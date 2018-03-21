السجن عشرة أعوام لأردنيين خططا لتفجير ثلاث سفارات

عمان- الزمان
حكمت محكمة امن الدولة الاردنية الاربعاء بالسجن عشرة اعوام بحق اثنين من الاردنيين بعد ادانتهم بالتخطيط لتفجير سفارات روسيا واسرائيل وايران في عمان، بحسب ما افادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية داخل قاعة المحكمة.
وحكم القاضي على المتهمين العشرينيين بالاشغال 10 اعوام بعد ادانتهما ب»تصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام باعمال إرهابية» و»المؤامرة بقصد القيام باعمال إرهابية» و»الترويج لافكار جماعة إرهابية». وبحسب لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس فان المتهمين من مؤيدي تنظيم الدولة الاسلامية و»خططا لتفجير السفارات الروسية والاسرائيلية والايرانية في عام 2016 بواسطة عبوات متفجرة» وقاما ب»اجراء تجارب عليها».
وتمكنت الاجهزة الامنية الاردنية من القبض عليهما في الثامن من اذار/مارس 2016. وتنظر محكمة أمن الدولة اسبوعيا في قضايا تتصل بالارهاب. واغلب المتهمين من مؤيدي تنظيمي داعش وجبهة النصرة او المنضمين اليهما.