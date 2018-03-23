سوسن بدر في إطلالة رشاقة جذابة

القاهرة -الزمان : حرصت الفنانة المصرية سوسن بدر على حضور الاحتفالية السنوية التي نظمت تحت عنوان «يوم العطاء» في دورتها العاشرة، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، والتي أقيمت بقاعة النيل للآباء الفرانسيسكان بالمركز الكاثوليكي للسينما. الفنانة المصرية صدمت الجمهور بإطلالتها حيث خسرت الكثير من وزنها، مما أظهرها بإطلالة شاحبة، كما بدت عليها علامات تقدم العمر بشكل واضح. وأطلت سوسن ببلوزة بيضاء انيقة وبنطلون باللون الأسود ، وتزينت بماكياج هاديء، وتركت شعرها منسدلا في إطلالة بسيطة. تم تكريم سوسن بدر وعدد من النجوم خلال الحفل ومنهم: الفنان محمد صبحي، الشاعر فاروق جويدة، والفنانة التونسية لطيفة، والكابتن مصطفى عبده لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي سابقا، والفنانة نهال عنبر، والمنتج محسن علم الدين، والكاتبة سناء البيسي، والموسيقار يحيى خليل، والفنانة تهاني راشد، والعميد مجدي بشارة، والفنانة عزة لبيب، والمخرج رضا شوقي، والمخرجة مجيدة نجم، والفنانة ياسمين الخيام، والفنانة وفاء سالم، واسم فنان الكاريكتير الراحل رمسيس زخاري.