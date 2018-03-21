تصعيد الاتهامات بين موسكو ولندن ونتيجة تحليل الغاز خلال ثلاثة أسابيع

بريطانيا تطالب روسيا بضمانات لأمن مشجعيها خلال كأس العالم لكرة القدم

لندن‭ – ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬موسكو‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬بريطانيا‭ ‬اما‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬مواطن‭ ‬روسي‭ ‬من‭ ‬ما‭ ‬تصفه‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬ارهابي‮»‬‭ ‬أو‭ ‬أنها‭ ‬هي‭ ‬نفسها‭ ‬تقف‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬او‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬وراء‭ ‬تسميم‭ ‬العميل‭ ‬المزدوج‭ ‬السابق‭ ‬وابنته‭.‬

وطالب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الاربعاء‭ ‬موسكو‭ ‬بضمانات‭ ‬لامن‭ ‬المشجعين‭ ‬البريطانيين‭ ‬الذين‭ ‬يريدون‭ ‬حضور‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭.‬

وقال‭ ‬جونسون‭ ‬امام‭ ‬لجنة‭ ‬برلمانية‭ ‬‮«‬يعود‭ ‬الى‭ ‬الروس‭ ‬ضمان‭ ‬امن‭ ‬المشجعين‭ ‬البريطانيين‭ ‬الذين‭ ‬سيتوجهون‭ ‬الى‭ ‬روسيا‭. ‬من‭ ‬واجبهم‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬الفيفا‭ ‬ان‭ ‬يولوا‭ ‬انتباها‭ ‬لكل‭ ‬المشجعين‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تعتزم‭ ‬لندن‭ ‬ثني‭ ‬الناس‭ ‬عن‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬هناك‮»‬‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬فلاديمير‭ ‬يرماكوف‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬منع‭ ‬انتشار‭ ‬الاسلحة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬دعت‭ ‬اليه‭ ‬موسكو‭ ‬السفراء‭ ‬الاجانب‭ ‬المعتمدين‭ ‬على‭ ‬اراضيها‭ ‬ل»لقاء‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬والخبراء‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬المكلفة‭ ‬مسائل‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬وضبط‭ ‬الاسلحة‮»‬‭ ‬الاربعاء‭.‬

وقالت‭ ‬السفارة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬لن‭ ‬يحضر‭ ‬الاجتماع‭.‬

وقال‭ ‬يرماكوف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬السلطات‭ ‬البريطانية‭ ‬اما‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬الحماية‭ (…) ‬من‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الاعتداء‭ ‬الارهابي‭ ‬على‭ ‬اراضيها،‭ ‬أو‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬او‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ — ‬وانا‭ ‬لا‭ ‬اتهم‭ ‬اي‭ ‬شخص‭ ‬باي‭ ‬شيء‭ ‬هنا‭ — ‬وراء‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬مواطن‭ ‬روسي‮»‬‭.‬

وانتقد‭ ‬يرماكوف‭ ‬بريطانيا‭ ‬لرفضها‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬تسميم‭ ‬جاسوس‭ ‬روسي‭ ‬سابق‭ ‬على‭ ‬الاراضي‭ ‬البريطانية،‭ ‬داعيا‭ ‬لندن‭ ‬الى‭ ‬‮«‬التخلص‭ ‬من‭ ‬عقدة‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬روسيا‮»‬‭ ‬ومن‭ ‬‮«‬عقلية‭ ‬الجزيرة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬ابتعدوا‭ ‬قليلا‭ ‬عن‭ ‬عقدة‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬وعن‭ ‬عقلية‭ ‬الجزيرة‮»‬‭.‬

ورفض‭ ‬التأكيدات‭ ‬البريطانية‭ ‬بشأن‭ ‬استخدام‭ ‬السلاح‭ ‬الكيميائي‭ ‬‮«‬نوفيتشوك‮»‬‭ ‬في‭ ‬تسميم‭ ‬الجاسوس‭ ‬الروسي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬انكلترا،‭ ‬وقالت‭ ‬انه‭ ‬لو‭ ‬استخدم‭ ‬اي‭ ‬غاز‭ ‬للاعصاب‭ ‬لكان‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاشخاص‭ ‬فورا‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬سكريبال‭ (‬66‭ ‬عاما‭) ‬،‭ ‬الضابط‭ ‬الروسي‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬باع‭ ‬أسرارا‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭ ‬وانتقل‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬صفقة‭ ‬تبادل‭ ‬جواسيس،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬صحية‭ ‬حرجة‭ ‬مع‭ ‬ابنته‭ ‬بعدما‭ ‬عثر‭ ‬عليهما‭ ‬فاقدي‭ ‬الوعي‭ ‬في‭ ‬سالزبري‭.‬

وفي‭ ‬اطار‭ ‬الاجراءات‭ ‬العقابية‭ ‬التي‭ ‬اعلنتها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬قامت‭ ‬بريطانيا‭ ‬بطرد‭ ‬23‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬روسيا‭ ‬وأسرهم‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬مجمله‭ ‬80‭ ‬شخصا‭.‬