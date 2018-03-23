مسلسل الفاتح يقلب موازين المشاهدة في تركيا ويحتل المرتبة الثالثة

إسطنبول‭ -‬الأناضول‭ : ‬احتل‭ ‬المسلسل‭ ‬التركي‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬الفاتح‮»‬،‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬بنسب‭ ‬المشاهدة‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بعد‭ ‬عرض‭ ‬أولى‭ ‬حلقاته،‭ ‬فيما‭ ‬أشعل‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬بتحقيقه‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬تغريد‭ ‬على‭ ‬وسم‭ (‬هاشتاغ‭) ‬خاص‭ ‬باسم‭ ‬المسلسل‭.‬

وعرضت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬دي‮»‬‭ ‬التركية‭ ‬أمس،‭ ‬الحلقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ ‬الفاتح‭ ‬الذي‭ ‬يتناول‭ ‬قصة‭ ‬السلطان‭ ‬العثماني‭ ‬محمد‭ ‬الثاني،‭ ‬الملقب‭ ‬بالفاتح،‭ ‬لفتحه‭ ‬مدينة‭ ‬القسطنطينية،‭ ‬إسطنبول‭ ‬حاليا،‭ ‬عام‭ ‬1453‭.‬

وبحسب‭ ‬نتائج‭ ‬نسب‭ ‬المشاهدة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬لليلة‭ ‬أمس،‭ ‬للقنوات‭ ‬التركية،‭ ‬وفق‭ ‬الإعلام‭ ‬التركي،‭ ‬فإن‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬المرأة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬فوكس‮»‬‭ ‬احتل‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى،‭ ‬وجاء‭ ‬ثانيا‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬قطاع‭ ‬الطرق‭ ‬لا‭ ‬يحكمون‭ ‬العالم‮»‬،‭ ‬المعروض‭ ‬على‭ ‬قناة،‭ ‬ليحتل‭ ‬مسلسل‭ ‬الفاتح‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬عرض‭ ‬له‭.‬وينافس‭ ‬مسلسل‭ ‬الفاتح‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬قيامة‭ ‬أرطغرل‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬قناة،‭ ‬لتحقيق‭ ‬مكانة‭ ‬متميزة‭ ‬بين‭ ‬الجمهور‭ ‬التركي‭ ‬بنسب‭ ‬المشاهدة،‭ ‬فيما‭ ‬تحاشى‭ ‬الاصطدام‭ ‬معه،‭ ‬بعدم‭ ‬عرضه‭ ‬بنفس‭ ‬التوقيت‭. ‬وحقق‭ ‬هاشتاغ‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬المسلسل‭ ‬على‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬،‭ ‬أعلى‭ ‬نسب‭ ‬تغريد‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬محققا‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التغريدات‭ ‬بتركيا‭. ‬ويروي‭ ‬المسلسل‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬فيه‭ ‬الممثل‭ ‬التركي‭ ‬المعروف‭ ‬كنان‭ ‬إميرزلي‭ ‬أوغلو،‭ ‬الشهير‭ ‬عربيا‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬عمار‭ ‬الكوسوفي‮»‬،‭ ‬قصة‭ ‬السلطان‭ ‬العثماني‭ ‬محمد‭ ‬الثاني‭ ‬الملقب‭ ‬بالفاتح،‭ ‬كونه‭ ‬فتح‭ ‬‮«‬القسطنطينية‮»‬‭ (‬إسطنبول‭).‬

ويتطرق‭ ‬المسلسل‭ ‬لشخصية‭ ‬الفاتح‭ ‬القوية،‭ ‬قائدا‭ ‬مخططا‭ ‬لمعارك‭ ‬يرسم‭ ‬تكتيكاتها‭ ‬أمام‭ ‬مجسم‭ ‬كرة‭ ‬أرضية‭ ‬بتفاصيل‭ ‬دقيقة،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬تركية‭ ‬قدمت‭ ‬للمسلسل‭.‬

ولا‭ ‬يخفي‭ ‬السلطان‭ ‬إعجابه‭ ‬بالإسكندر‭ ‬الأكبر‭ ‬الذي‭ ‬قرأ‭ ‬عنه‭ ‬كثيرا،‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬الفاتح‭ ‬كان‭ ‬يتقن‭ ‬7‭ ‬لغات‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬العربية‭ ‬واليونانية‭ ‬واللاتينية‭ ‬والفارسية‭ ‬والإيطالية،‭ ‬ويهتم‭ ‬بالفلسلفة‭ ‬والعلوم‭.‬

وشهدت‭ ‬فترة‭ ‬التحضير‭ ‬للمسلسل‭ ‬تدريبا‭ ‬مكثفا‭ ‬للممثلين،‭ ‬واستحضار‭ ‬شخصيات‭ ‬عالمية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬تخطيط‭ ‬المعارك‭ ‬والإكسسورات،‭ ‬وتم‭ ‬إنجاز‭ ‬ميدان‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬للمعارك‭.‬