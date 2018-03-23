سوزان سارندون تنتهي من تصوير فيلم مطاردة

نيويورك- الزمان أعلنت شركة (يوتيوب)، انتهاء تصوير فيلم (فلتشر كلاب)، من بطولة النجمة الأمريكية سوزان سارندون وإخراج مريم كيشافارز. وذكر موقع (فارايتي) أمس الاول ، أن العمل الفني، الذي يشارك في بطولته إيدي فالكو ومات بومر، يدور حول ممرضة متمرسة يتم احتجاز ابنها الذي يعمل مراسل حرب من قبل جماعة إرهابية، فتلجأ إلى مجموعة من المحامين والصحفيين الذين يقدموا لها يد العون. وتخطط (يوتيوب) المملوكة من شركة (جوجل) أن تطرح الفيلم في دور السينما هذا العام مما يجعله مؤهلا للدخول في سباق المنافسة على جوائز الأوسكار، وبعدها يتم طرحه على موقع الفيديوهات الشهير.
وتلعب سوزان، التي رشحت لجائزة الأوسكار خمس مرات لتنالها عام 1995 عن فيلم (رجل ميت يمشي)، دور الممرضة التي تحاول تحرير ابنها من قبضة الإرهابيين في العمل الفني الجديد.