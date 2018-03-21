مقتل 16 طفلاًسورياً في إدلب و44 قتيلاً حصيلة قصف جرمانا

الأمم المتحدة:وضع مأساوي في مراكز ايواء نازحي الغوطة
بيروت- دمشق -الزمان
قتل 16 طفلاً الأربعاء في غارة نفذتها طائرات لم يعرف ما اذا كانت سورية او روسية قرب مدرسة في قرية في محافظة ادلب في شمال غرب سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
فيما قال الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا علي الزعتري لوكالة فرانس برس الأربعاء إن «الوضع مأساوي» في مراكز الإيواء التي خصصتها الحكومة السورية للفارين من الحملة العسكرية في الغوطة الشرقية قرب دمشق.
وقال الزعتري خلال مقابلة في مكتبه في دمشق «لو كنت مواطناً لما قبلت أن أبقى في (مركز إيواء) عدرا لخمس دقائق بسبب الوضع المأساوي»، مضيفاً «صحيح أن الناس هربت من قتال وخوف وعدم أمن، لكنها ألقت بنفسها في مكان لا تجد فيه مكاناً للاستحمام».
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية أن «القصف الجوي على قرية كفر بطيخ في ريف إدلب الشرقي وقع قرب مدرسة اثناء خروج التلاميذ منها»، مشيراً إلى أن الأطفال القتلى لا تتجاوز اعمارهم 11 عاماً.
وقتل جراء القصف أيضاً اربعة مدنيين آخرين، وفق المرصد الذي أشار إلى أن «ضمن القتلى 15 فرداً من عائلة واحدة».
ورجّح المرصد ارتفاع الحصيلة نتيجة وجود جرحى في حالات خطرة ومفقودين تحت الأنقاض. ويأتي القصف غداة مقتل تسعة مدنيين في غارة استهدفت مخيماً للنازحين في ريف ادلب الجنوبي.
فيما ارتفعت حصيلة قتلى القذيفة الصاروخية التي أطلقتها الفصائل المعارضة على سوق شعبية في ضواحي دمشق مساء الثلاثاء الى 44 مدنياً، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الأربعاء. وقُتل مساء الثلاثاء 35 شخصاً في القذيفة التي سقطت على سوق في حي كشكول على أطراف ضاحية جرمانا في شرق دمشق. ونقلت سانا عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق الأربعاء أن «تسعة مدنيين فارقوا الحياة متأثرين بجراحهم الخطرة»، مضيفا أن «عددا من الجرحى لا يزال في أقسام العناية المشددة في عدد من مشافي دمشق».
وتعد هذه الحصيلة الاعلى في دمشق وضواحيها جراء قذائف تطلقها الفصائل المعارضة منذ بدء النزاع في العام 2011.
ومساء الإثنين، ضاق المستشفى الذي نقل اليه الضحايا، بعائلات مفجوعة على فقدان أفراد منها فيما غطت بقع الدماء ممراته.
وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس داخل المشفى قاعة تضم عشرين سريراً على الاقل وضعت عليها جثث القتلى التي لم تتسع لها البرادات، وعليها اغطية بنية اللون فيما كان طبيب شرعي يتولى الكشف عليها.
وسقطت القذيفة في وقت كان الشارع المعروف بمحاله التجارية المتنوعة وأسعار سلعه البخسة، مكتظاً بروداه عشية عيد الام الذي تحتفل فيه سوريا ودول المنطقة مطلع فصل الربيع.
وتقع منطقة كشكول جنوب بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية التي تدور في محيطها حالياً معارك تهدف قوات النظام من خلالها لطرد فصيل فيلق الرحمن منها.
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الاكبر من محافظة ادلب مع تواجد محدود لفصائل إسلامية اخرى. وقد استعادت قوات النظام اثر هجوم عنيف نهاية العام الماضي السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريفها الجنوبي الشرقي.
وتشكل محافظة إدلب مع أجزاء من محافظات محاذية لها إحدى مناطق اتفاق خفض التوتر الذي تم التوصل اليه في أيار/مايو في أستانا برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. وبدأ سريان الاتفاق عملياً في ادلب في أيلول/سبتمبر الماضي.
وأشار الى انه “سوف نقاضي من تكلم على كركوك ومس هيبة الدولة لانه اعتدى على جهة رسمية , فمكونات كركوك متعايشة لولا الخلافات التي تنقل من خارج كركوك اليها.