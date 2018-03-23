اجراءات لمنع المشاركة في تعدين العملات الإلكترونية

لوس انجلس – الزمان : حذرت رابطة اقتصاد الإنترنت من أن زيارة موقع ويب قد تجعل الكمبيوتر الخاص بالمستخدم يشارك عن غير قصد في عمليات تعدين العملات الإلكترونية. ويرجع سبب ذلك إلى قيام الشركات المشغلة لمواقع الويب بدمج برامج نصية محددة في صفحاتها، وبالتالي يتم استغلال أجهزة الزوار في احتساب العملات الرقمية مثل Monero أو Bitcoin أو Petro، ودائماً ما يحاول القراصنة تسريب برامج تعدين العملات الإلكترونية في شبكات الدعاية والإعلانات والشبكات الخاصة بالشركات. برامج حمايةولحماية الكمبيوتر من إساءة استعماله تنصح رابطة اقتصاد الإنترنت بضرورة تثبيت التحديثات الجديدة لنظام التشغيل بصورة منتظمة، مع استخدام أحدث الإصدارات من برنامج مكافحة الفيروسات، علاوة على أن مانع سكريبت يساعد في منع تنفيذ برنامج تعدين العملات الرقمية في متصفح الويب.
ومن ضمن هذه البرامج الأداة الإضافية NoScript لمتصفح فايرفوكس وبرنامج ScriptSafe لمتصفح جوجل كروم، وتتيح هذه الأدوات للمستخدم إمكانية إتاحة بعض الوظائف في موقع الويب أو حظرها.
وانتشرت العملات الرقمية كثيراً في الأعوام الأخيرة، وهي عبارة عن برمجيات مكتوبة بلغة برمجة معينة باستخدام تقنيات تشفير عالمية تجعل من عملية اختراقها والتلاعب بها وتتبعها أمرا شبه مستحيل، ولذلك فإنها تستخدم في سداد المدفوعات، التي لا يمكن أن تتبعها الحكومات. وبالإضافة إلى ذلك، فقد اكتسب تعدين هذه العملات شعبية كبيرة في أوساط المطورين، وأصبح أصحاب المواقع يستخدمون الآن كود جافا سكريبت للتعدين باستخدام قوة المعالج الخاص بأجهزة الزوار لكسب الأرباح بدلاً من الإعلانات التقليدية ذات الأرباح القليلة.