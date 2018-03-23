سوسن بدر في إطلالة رشاقة جذابة

القاهرة‭ -‬الزمان‭ : ‬حرصت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬سوسن‭ ‬بدر‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬الاحتفالية‭ ‬السنوية‭ ‬التي‭ ‬نظمت‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬العطاء‮»‬‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬العاشرة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بعيد‭ ‬الأم،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬بقاعة‭ ‬النيل‭ ‬للآباء‭ ‬الفرانسيسكان‭ ‬بالمركز‭ ‬الكاثوليكي‭ ‬للسينما‭. ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬صدمت‭ ‬الجمهور‭ ‬بإطلالتها‭ ‬حيث‭ ‬خسرت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬وزنها،‭ ‬مما‭ ‬أظهرها‭ ‬بإطلالة‭ ‬شاحبة،‭ ‬كما‭ ‬بدت‭ ‬عليها‭ ‬علامات‭ ‬تقدم‭ ‬العمر‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭. ‬وأطلت‭ ‬سوسن‭ ‬ببلوزة‭ ‬بيضاء‭ ‬انيقة‭ ‬وبنطلون‭ ‬باللون‭ ‬الأسود‭ ‬،‭ ‬وتزينت‭ ‬بماكياج‭ ‬هاديء،‭ ‬وتركت‭ ‬شعرها‭ ‬منسدلا‭ ‬في‭ ‬إطلالة‭ ‬بسيطة‭. ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬سوسن‭ ‬بدر‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬ومنهم‭: ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬صبحي،‭ ‬الشاعر‭ ‬فاروق‭ ‬جويدة،‭ ‬والفنانة‭ ‬التونسية‭ ‬لطيفة،‭ ‬والكابتن‭ ‬مصطفى‭ ‬عبده‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬والنادي‭ ‬الاهلي‭ ‬سابقا،‭ ‬والفنانة‭ ‬نهال‭ ‬عنبر،‭ ‬والمنتج‭ ‬محسن‭ ‬علم‭ ‬الدين،‭ ‬والكاتبة‭ ‬سناء‭ ‬البيسي،‭ ‬والموسيقار‭ ‬يحيى‭ ‬خليل،‭ ‬والفنانة‭ ‬تهاني‭ ‬راشد،‭ ‬والعميد‭ ‬مجدي‭ ‬بشارة،‭ ‬والفنانة‭ ‬عزة‭ ‬لبيب،‭ ‬والمخرج‭ ‬رضا‭ ‬شوقي،‭ ‬والمخرجة‭ ‬مجيدة‭ ‬نجم،‭ ‬والفنانة‭ ‬ياسمين‭ ‬الخيام،‭ ‬والفنانة‭ ‬وفاء‭ ‬سالم،‭ ‬واسم‭ ‬فنان‭ ‬الكاريكتير‭ ‬الراحل‭ ‬رمسيس‭ ‬زخاري‭.‬