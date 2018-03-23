سوزان سارندون تنتهي من تصوير فيلم مطاردة

نيويورك‭- ‬الزمان‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ (‬يوتيوب‭)‬،‭ ‬انتهاء‭ ‬تصوير‭ ‬فيلم‭ (‬فلتشر‭ ‬كلاب‭)‬،‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬النجمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬سوزان‭ ‬سارندون‭ ‬وإخراج‭ ‬مريم‭ ‬كيشافارز‭. ‬وذكر‭ ‬موقع‭ (‬فارايتي‭) ‬أمس‭ ‬الاول‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬الفني،‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬بطولته‭ ‬إيدي‭ ‬فالكو‭ ‬ومات‭ ‬بومر،‭ ‬يدور‭ ‬حول‭ ‬ممرضة‭ ‬متمرسة‭ ‬يتم‭ ‬احتجاز‭ ‬ابنها‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬مراسل‭ ‬حرب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جماعة‭ ‬إرهابية،‭ ‬فتلجأ‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المحامين‭ ‬والصحفيين‭ ‬الذين‭ ‬يقدموا‭ ‬لها‭ ‬يد‭ ‬العون‭. ‬وتخطط‭ (‬يوتيوب‭) ‬المملوكة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ (‬جوجل‭) ‬أن‭ ‬تطرح‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬مؤهلا‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬الأوسكار،‭ ‬وبعدها‭ ‬يتم‭ ‬طرحه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الفيديوهات‭ ‬الشهير‭.‬

وتلعب‭ ‬سوزان،‭ ‬التي‭ ‬رشحت‭ ‬لجائزة‭ ‬الأوسكار‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬لتنالها‭ ‬عام‭ ‬1995‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ (‬رجل‭ ‬ميت‭ ‬يمشي‭)‬،‭ ‬دور‭ ‬الممرضة‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬تحرير‭ ‬ابنها‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬الإرهابيين‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬الجديد‭.‬