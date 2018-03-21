السعودية:تطهير المناهج الدراسية من تأثير الاخوان المسلمين

الرياض‭- ‬الزمان‭: ‬تسعى‭ ‬السعودية‭ ‬الى‭ ‬اعادة‭ ‬صياغة‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬وتخليصها‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬تأثير‭ ‬لجماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬وابعاد‭ ‬اي‭ ‬موظف‭ ‬ممن‭ ‬يتعاطف‭ ‬معهم،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلن‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬السعودي‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬العيسى‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬تبذل‭ ‬جهودا‭ ‬‮«‬في‭ ‬محاربة‭ ‬الفكر‭ ‬المتطرف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعادة‭ ‬صياغة‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬وتطوير‭ ‬الكتب‭ ‬المدرسية،‭ ‬وضمان‭ ‬خلوها‭ ‬من‭ ‬منهج‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المحظورة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬اوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬‮«‬منع‭ ‬الكتب‭ ‬المحسوبة‭ ‬على‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات،‭ ‬كذلك‭ ‬إبعاد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتعاطف‭ ‬مع‭ ‬الجماعة‭ ‬أو‭ ‬فكرها‭ ‬أو‭ ‬رموزها‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬منصب‭ ‬إشرافي‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬التدريس‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬البيان‭ ‬بعد‭ ‬مقابلة‭ ‬اجراها‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬التلفزيون‭ ‬الاميركية‭ ‬‮«‬سي‭ ‬بي‭ ‬أس‮»‬‭ ‬قال‭ ‬فيها‭ ‬ان‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬جماعة‭ ‬ارهابية‮»‬،‭ ‬قاموا‭ ‬بالتسلل‭ ‬الى‭ ‬المدراس‭ ‬السعودية‭.‬

وباشرت‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تطبق‭ ‬الشريعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬بشكل‭ ‬صارم‭ ‬ومعايير‭ ‬اجتماعية‭ ‬متشددة،‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاصلاحات‭ ‬شملت‭ ‬تقليص‭ ‬صلاحيات‭ ‬الشرطة‭ ‬الدينية‭ ‬أو‭ ‬المطوعين‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬ومنعتهم‭ ‬من‭ ‬مطاردة‭ ‬الاشخاص‭ ‬وايقافهم‭ ‬والتثبت‭ ‬من‭ ‬هوياتهم‭. ‬وتعهد‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬32‭ ‬عاما‭ ‬بقيادة‭ ‬مملكة‭ ‬معتدلة‭ ‬ومتحررة‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬المتشددة،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الإسلام‭ ‬الوسطي‭ ‬المعتدل‭ ‬المنفتح‮»‬‭. ‬وتوجه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬نشطاء‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬الذين‭ ‬فروا‭ ‬في‭ ‬ستينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬بلادهم‭ ‬اثر‭ ‬ملاحقة‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬جمال‭ ‬عبد‭ ‬الناصر‭ ‬لهم‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭.‬

وتم‭ ‬توظيف‭ ‬اعداد‭ ‬هائلة‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬التدريس‭ ‬والقطاع‭ ‬العام‭.‬

وكانت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬اتهمت‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬رجال‭ ‬دين‭ ‬ومؤسسات‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬بالتحريض‭ ‬على‭ ‬‮«‬الكراهية‭ ‬والتمييز‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الأقليات‭ ‬الدينية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬الشيعة‭.‬

وقالت‭ ‬ان‭ ‬المنهاج‭ ‬الديني‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬السعودية‭ ‬يحمل‭ ‬‮«‬لغة‭ ‬مبطنة‭ ‬لوصم‭ ‬الممارسات‭ ‬الدينية‭ ‬الشيعية‭ ‬بأنها‭ ‬شرك‭ ‬أو‭ ‬غلوّ‭ ‬في‭ ‬الدين‮»‬‭. ‬وتنص‭ ‬الكتب‭ ‬الدراسية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬‮«‬تجعل‭ ‬صاحبها‭ ‬خارجا‭ ‬عن‭ ‬الإسلام‭ ‬وعقابها‭ ‬الخلود‭ ‬في‭ ‬النار‮»‬‭.‬

ودعت‭ ‬المنظمة‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تأمر‭ ‬بالوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لخطاب‭ ‬الكراهية‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬التابعة‭ ‬للدولة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬طالبت‭ ‬الحكومة‭ ‬الاميركية‭ ‬بان‭ ‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬نظيرتها‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬الكراهية‭ ‬والتمييز‭ ‬ضد‭ ‬المواطنين‭ ‬الشيعة‭ ‬والصوفيين‭ ‬والمنتمين‭ ‬لأديان‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬