تصريحات أبو مازن تضع الوساطة المصرية بين فتح وحماس في مأزق

القاهرة- مصطفى عمارة
تعثرت الجهود المصرية للوساطة بين حركتي فتح وحماس بعد مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تسليم حماس لقطاع غزة دفعة واحدة الى السلطة في اعقاب محاولة اغتيال فاشلة جرت ضد رئيس حكومة السلطة الفلسطينية في خلال ذهابه الى غزة . وبرغم ذلك أكد مصدر في الخارجية
المصرية فى تصريحات لمراسل الزمان انّ مصر تسعى لتمكين حكومة الوفاق من أداء دورها فى اطار اتفاق مصالحة شامل بين فتح وحماس وباقى الفصائل ،واضاف المصدر انّ الوفد الامني المصري والرئاسه المصرية يبذلان جهود مكثفه لتجاوز الاثار التى خلفتها محاولة اغتيال رئيس الحكومة والانقسام على الساحة الفلسطينية بعد تصريحات أبو مازن لحماس بتسليم قطاع غزة دفعة واحدة أو تحمل نفقاته . من جانبه أكد عزام الاحمد مسؤول ملف المصالحة فى حركة فتح فى تصريحات للزمان انّ أبو مازن والسلطة الفلسطينية سيقدمون لمصر جميع الأدلة والتسجيلات التى تثبت تورط حماس فى عملية اغتيال رامي حمدالله رئيس الحكومة وانّ السلطة وفتح متمسكان بتسليم قطاع غزة دفعة واحدة لان الظروف الحالية التى تمر بها القضية الفلسطينية حاليا لا تسمح باستمرار الانقسام.
في المقابل شنّ طاهر النونو القيادي بحركة حماس فى تصريحات للزمان هجوماً حاداً على السلطة الفلسطينية منبها عباس على العميل على تكريس الانقسام وتهيئة المناخ العام لتمرير صفقة القرن ودعا النونو مصر الى التدخل بقوة لانقاذ ملف المصالحة، فيما كشف د/ ايمن الرقب القيادي بالتيار الاصلاحي فى تصريحات للزمان انّ النائب محمد دحلان يتواصل مع الاطراف كافة وعلى راسها مصر والامارات من اجل التدخل بقوة لانقاذ ملف المصالحة وكذلك انقاذ الوضع الانساني فى غزة من المصير الماساوي الذى ينتظره فى ظل استمرار الانقسام