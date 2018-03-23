(الزمان) شريك إعلامي لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط تكريم الممثلة الإسبانية لويزا غافاسا إلى جانب بطلة فيلم حب في الدار البيضاء
تطوان – عبدالحق بن رحمون موفد (الزمان)
في عرس سينمائي كبير، تستقبل مدينة الحمامة البيضاء، نجوم وصناع السينما العالمية، هذه التظاهرة السينمائية الكبرى التي أضحت تنافس كبرى المهرجانات الدولية، وتؤكد في كل سنة إصرار منظمي هذا المهرجان على حمل مشعل السينما المتوسطية، ومن أقوى اللحظات التي سيعرفها المهرجان في فقرات افتتاح المهرجان بمسرح بسينما إسبانيول السبت 24 آذار (مارس) الجاري، تكريم الممثلة المغربية منى فتو بطلة «حب في الدار البيضاء» ، ثم أيضا تكريم الممثلة الإسبانية لويزا غافاسا.
فيما يذكر أن هذا المهرجان الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 24 إلى 31 (مارس) 2018، يعرف حضور أزيد من 150 سينمائيا ينتمون على مختلف الدول المتوسطية.
ويشار أن الممثلة الإسبانية المخضرمة لويزا غافاسا المكرمة في هذه الدورة، أدت أدوارا باهرة على خشبة المسارح الدولية، كما أدت أدوارا بطولية في مختلف مهرجانات السينما عبر العالم. وعملت غافاسا إلى جانب كبار المخرجين الإسبان، أمثال سيزار أردافين وألمودوفار وميغيل بيكازو وخوسي ماريا فوكي وفيليبي فيكا وخافيير بالاغير وخوان فيسنطي كوردوبا وسالفادور غارسيا رويز وغيرهم.
من جهة أخرى، فبطلة فيلم « حب في الدار البيضاء» الفنانة منى فتو من الممثلات المرموقات في السينما المغربية، والتي لمعت في العديد من الأفلام السينمائية، منذ «حب في الدار البيضاء» لعبد القادر لقطع، سنة 1991، وصولا إلى الفيلم الفرنسي «الإبحار بعيدا»، للمخرج غايل موريل. وتصعد منى فتو إلى منصة التكريم في افتتاح مهرجان تطوان، في مسرح سينما إسبانيول، مثلما ستلمع في شاشة المهرجان، في فيلم الافتتاح «الإبحار بعيدا»، الذي تألقت في بطولته. وضمن فقرة تكريمها، دائما، سيتم عرض فيلم آخر هو «طريق العيالات» للمخرجة المغربية فريدة بورقية.
وفي هذا السياق سيعرض المهرجان فيلم «الخطيبة»، رائعة المخرجة الإسبانية باولا أورتيز.
وكانت لويزا غافاسا أول ممثلة إسبانية تنال أربع جوائز كبرى عن بطولتها في هذا الفيلم، وهي جائزة مهرجان فيروس، وجائزة دائرة الكتاب السينمائيين، وجائزة سيمون التي تمنحها أكاديمية السينما بأراغون، وجائزة أحسن أداء نسائي في المهرجان الدولي للإسكندرية.
على صعيد آخر يكرم المهرجان منة شلبي، في حفل الاختتام النجمة آنا بنايوطو، والتي جمعت هي الأخرى بين المسرح والسينما، منذ منتصف السبعينيات، لتتوج في التسعينيات نجمة سينمائية، بعد فوزها بجائزة أحسن ممثلة في مهرجان البندقية، عن فيلم «عجز عن التصريح» للمخرجة ليليانا كافاني، والجائزة الذهبية وجائزة دافيد دي دوناتيلو وجائزة الشريط الفضي عن بطولتها في الفيلم الشهير «الحب الجريح» لماريو مارتوني، الذي سيعرض ضمن برنامج تكريمها في تطوان.