السجن عشرة أعوام لأردنيين خططا لتفجير ثلاث سفارات

عمان‭- ‬الزمان‭ ‬

حكمت‭ ‬محكمة‭ ‬امن‭ ‬الدولة‭ ‬الاردنية‭ ‬الاربعاء‭ ‬بالسجن‭ ‬عشرة‭ ‬اعوام‭ ‬بحق‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬الاردنيين‭ ‬بعد‭ ‬ادانتهم‭ ‬بالتخطيط‭ ‬لتفجير‭ ‬سفارات‭ ‬روسيا‭ ‬واسرائيل‭ ‬وايران‭ ‬في‭ ‬عمان،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬مراسلة‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬داخل‭ ‬قاعة‭ ‬المحكمة‭.‬

وحكم‭ ‬القاضي‭ ‬على‭ ‬المتهمين‭ ‬العشرينيين‭ ‬بالاشغال‭ ‬10‭ ‬اعوام‭ ‬بعد‭ ‬ادانتهما‭ ‬ب»تصنيع‭ ‬مواد‭ ‬مفرقعة‭ ‬بقصد‭ ‬استخدامها‭ ‬للقيام‭ ‬باعمال‭ ‬إرهابية‮»‬‭ ‬و»المؤامرة‭ ‬بقصد‭ ‬القيام‭ ‬باعمال‭ ‬إرهابية‮»‬‭ ‬و»الترويج‭ ‬لافكار‭ ‬جماعة‭ ‬إرهابية‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬لائحة‭ ‬الاتهام‭ ‬التي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬فان‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬مؤيدي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬و»خططا‭ ‬لتفجير‭ ‬السفارات‭ ‬الروسية‭ ‬والاسرائيلية‭ ‬والايرانية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬بواسطة‭ ‬عبوات‭ ‬متفجرة‮»‬‭ ‬وقاما‭ ‬ب»اجراء‭ ‬تجارب‭ ‬عليها‮»‬‭.‬

وتمكنت‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬الاردنية‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬عليهما‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2016‭. ‬وتنظر‭ ‬محكمة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬اسبوعيا‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬تتصل‭ ‬بالارهاب‭. ‬واغلب‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬مؤيدي‭ ‬تنظيمي‭ ‬داعش‭ ‬وجبهة‭ ‬النصرة‭ ‬او‭ ‬المنضمين‭ ‬اليهما‭.‬