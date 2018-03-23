الأمم المتحدة:170 ألف شخص فروا من عفرين اتفاق ثان لإخراج مدنيين ومقاتلين من الغوطة بعد موجة غارات القنابل الحارقة

دمشق‭- ‬جنيف‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلن‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬إجلاء‭ ‬ثان‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬يتعلق‭ ‬بالبلدات‭ ‬الجنوبية‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬فصيل‭ ‬‮«‬فيلق‭ ‬الرحمن‮»‬‭. ‬وأورد‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬خبر‭ ‬عاجل‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬يقضي‭ ‬‮«‬بنقل‭ ‬نحو‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬المسلحين‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬من‭ ‬زملكا‭ ‬وعربين‭ ‬وعين‭ ‬ترما‮»‬‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬اجزاء‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬جوبر‭ ‬الدمشقي‭ ‬المحاذي‭ ‬لها،‭ ‬وذلك‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬تسليم‭ ‬السلاح‭ ‬الثقيل‭ ‬والمتوسط‭ ‬وخرائط‭ ‬الأنفاق‮»‬‭. ‬ودفع‭ ‬القصف‭ ‬والمعارك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬87‭ ‬ألف‭ ‬مدني‭ ‬للنزوح‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬باتجاه‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام،‭ ‬وبقي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬ألفا‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬بلدات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬الجيش،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭. ‬ونفت‭ ‬روسيا‭ ‬استخدام‭ ‬القنابل‭ ‬الحارقة‭ ‬التي‭ ‬نزلت‭ ‬بكثافة‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬ايام‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ . ‬وارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬إلى‭ ‬1630‭ ‬مدنياً‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬320‭ ‬طفلاً،‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭.‬وكان‭ ‬فصيل‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬اعلن‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرته‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭ ‬لفتح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬مفاوضات‭ ‬نهائية‮»‬‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬ينهي‭ ‬‮«‬المعاناة‮»‬‭.‬

وقتل‭ ‬ليلاً‭ ‬في‭ ‬مدينتي‭ ‬زملكا‭ ‬وعربين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬شخصاً‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬عنيف‭ ‬استهدفهما،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬للمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬طائرات‭ ‬روسية‭ ‬لـ»قنابل‭ ‬حارقة‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الاتفاق،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتواصل‭ ‬فيه‭ ‬عملية‭ ‬إجلاء‭ ‬مقاتلي‭ ‬حركة‭ ‬أحرار‭ ‬الشام‭ ‬ومدنيين‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬حرستا‭ ‬المعزولة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭. ‬وكانت‭ ‬وصلت‭ ‬دفعة‭ ‬أولى‭ ‬من‭ ‬1580‭ ‬شخصاً‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬مقاتل‭ ‬معارض‭ ‬ليلاً‭ ‬إلى‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭. ‬بعد‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬صمدت‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬معقلها‭ ‬الأساسي‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬تتعرض‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬لنكسة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬معقلها‭ ‬الاساسي‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬مع‭ ‬استكمال‭ ‬خروج‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬حرستا‭ ‬واتفاق‭ ‬ثان‭ ‬لإجلاء‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬بلداتها‭ ‬الجنوبية‭.‬

وخلال‭ ‬حملة‭ ‬عسكرية‭ ‬مستمرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر،‭ ‬تمكنت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬تضييق‭ ‬الخناق‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬بعد‭ ‬تقسيم‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬جيوب‭ ‬منفصلة،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بمقاتلي‭ ‬المعارضة‭ ‬الى‭ ‬القبول‭ ‬بالتفاوض‭.‬

وأعلن‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري‭ ‬الجمعة‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬‮«‬فيلق‭ ‬الرحمن‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬يبدأ‭ ‬تنفيذه‭ ‬صباح‭ ‬السبت،‭ ‬ويقضي‭ ‬بإخراج‭ ‬مقاتلين‭ ‬مع‭ ‬عائلاتهم‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البلدات‭ ‬والاحياء‭. ‬وأكد‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬حصول‭ ‬الاتفاق‭. ‬ويستكمل‭ ‬اليوم‭ ‬خروج‭ ‬الدفعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬حركة‭ ‬أحرار‭ ‬الشام‭ ‬ومدنيين‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬حرستا‭ ‬التي‭ ‬عزلتها‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الغوطة‭. ‬وتم‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬الاجلاء‭ ‬بين‭ ‬الفصيل‭ ‬المعارض‭ ‬وروسيا‭. ‬وبعد‭ ‬اتفاقي‭ ‬حرستا‭ ‬والجنوب،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مصير‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬شمالا‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬الاسلام‮»‬،‭ ‬الفصيل‭ ‬الاقوى‭ ‬في‭ ‬الغوطة،‭ ‬غير‭ ‬معروف‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬المفاوضات‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الروسي‭.‬

ولليوم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬تجمعت‭ ‬منذ‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬تباعاً‭ ‬حافلات‭ ‬محملة‭ ‬بالمقاتلين‭ ‬والمدنيين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تماس‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬المدينة‭ ‬بانتظار‭ ‬اكتمال‭ ‬القافلة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬باتجاه‭ ‬إدلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬شاهد‭ ‬مراسل‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬المكان‭.‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬حرستا‭ ‬حسام‭ ‬البيروتي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬من‭ ‬بيروت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مشهد‭ ‬الناس‭ ‬مبك‭ ‬فعلاً،‭ ‬خرجوا‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الركام،‭ ‬خرجوا‭ ‬من‭ ‬أقبية‭ ‬دفنوا‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أكل‭ ‬أو‭ ‬خدمات،‭ ‬خرجوا‭ ‬للحياة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬برغم‭ ‬شعورهم‭ ‬بالخذلان‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬يتسلم‭ ‬حالياً‭ ‬الأسلحة‭ ‬المتوسطة‭ ‬والثقيلة‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬أحرار‭ ‬الشام‮»‬‭. ‬وخرجت‭ ‬الخميس‭ ‬دفعة‭ ‬أولى‭ ‬تضم‭ ‬1580‭ ‬شخصاً‭ ‬بينهم‭ ‬413‭ ‬مقاتلاً‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬حرستا،‭ ‬ووصلت‭ ‬بعد‭ ‬رحلة‭ ‬استغرقت‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة‭ ‬إلى‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭. ‬وقال‭ ‬أبو‭ ‬محمد‭ ‬مدني‭ ‬بعد‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مخيم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إدلب‭ ‬‮«‬كان‭ ‬وضعنا‭ ‬مأساوياً‭ ‬جداً‭ (…) ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬العيش‭ ‬فوق‭ ‬الأرض‭ (…) ‬حرقوا‭ ‬الأرض،‭ ‬ولا‭ ‬أكل‭ ‬ولا‭ ‬شرب،‭ ‬حتى‭ ‬الشعير‭ ‬لم‭ ‬نعد‭ ‬نجده‮»‬‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬المشهد‭ ‬ذاته‭ ‬سيتكرر‭ ‬قريباً‭ ‬في‭ ‬بلدات‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭. ‬وأعلن‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري‭ ‬الجمعة‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬يبدأ‭ ‬تنفيذه‭ ‬السبت‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحاً‭ (‬0700‭ ‬ت‭ ‬غ‭). ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الفصيل‭ ‬وائل‭ ‬علوان‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬تلغرام‮»‬،‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬الصمود‭ ‬الأسطوري‭ (…) ‬توصل‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬بعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬الروس‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭. ‬ويقضي‭ ‬الاتفاق،‭ ‬وفق‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي،‭ ‬‮«‬بنقل‭ ‬نحو‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬المسلحين‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬من‭ ‬زملكا‭ ‬وعربين‭ ‬وعين‭ ‬ترما‮»‬،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬اجزاء‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬جوبر‭ ‬الدمشقي‭ ‬المحاذي‭ ‬لها،‭ ‬وذلك‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬تسليم‭ ‬السلاح‭ ‬الثقيل‭ ‬والمتوسط‭ ‬وخرائط‭ ‬الأنفاق‮»‬‭. ‬وبعدما‭ ‬كان‭ ‬كرر‭ ‬مراراً‭ ‬رفضه‭ ‬الإجلاء،‭ ‬أعلن‭ ‬فصيل‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬الخميس‭ ‬وقفا‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرته‭ ‬لإفساح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬مفاوضات‭ ‬نهائية‮»‬‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬ينهي‭ ‬‮«‬المعاناة‮»‬‭ ‬و»الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬الكارثي‮»‬‭ ‬مع‭ ‬انتشار‭ ‬‮«‬القمل‭ ‬والجرب‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأقبية‭.‬

وتشن‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬هجوماً‭ ‬عنيفاً‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬تمكنت‭ ‬خلاله‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثمانين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭.‬

وقبل‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬الاتفاق،‭ ‬وثق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬على‭ ‬بلدات‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭.‬

وبين‭ ‬هؤلاء‭ ‬37‭ ‬مدنياً‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬روسية‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬عربين،‭ ‬وفق‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الذي‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬الروسي‭ ‬بالغارات‭ ‬والقنابل‭ ‬الحارقة‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬هؤلاء‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬الأقبية‭ ‬حرقاً‭ ‬او‭ ‬اختناقاً‮»‬،‭ ‬ومشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬انتشالهم‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬وفجر‭ ‬الجمعة‭.‬

واستهدف‭ ‬القصف‭ ‬بالقنابل‭ ‬الحارقة‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬تضمنت‭ ‬ايضاً‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭.‬

وأظهرت‭ ‬صورا‭ ‬التقطها‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬حرائق‭ ‬مشتعلة‭ ‬في‭ ‬اماكن‭ ‬عدة‭.‬

وتحت‭ ‬ضغط‭ ‬القصف‭ ‬الجوي،‭ ‬تجري‭ ‬حالياً‭ ‬مفاوضات‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬ومسؤولين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دوما،‭ ‬وفق‭ ‬اللجنة‭ ‬المدنية‭ ‬المعنية‭ ‬بالمحادثات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يؤكد‭ ‬فصيل‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام‭ ‬مشاركته‭ ‬فيها‭.‬

ووفق‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن،‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬دوما‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬يقضي‭ ‬بتحويلها‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬مصالحة‮»‬‭ ‬بعودة‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬إليها‭ ‬وبقاء‭ ‬مقاتلي‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬الإسلام‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬دخول‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭.‬

وتتواصل‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬عدة‭ ‬حركة‭ ‬نزوح‭ ‬جماعي‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬الوافدين‭ ‬شمالاً،‭ ‬أحد‭ ‬المعابر‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬حددتها‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬للراغبين‭ ‬بالخروج‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬المعارضة‭.‬

فيماأعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬170‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬فروا‭ ‬اثر‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬قادته‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين‭ ‬السورية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬الظروف‭ ‬المروعة‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬هؤلاء‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬يانز‭ ‬لاركي‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التقديرات‭ ‬تشير‭ ‬حاليا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬167‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬نزحوا‭ ‬جراء‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬الفارين‭ ‬هربوا‭ ‬إلى‭ ‬بلدة‭ ‬تل‭ ‬رفعت‭ ‬القريبة‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أنها‭ ‬أرسلت‭ ‬عيادات‭ ‬متنقلة‭ ‬وإمدادات‭ ‬صحية‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬النازحين‭ ‬من‭ ‬عفرين،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.‬

وقالت‭ ‬ممثلة‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬اليزابيث‭ ‬هوف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والرجال‭ ‬قاموا‭ ‬برحلات‭ ‬مروعة‭ ‬للفرار‭ ‬من‭ ‬عفرين‭ ‬وهم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬صحية‭ ‬عاجلة‭. ‬التقى‭ ‬موظفونا‭ ‬مدنيين‭ ‬تحدثوا‭ ‬عن‭ ‬سيرهم‭ ‬36‭ ‬ساعة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬أكثر‭ ‬أمانا‮»‬‭.‬

بدورها،‭ ‬أفادت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬اليونيسف‭) ‬ماريكسي‭ ‬مركادو‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الواصلين‭ ‬إلى‭ ‬ملاجئ‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬نبل‭ ‬تحدثوا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬هربهم‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬ونومهم‭ ‬في‭ ‬العراء‭ ‬وفصلهم‭ ‬عن‭ ‬عائلاتهم‮»‬‭.‬