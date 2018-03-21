مقتل 16 طفلاًسورياً في إدلب و44 قتيلاً حصيلة قصف جرمانا

الأمم المتحدة:وضع مأساوي في مراكز ايواء نازحي الغوطة

بيروت‭-‬‭ ‬دمشق‭ ‬‭-‬الزمان‭ ‬

قتل‭ ‬16‭ ‬طفلاً‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬نفذتها‭ ‬طائرات‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬سورية‭ ‬او‭ ‬روسية‭ ‬قرب‭ ‬مدرسة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

فيما‭ ‬قال‭ ‬الممثل‭ ‬المقيم‭ ‬لأنشطة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬علي‭ ‬الزعتري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬مأساوي‮»‬‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الإيواء‭ ‬التي‭ ‬خصصتها‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬للفارين‭ ‬من‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭.‬

وقال‭ ‬الزعتري‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬‮«‬لو‭ ‬كنت‭ ‬مواطناً‭ ‬لما‭ ‬قبلت‭ ‬أن‭ ‬أبقى‭ ‬في‭ (‬مركز‭ ‬إيواء‭) ‬عدرا‭ ‬لخمس‭ ‬دقائق‭ ‬بسبب‭ ‬الوضع‭ ‬المأساوي‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬صحيح‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬هربت‭ ‬من‭ ‬قتال‭ ‬وخوف‭ ‬وعدم‭ ‬أمن،‭ ‬لكنها‭ ‬ألقت‭ ‬بنفسها‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬لا‭ ‬تجد‭ ‬فيه‭ ‬مكاناً‭ ‬للاستحمام‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬على‭ ‬قرية‭ ‬كفر‭ ‬بطيخ‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬إدلب‭ ‬الشرقي‭ ‬وقع‭ ‬قرب‭ ‬مدرسة‭ ‬اثناء‭ ‬خروج‭ ‬التلاميذ‭ ‬منها‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأطفال‭ ‬القتلى‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬اعمارهم‭ ‬11‭ ‬عاماً‭.‬

وقتل‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬أيضاً‭ ‬اربعة‭ ‬مدنيين‭ ‬آخرين،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ضمن‭ ‬القتلى‭ ‬15‭ ‬فرداً‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة‮»‬‭.‬

ورجّح‭ ‬المرصد‭ ‬ارتفاع‭ ‬الحصيلة‭ ‬نتيجة‭ ‬وجود‭ ‬جرحى‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬خطرة‭ ‬ومفقودين‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬ويأتي‭ ‬القصف‭ ‬غداة‭ ‬مقتل‭ ‬تسعة‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬استهدفت‭ ‬مخيماً‭ ‬للنازحين‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬ادلب‭ ‬الجنوبي‭.‬

فيما‭ ‬ارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬قتلى‭ ‬القذيفة‭ ‬الصاروخية‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬دمشق‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬44‭ ‬مدنياً،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭) ‬الأربعاء‭. ‬وقُتل‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬35‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬القذيفة‭ ‬التي‭ ‬سقطت‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬كشكول‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬ضاحية‭ ‬جرمانا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬دمشق‭. ‬ونقلت‭ ‬سانا‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬شرطة‭ ‬ريف‭ ‬دمشق‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تسعة‭ ‬مدنيين‭ ‬فارقوا‭ ‬الحياة‭ ‬متأثرين‭ ‬بجراحهم‭ ‬الخطرة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬أقسام‭ ‬العناية‭ ‬المشددة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مشافي‭ ‬دمشق‮»‬‭.‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الحصيلة‭ ‬الاعلى‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬وضواحيها‭ ‬جراء‭ ‬قذائف‭ ‬تطلقها‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭.‬

ومساء‭ ‬الإثنين،‭ ‬ضاق‭ ‬المستشفى‭ ‬الذي‭ ‬نقل‭ ‬اليه‭ ‬الضحايا،‭ ‬بعائلات‭ ‬مفجوعة‭ ‬على‭ ‬فقدان‭ ‬أفراد‭ ‬منها‭ ‬فيما‭ ‬غطت‭ ‬بقع‭ ‬الدماء‭ ‬ممراته‭.‬

وشاهد‭ ‬مراسل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬داخل‭ ‬المشفى‭ ‬قاعة‭ ‬تضم‭ ‬عشرين‭ ‬سريراً‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬وضعت‭ ‬عليها‭ ‬جثث‭ ‬القتلى‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتسع‭ ‬لها‭ ‬البرادات،‭ ‬وعليها‭ ‬اغطية‭ ‬بنية‭ ‬اللون‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬طبيب‭ ‬شرعي‭ ‬يتولى‭ ‬الكشف‭ ‬عليها‭.‬

وسقطت‭ ‬القذيفة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كان‭ ‬الشارع‭ ‬المعروف‭ ‬بمحاله‭ ‬التجارية‭ ‬المتنوعة‭ ‬وأسعار‭ ‬سلعه‭ ‬البخسة،‭ ‬مكتظاً‭ ‬بروداه‭ ‬عشية‭ ‬عيد‭ ‬الام‭ ‬الذي‭ ‬تحتفل‭ ‬فيه‭ ‬سوريا‭ ‬ودول‭ ‬المنطقة‭ ‬مطلع‭ ‬فصل‭ ‬الربيع‭.‬

وتقع‭ ‬منطقة‭ ‬كشكول‭ ‬جنوب‭ ‬بلدة‭ ‬عين‭ ‬ترما‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬التي‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬محيطها‭ ‬حالياً‭ ‬معارك‭ ‬تهدف‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬لطرد‭ ‬فصيل‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬منها‭.‬

وتسيطر‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقاً‭) ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الاكبر‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‭ ‬مع‭ ‬تواجد‭ ‬محدود‭ ‬لفصائل‭ ‬إسلامية‭ ‬اخرى‭. ‬وقد‭ ‬استعادت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬اثر‭ ‬هجوم‭ ‬عنيف‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عشرات‭ ‬القرى‭ ‬والبلدات‭ ‬في‭ ‬ريفها‭ ‬الجنوبي‭ ‬الشرقي‭.‬

وتشكل‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬مع‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬محافظات‭ ‬محاذية‭ ‬لها‭ ‬إحدى‭ ‬مناطق‭ ‬اتفاق‭ ‬خفض‭ ‬التوتر‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليه‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬في‭ ‬أستانا‭ ‬برعاية‭ ‬روسيا‭ ‬وإيران،‭ ‬حليفتي‭ ‬دمشق،‭ ‬وتركيا‭ ‬الداعمة‭ ‬للمعارضة‭. ‬وبدأ‭ ‬سريان‭ ‬الاتفاق‭ ‬عملياً‭ ‬في‭ ‬ادلب‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬“سوف‭ ‬نقاضي‭ ‬من‭ ‬تكلم‭ ‬على‭ ‬كركوك‭ ‬ومس‭ ‬هيبة‭ ‬الدولة‭ ‬لانه‭ ‬اعتدى‭ ‬على‭ ‬جهة‭ ‬رسمية‭ , ‬فمكونات‭ ‬كركوك‭ ‬متعايشة‭ ‬لولا‭ ‬الخلافات‭ ‬التي‭ ‬تنقل‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬كركوك‭ ‬اليها‭.‬