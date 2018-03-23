اجراءات لمنع المشاركة في تعدين العملات الإلكترونية

لوس‭ ‬انجلس‭ – ‬الزمان‭ ‬‭: ‬حذرت‭ ‬رابطة‭ ‬اقتصاد‭ ‬الإنترنت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬موقع‭ ‬ويب‭ ‬قد‭ ‬تجعل‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬الخاص‭ ‬بالمستخدم‭ ‬يشارك‭ ‬عن‭ ‬غير‭ ‬قصد‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬تعدين‭ ‬العملات‭ ‬الإلكترونية‭. ‬ويرجع‭ ‬سبب‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬الشركات‭ ‬المشغلة‭ ‬لمواقع‭ ‬الويب‭ ‬بدمج‭ ‬برامج‭ ‬نصية‭ ‬محددة‭ ‬في‭ ‬صفحاتها،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يتم‭ ‬استغلال‭ ‬أجهزة‭ ‬الزوار‭ ‬في‭ ‬احتساب‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭ ‬مثل‭ ‬Monero‭ ‬أو Bitcoin أو‭ ‬Petro،‭ ‬ودائماً‭ ‬ما‭ ‬يحاول‭ ‬القراصنة‭ ‬تسريب‭ ‬برامج‭ ‬تعدين‭ ‬العملات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬شبكات‭ ‬الدعاية‭ ‬والإعلانات‭ ‬والشبكات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشركات‭. ‬برامج‭ ‬حمايةولحماية‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬من‭ ‬إساءة‭ ‬استعماله‭ ‬تنصح‭ ‬رابطة‭ ‬اقتصاد‭ ‬الإنترنت‭ ‬بضرورة‭ ‬تثبيت‭ ‬التحديثات‭ ‬الجديدة‭ ‬لنظام‭ ‬التشغيل‭ ‬بصورة‭ ‬منتظمة،‭ ‬مع‭ ‬استخدام‭ ‬أحدث‭ ‬الإصدارات‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬مكافحة‭ ‬الفيروسات،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مانع‭ ‬سكريبت‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬تعدين‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬متصفح‭ ‬الويب‭.‬

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬الأداة‭ ‬الإضافية‭ ‬NoScript‭ ‬لمتصفح‭ ‬فايرفوكس‭ ‬وبرنامج‭ ‬ScriptSafe‭ ‬لمتصفح‭ ‬جوجل‭ ‬كروم،‭ ‬وتتيح‭ ‬هذه‭ ‬الأدوات‭ ‬للمستخدم‭ ‬إمكانية‭ ‬إتاحة‭ ‬بعض‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الويب‭ ‬أو‭ ‬حظرها‭.‬

وانتشرت‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭ ‬كثيراً‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬برمجيات‭ ‬مكتوبة‭ ‬بلغة‭ ‬برمجة‭ ‬معينة‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬تشفير‭ ‬عالمية‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬اختراقها‭ ‬والتلاعب‭ ‬بها‭ ‬وتتبعها‭ ‬أمرا‭ ‬شبه‭ ‬مستحيل،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإنها‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬المدفوعات،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتبعها‭ ‬الحكومات‭.‬‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬فقد‭ ‬اكتسب‭ ‬تعدين‭ ‬هذه‭ ‬العملات‭ ‬شعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬المطورين،‭ ‬وأصبح‭ ‬أصحاب‭ ‬المواقع‭ ‬يستخدمون‭ ‬الآن‭ ‬كود‭ ‬جافا‭ ‬سكريبت‭ ‬للتعدين‭ ‬باستخدام‭ ‬قوة‭ ‬المعالج‭ ‬الخاص‭ ‬بأجهزة‭ ‬الزوار‭ ‬لكسب‭ ‬الأرباح‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الإعلانات‭ ‬التقليدية‭ ‬ذات‭ ‬الأرباح‭ ‬القليلة‭.‬