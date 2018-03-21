أميركية تعيش مع أطفالها تحت القصف في الغوطة:لا إجلاء للمدنيين ..هناك غارات وجوع حتى تترك منزلك

دوما‭ (‬سوريا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬لأولادها‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يلعبوا‭ ‬تحت‭ ‬الشمس‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬المحاصرة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬تجد‭ ‬الأميركية‭ ‬ديان‭ ‬لين‭ ‬نفسها‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬عائلتها‭ ‬أسرى‭ ‬الأقبية‭ ‬خشية‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬والغارات‭.‬

في‭ ‬العام‭ ‬2000،‭ ‬وصلت‭ ‬لين‭ (‬44‭ ‬عاماً‭) ‬الى‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬الطباخ‭ ‬السوري‭ ‬الجنسية،‭ ‬الذي‭ ‬تعرفت‭ ‬اليه‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬ميشيغن‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬أنجبا‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬أولادهما‭ ‬الثمانية‭.‬

وأمضت‭ ‬لين‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دوما،‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬حيث‭ ‬عملت‭ ‬مدرسة‭ ‬للغة‭ ‬الانكليزية‭ ‬وكانت‭ ‬شاهدة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬حركة‭ ‬احتجاجات‭ ‬واسعة‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬السوري،‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬نزاع‭ ‬مسلح‭.‬

وتصف‭ ‬لين‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬عاشتها‭ ‬مع‭ ‬عائلتها‭ ‬وأحفادها‭ ‬الصغار‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعدما‭ ‬باتت‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬معقلاً‭ ‬للفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬وهدفاً‭ ‬دائماً‭ ‬لقصف‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬حصاراً‭ ‬محكماً‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2013‭.‬

وتقول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬وهي‭ ‬تجلس‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬تتدلى‭ ‬ستائر‭ ‬خضراء‭ ‬على‭ ‬نوافذها‭ ‬‮«‬في‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الفترات‭ ‬بتنا‭ ‬نأكل‭ ‬الحساء‭ ‬فقط،‭ ‬كنا‭ ‬نغلي‭ ‬القنبيط‭ ‬ونأكله‭ ‬يومياً‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬الحصار‭ ‬الذي‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬نقص‭ ‬فادح‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والادوية‭.‬

ومع‭ ‬بدء‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬حملة‭ ‬عسكرية‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬تفاقمت‭ ‬معاناة‭ ‬المدنيين‭ ‬جراء‭ ‬الغارات‭ ‬الكثيفة‭.‬

وتقول‭ ‬لين‭ ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬معطفاً‭ ‬طويلاً‭ ‬وتضع‭ ‬حجاباً‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬‮«‬نعيش‭ ‬حالياً‭ ‬تحت‭ ‬القصف،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬يوم‭. ‬أولادي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬هستيريا‮»‬‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬يصبح‭ ‬القصف‭ ‬قريباً،‭ ‬يكون‭ ‬الوضع‭ ‬فظيعاً‭.. ‬يصرخ‭ ‬الأهالي‭ ‬والأطفال‮»‬‭. ‬

وتمكنت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬هجومها‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثمانين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬وباتت‭ ‬تحاصر‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام،‭ ‬أبرز‭ ‬فصائل‭ ‬المنطقة‭. ‬وتسبب‭ ‬الهجوم‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1520‭ ‬مدنيا،‭ ‬بينهم‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬طفلا،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬للمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

ترعرعوا‭ ‬هنا

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬آلاف‭ ‬العائلات،‭ ‬تعيش‭ ‬عائلة‭ ‬لين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬دائمة‭ ‬من‭ ‬الخوف‭ ‬والرعب‭.‬

وتروي‭ ‬‮«‬أقول‭ ‬لأولادي،‭ ‬يمكنكم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬تلعبوا‭ ‬تحت‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس،‭ ‬وتتسلقوا‭ ‬الأشجار‭ ‬بأمان‭. ‬أن‭ ‬تمرحوا‭ ‬وتكونوا‭ ‬بأمان‮»‬‭. ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬جميع‭ ‬السكان‭ ‬تشعر‭ ‬‮«‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬خرجت،‭ ‬ستقلق‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬سقوط‭ ‬قذيفة‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬هجوم‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬الغوطة،‭ ‬تلجأ‭ ‬العائلات‭ ‬في‭ ‬دوما‭ ‬والبلدات‭ ‬المجاورة‭ ‬الى‭ ‬الاحتماء‭ ‬في‭ ‬الأقبية‭ ‬خشية‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬الكثيف‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ساعات‭.‬

وتوضح‭ ‬لين‭ ‬‮«‬نتعرض‭ ‬للقصف‭ ‬ليلاً‭ ‬نهاراً،‭ ‬بالقذائف‭ ‬والصواريخ‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يخطر‭ ‬على‭ ‬البال‭. ‬نقضي‭ ‬أياماً‭ ‬وليال‭ ‬في‭ ‬الأقبية‮»‬‭.‬

وتستغل‭ ‬العائلة‭ ‬لحظات‭ ‬توقف‭ ‬القصف‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الأقبية‭ ‬التي‭ ‬تفتقد‭ ‬للحمامات‭ ‬والمطابخ‭. ‬وتقول‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬يهدأ‭ (‬القصف‭)‬،‭ ‬نصعد‭ ‬الى‭ ‬الطابق‭ ‬العلوي،‭ ‬نحاول‭ ‬أن‭ ‬نعد‭ ‬طعاماً‭ ‬نأكله‭ ‬ونستخدم‭ ‬الحمامات‮»‬‭.‬

وتشعر‭ ‬هذه‭ ‬السيدة‭ ‬بحزن‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الحال‭ ‬الذي‭ ‬آل‭ ‬اليه‭ ‬المدنيون‭ ‬والأطفال‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭.‬

وتقول‭ ‬وهي‭ ‬تحمل‭ ‬جواز‭ ‬سفرها‭ ‬الأميركي‭ ‬بيدها‭ ‬‮«‬أفكر‭ ‬بأميركا‭ ‬وبأطفال‭ ‬العالم‭ ‬الحر‭ ‬أينما‭ ‬كان‭. ‬وأسأل‭ ‬نفسي‭ ‬لماذا‭ ‬ليس‭ ‬باستطاعة‭ ‬الأطفال‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬العالم‭ ‬الحر‮»‬‭. ‬لماذا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتعرضوا‭ ‬للظلم‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل؟‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬أنها‭ ‬تحلم‭ ‬باصطحاب‭ ‬اولادها‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حيث‭ ‬يقيم‭ ‬شقيقها‭ ‬الذي‭ ‬يشعر‭ ‬دوماً‭ ‬بالقلق‭ ‬عليها،‭ ‬لكنها‭ ‬تعتبر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬الغوطة‭ ‬هي‭ ‬مسقط‭ ‬رأسهم‭.‬

وتؤكد‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أرغب‭ ‬بترك‭ ‬مكان‭ ‬نقيم‭ ‬فيه‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬عاماً،‭ ‬مكان‭ ‬يعرفه‭ ‬أولادي‭ ‬وكبرت‭ ‬فيه‭ ‬أيضاً‭.. ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الصواب‭ ‬أن‭ ‬نغادره‭. ‬هم‭ ‬ترعرعوا‭ ‬هنا‭ ‬وعائلتهم‭ ‬هنا‮»‬‭.‬

وتضيف‭ ‬‮«‬الناس‭ ‬هنا‭ ‬أمضوا‭ ‬وقتهم‭ ‬محاولين‭ ‬بناء‭ ‬حياة‭ ‬ومنزل‭ ‬وشراء‭ ‬سيارة‮»‬‭.‬

ترامب‭ ‬لا‭ ‬يهتم

ومع‭ ‬تقدمها‭ ‬داخل‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬التي‭ ‬قسمتها‭ ‬الى‭ ‬ثلاثة‭ ‬جيوب‭ ‬معزولة‭ ‬عن‭ ‬بعضها‭ ‬البعض،‭ ‬أقدمت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬‮«‬معابر‭ ‬انسانية‮»‬‭. ‬وفر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬ألف‭ ‬مدني‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬أسبوع‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬رغم‭ ‬مخاوفهم‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬ينتظرهم‭.‬

وتقول‭ ‬السيدة‭ ‬الأميركية‭ ‬بغضب‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬ترى‭ ‬آلاف‭ ‬الناس‭ ‬يخرجون،‭ ‬فذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬فرارهم‭ ‬بعدما‭ ‬قصفت‭ ‬منازلهم‭ ‬وسويت‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.. ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬لهم‭ ‬شيئاً‮»‬‭.‬

وتتابع‭ ‬‮«‬هم‭ ‬لا‭ ‬يقومون‭ ‬بعملية‭ ‬اجلاء‭. ‬تخلي‭ (‬منزلك‭) ‬بعد‭ ‬فيضان‭ ‬ثم‭ ‬تعود‭ ‬اليه‮»‬‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬هو‭ ‬‮«‬أنهم‭ ‬أنهم‭ ‬يطردونهم‭ ‬خارج‭ ‬منازلهم‭. ‬هم‭ ‬يفرون‭ ‬من‭ ‬الجوع‭ ‬والقصف‮»‬‭.‬

وتنشط‭ ‬لين‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر،‭ ‬وتكتب‭ ‬سلسلة‭ ‬تغريدات‭ ‬حول‭ ‬الوضع‭ ‬الانساني‭ ‬في‭ ‬دوما‭ ‬وجوارها‭ ‬مستخدمة‭ ‬وسم‭ ‬‮«‬انقذوا‭ ‬الغوطة‮»‬‭ ‬باللغة‭ ‬الانكليزية‭. ‬وتنتقد‭ ‬في‭ ‬تغريداتها‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬لعدم‭ ‬تصرفها‭ ‬بفاعلية‭ ‬أكبر‭ ‬لوقف‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬منطقتها‭.‬

وتوضح‭ ‬‮«‬وجهت‭ ‬رسائل‭ ‬عديدة‭ ‬الى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭. ‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يهتم‭ ‬لأنني‭ ‬لم‭ ‬أسمعه‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‮»‬‭.‬

وتضيف‭ ‬‮«‬أتمنى‭ ‬لو‭ ‬يستمع‭ ‬ويصغي‭. ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بشيء‮»‬‭.‬