تصريحات أبو مازن تضع الوساطة المصرية بين فتح وحماس في مأزق

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

تعثرت‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬للوساطة‭ ‬بين‭ ‬حركتي‭ ‬فتح‭ ‬وحماس‭ ‬بعد‭ ‬مطالبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬تسليم‭ ‬حماس‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬الى‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬فاشلة‭ ‬جرت‭ ‬ضد‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬ذهابه‭ ‬الى‭ ‬غزة‭ . ‬وبرغم‭ ‬ذلك‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الخارجية

‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬انّ‭ ‬مصر‭ ‬تسعى‭ ‬لتمكين‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬دورها‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬اتفاق‭ ‬مصالحة‭ ‬شامل‭ ‬بين‭ ‬فتح‭ ‬وحماس‭ ‬وباقى‭ ‬الفصائل‭ ‬،واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬انّ‭ ‬الوفد‭ ‬الامني‭ ‬المصري‭ ‬والرئاسه‭ ‬المصرية‭ ‬يبذلان‭ ‬جهود‭ ‬مكثفه‭ ‬لتجاوز‭ ‬الاثار‭ ‬التى‭ ‬خلفتها‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬والانقسام‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بعد‭ ‬تصريحات‭ ‬أبو‭ ‬مازن‭ ‬لحماس‭ ‬بتسليم‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬أو‭ ‬تحمل‭ ‬نفقاته‭ . ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬عزام‭ ‬الاحمد‭ ‬مسؤول‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭ ‬فى‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬انّ‭ ‬أبو‭ ‬مازن‭ ‬والسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬سيقدمون‭ ‬لمصر‭ ‬جميع‭ ‬الأدلة‭ ‬والتسجيلات‭ ‬التى‭ ‬تثبت‭ ‬تورط‭ ‬حماس‭ ‬فى‭ ‬عملية‭ ‬اغتيال‭ ‬رامي‭ ‬حمدالله‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬وانّ‭ ‬السلطة‭ ‬وفتح‭ ‬متمسكان‭ ‬بتسليم‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬لان‭ ‬الظروف‭ ‬الحالية‭ ‬التى‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬حاليا‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬باستمرار‭ ‬الانقسام‭.‬

‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬شنّ‭ ‬طاهر‭ ‬النونو‭ ‬القيادي‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬هجوماً‭ ‬حاداً‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬منبها‭ ‬عباس‭ ‬على‭ ‬العميل‭ ‬على‭ ‬تكريس‭ ‬الانقسام‭ ‬وتهيئة‭ ‬المناخ‭ ‬العام‭ ‬لتمرير‭ ‬صفقة‭ ‬القرن‭ ‬ودعا‭ ‬النونو‭ ‬مصر‭ ‬الى‭ ‬التدخل‭ ‬بقوة‭ ‬لانقاذ‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة،‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬د‭/ ‬ايمن‭ ‬الرقب‭ ‬القيادي‭ ‬بالتيار‭ ‬الاصلاحي‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬انّ‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬دحلان‭ ‬يتواصل‭ ‬مع‭ ‬الاطراف‭ ‬كافة‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬مصر‭ ‬والامارات‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التدخل‭ ‬بقوة‭ ‬لانقاذ‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭ ‬وكذلك‭ ‬انقاذ‭ ‬الوضع‭ ‬الانساني‭ ‬فى‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬المصير‭ ‬الماساوي‭ ‬الذى‭ ‬ينتظره‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬الانقسام