‭(‬الزمان‭) ‬شريك‭ ‬إعلامي‭ ‬لمهرجان‭ ‬تطوان‭ ‬لسينما‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط تكريم‭ ‬الممثلة‭ ‬الإسبانية‭ ‬لويزا‭ ‬غافاسا إلى‭ ‬جانب‭ ‬بطلة‭ ‬فيلم‭ ‬حب‭ ‬في‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء

تطوان‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬موفد‭ (‬الزمان‭)‬

في‭ ‬عرس‭ ‬سينمائي‭ ‬كبير،‭ ‬تستقبل‭ ‬مدينة‭ ‬الحمامة‭ ‬البيضاء،‭ ‬نجوم‭ ‬وصناع‭ ‬السينما‭ ‬العالمية،‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرة‭ ‬السينمائية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬أضحت‭ ‬تنافس‭ ‬كبرى‭ ‬المهرجانات‭ ‬الدولية،‭ ‬وتؤكد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬إصرار‭ ‬منظمي‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬مشعل‭ ‬السينما‭ ‬المتوسطية،‭ ‬ومن‭ ‬أقوى‭ ‬اللحظات‭ ‬التي‭ ‬سيعرفها‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬فقرات‭ ‬افتتاح‭ ‬المهرجان‭ ‬بمسرح‭ ‬بسينما‭ ‬إسبانيول‭ ‬السبت‭ ‬24‭ ‬آذار‭ (‬مارس‭) ‬الجاري،‭ ‬تكريم‭ ‬الممثلة‭ ‬المغربية‭ ‬منى‭ ‬فتو‭ ‬بطلة‭ ‬‮«‬حب‭ ‬في‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‮»‬‭ ‬،‭ ‬ثم‭ ‬أيضا‭ ‬تكريم‭ ‬الممثلة‭ ‬الإسبانية‭ ‬لويزا‭ ‬غافاسا‭.‬

فيما‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬تنطلق‭ ‬فعالياته‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬31‭ (‬مارس‭) ‬2018،‭ ‬يعرف‭ ‬حضور‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬سينمائيا‭ ‬ينتمون‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬المتوسطية‭.‬

ويشار‭ ‬أن‭ ‬الممثلة‭ ‬الإسبانية‭ ‬المخضرمة‭ ‬لويزا‭ ‬غافاسا‭ ‬المكرمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬أدت‭ ‬أدوارا‭ ‬باهرة‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬المسارح‭ ‬الدولية،‭ ‬كما‭ ‬أدت‭ ‬أدوارا‭ ‬بطولية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مهرجانات‭ ‬السينما‭ ‬عبر‭ ‬العالم‭. ‬وعملت‭ ‬غافاسا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كبار‭ ‬المخرجين‭ ‬الإسبان،‭ ‬أمثال‭ ‬سيزار‭ ‬أردافين‭ ‬وألمودوفار‭ ‬وميغيل‭ ‬بيكازو‭ ‬وخوسي‭ ‬ماريا‭ ‬فوكي‭ ‬وفيليبي‭ ‬فيكا‭ ‬وخافيير‭ ‬بالاغير‭ ‬وخوان‭ ‬فيسنطي‭ ‬كوردوبا‭ ‬وسالفادور‭ ‬غارسيا‭ ‬رويز‭ ‬وغيرهم‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬فبطلة‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬‭ ‬حب‭ ‬في‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‮»‬‭ ‬الفنانة‭ ‬منى‭ ‬فتو‭ ‬من‭ ‬الممثلات‭ ‬المرموقات‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬المغربية،‭ ‬والتي‭ ‬لمعت‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬السينمائية،‭ ‬منذ‭ ‬‮«‬حب‭ ‬في‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‮»‬‭ ‬لعبد‭ ‬القادر‭ ‬لقطع،‭ ‬سنة‭ ‬1991،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الفيلم‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬الإبحار‭ ‬بعيدا‮»‬،‭ ‬للمخرج‭ ‬غايل‭ ‬موريل‭. ‬وتصعد‭ ‬منى‭ ‬فتو‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬التكريم‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مهرجان‭ ‬تطوان،‭ ‬في‭ ‬مسرح‭ ‬سينما‭ ‬إسبانيول،‭ ‬مثلما‭ ‬ستلمع‭ ‬في‭ ‬شاشة‭ ‬المهرجان،‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬الافتتاح‭ ‬‮«‬الإبحار‭ ‬بعيدا‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬تألقت‭ ‬في‭ ‬بطولته‭. ‬وضمن‭ ‬فقرة‭ ‬تكريمها،‭ ‬دائما،‭ ‬سيتم‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬‮«‬طريق‭ ‬العيالات‮»‬‭ ‬للمخرجة‭ ‬المغربية‭ ‬فريدة‭ ‬بورقية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬سيعرض‭ ‬المهرجان‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬الخطيبة‮»‬،‭ ‬رائعة‭ ‬المخرجة‭ ‬الإسبانية‭ ‬باولا‭ ‬أورتيز‭.‬

وكانت‭ ‬لويزا‭ ‬غافاسا‭ ‬أول‭ ‬ممثلة‭ ‬إسبانية‭ ‬تنال‭ ‬أربع‭ ‬جوائز‭ ‬كبرى‭ ‬عن‭ ‬بطولتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم،‭ ‬وهي‭ ‬جائزة‭ ‬مهرجان‭ ‬فيروس،‭ ‬وجائزة‭ ‬دائرة‭ ‬الكتاب‭ ‬السينمائيين،‭ ‬وجائزة‭ ‬سيمون‭ ‬التي‭ ‬تمنحها‭ ‬أكاديمية‭ ‬السينما‭ ‬بأراغون،‭ ‬وجائزة‭ ‬أحسن‭ ‬أداء‭ ‬نسائي‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬للإسكندرية‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر‭ ‬يكرم‭ ‬المهرجان‭ ‬منة‭ ‬شلبي،‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الاختتام‭ ‬النجمة‭ ‬آنا‭ ‬بنايوطو،‭ ‬والتي‭ ‬جمعت‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬بين‭ ‬المسرح‭ ‬والسينما،‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬السبعينيات،‭ ‬لتتوج‭ ‬في‭ ‬التسعينيات‭ ‬نجمة‭ ‬سينمائية،‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬بجائزة‭ ‬أحسن‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬البندقية،‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬عجز‭ ‬عن‭ ‬التصريح‮»‬‭ ‬للمخرجة‭ ‬ليليانا‭ ‬كافاني،‭ ‬والجائزة‭ ‬الذهبية‭ ‬وجائزة‭ ‬دافيد‭ ‬دي‭ ‬دوناتيلو‭ ‬وجائزة‭ ‬الشريط‭ ‬الفضي‭ ‬عن‭ ‬بطولتها‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬الشهير‭ ‬‮«‬الحب‭ ‬الجريح‮»‬‭ ‬لماريو‭ ‬مارتوني،‭ ‬الذي‭ ‬سيعرض‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬تكريمها‭ ‬في‭ ‬تطوان‭.‬