمحت‭ ‬باب‭ ‬ثلاجة‭ ‬وناديت‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬للاحتماء‭. ‬كنا‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬وبقيا‭ ‬قرابة‭ ‬ساعة‭. ‬حصل‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‭ ‬آخر‭ ‬وخرجا‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬الخلف‮»‬‭.‬

وقطعت‭ ‬السلطات‭ ‬كل‭ ‬الطرقات‭ ‬الى‭ ‬تريب،‭ ‬بينما‭ ‬تمركز‭ ‬عناصر‭ ‬امن‭ ‬مدججون‭ ‬بالسلاح‭ ‬عند‭ ‬مخارج‭ ‬المدينة‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬السريع،‭ ‬بينما‭ ‬حلقت‭ ‬مروحية‭ ‬تابعة‭ ‬للدرك‭ ‬فوق‭ ‬المنطقة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

واكدت‭ ‬أكاديمية‭ ‬مونبولييه‭ (‬جنوب‭ ‬شرق‭) ‬ان‭ ‬التلاميذ‭ ‬‮«‬في‭ ‬أمان‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬ومعهد‭ ‬تريب‭ ‬و»ظلوا‭ ‬فيها‮»‬‭ ‬طيلة‭ ‬فترة‭ ‬احتجاز‭ ‬الرهائن‭.‬