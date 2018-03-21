عارضة إباحية تريد إلغاء اتفاق يمنعها من الحديث عن علاقتها بترامب

لوس‭ ‬انجليس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬رفعت‭ ‬العارضة‭ ‬الإباحية‭ ‬كارين‭ ‬ماكدوغال‭ ‬امس‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬ضد‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬تطالب‭ ‬فيها‭ ‬بإبطال‭ ‬اتفاق‭ ‬يمنعها‭ ‬من‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬علاقة‭ ‬عاطفية‭ ‬جمعت‭ ‬بينهما،‭ ‬لتصبح‭ ‬بذلك‭ ‬ثاني‭ ‬ممثلة‭ ‬إباحية‭ ‬تلجأ‭ ‬الى‭ ‬القضاء‭ ‬لإطلاق‭ ‬الحرية‭ ‬للسانها‭ ‬في‭ ‬سرد‭ ‬تفاصيل‭ ‬علاقتها‭ ‬بالملياردير‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭. ‬وفي‭ ‬الدعوى‭ ‬التي‭ ‬اودعوها‭ ‬محكمة‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬يقول‭ ‬وكلاء‭ ‬المدعية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬عارضة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬بلايبوي‭ ‬الاباحية‭ ‬ان‭ ‬موكلتهم‭ ‬تعرضت‭ ‬لضغوط‭ ‬وتهديدات‭ ‬لارغامها‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الصمت،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬تعرضها‭ ‬لحملة‭ ‬افتراء‭ ‬وتشويه‭ ‬سمعة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الفريق‭ ‬القانوني‭ ‬لترامب‭ ‬بهدف‭ ‬النيل‭ ‬من‭ ‬صدقيتها‭.‬

وتقول‭ ‬الدعوى‭ ‬إن‭ ‬علاقة‭ ‬‮«‬عاطفية‭ ‬استمرت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬2006‭ ‬و2007‭ ‬بين‭ ‬ماكدوغال‭ ‬ودونالد‭ ‬ترامب‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬شركة‭ ‬اميركان‭ ‬ميديا‭ (‬آمي‭) ‬الاعلامية‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬مطبوعة‭ ‬‮«‬ناشونال‭ ‬انكوايرر‮»‬‭ ‬تواطأت‭ ‬مع‭ ‬محامي‭ ‬ماكدوغال‭ ‬لشراء‭ ‬قصة‭ ‬علاقتها‭ ‬بترامب‭ ‬وبالتالي‭ ‬صمتها‭ ‬عندما‭ ‬قرر‭ ‬الملياردير‭ ‬الجمهوري‭ ‬خوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭.‬

وبحسب‭ ‬الدعوى‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬ماكدوغال‭ ‬قبضت‭ ‬مبلغ‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ (‬ذهب‭ ‬نصفه‭ ‬الى‭ ‬محاميها‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تعلم‭ ‬انه‭ ‬متواطئ‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الآخر‭) ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬تلقيها‭ ‬وعدا‭ ‬كاذبا‭ ‬بمساعدتها‭ ‬على‭ ‬الانطلاق‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬المهنية‭ ‬كنموذج‭ ‬للصحة‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‮»‬‭.‬

وتضيف‭ ‬الدعوى‭ ‬ان‭ ‬العلاقة‭ ‬العاطفية‭ ‬التي‭ ‬ربطت‭ ‬بين‭ ‬المدعية‭ ‬وترامب‭ ‬اصبحت‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬سرا‭ ‬علنيا‮»‬‭ ‬تتداوله‭ ‬الصحف‭ ‬وان‭ ‬الفريق‭ ‬القانوني‭ ‬لترامب‭ ‬يهدد‭ ‬ماكدوغال‭ ‬ب»تدميرها‭ ‬ماليا‮»‬‭ ‬إن‭ ‬هي‭ ‬تحدثت‭ ‬الى‭ ‬صحافيين‭ ‬عن‭ ‬علاقتها‭ ‬بمن‭ ‬اصبح‭ ‬اليوم‭ ‬رئيس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وتقول‭ ‬الدعوى‭ ‬ايضا‭ ‬ان‭ ‬شركة‭ ‬آمي‭ ‬تملي‭ ‬على‭ ‬ماكدوغال‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬عليها‭ ‬ان‭ ‬تقولها‭ ‬بالحرف‭ ‬لأي‭ ‬صحافي‭ ‬يستوضحها‭ ‬علاقتها‭ ‬بترامب،‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬‮«‬تسرب‭ ‬الى‭ ‬بعض‭ ‬الصحافيين‭ ‬معلومات‭ ‬كاذبة‭ ‬حول‭ ‬ماكدوغال‮»‬‭ ‬التي‭ ‬‮«‬تطلب‭ ‬بالتالي‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المحكمة‭ ‬اعلان‭ ‬بطلان‭ ‬اتفاق‭ ‬حفظ‭ ‬السرية‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الممثلة‭ ‬الإباحية‭ ‬ستورمي‭ ‬دانيالز‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬ان‭ ‬ترامب‭ ‬اقام‭ ‬معها‭ ‬علاقة‭ ‬حميمة‭ ‬في‭ ‬2006‭ ‬رفعت‭ ‬قبل‭ ‬اسبوعين‭ ‬دعوى‭ ‬امام‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلس‭ ‬تطلب‭ ‬فيها‭ ‬اعلان‭ ‬بطلان‭ ‬اتفاق‭ ‬لحفظ‭ ‬السرية‭ ‬أبرمته‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬وتقاضت‭ ‬مقابله‭ ‬مبلغ‭ ‬130‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

وفي‭ ‬دعواها‭ ‬تقول‭ ‬دانيالز،‭ ‬واسمها‭ ‬الحقيقي‭ ‬سيفاني‭ ‬كليفورد،‭ ‬ان‭ ‬الاتفاق‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬الرئيس‭ ‬باطل‭ ‬وكأنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لأن‭ ‬الطرف‭ ‬الثاني‭ ‬اي‭ ‬ترامب‭ ‬لم‭ ‬يوقّعه‭ ‬بنفسه‭ ‬بل‭ ‬وقعه‭ ‬عنه‭ ‬محاميه‭ ‬الشخصي‭ ‬مايكل‭ ‬كوهين‭. ‬وبحسب‭ ‬نص‭ ‬الدعوى‭ ‬التي‭ ‬نشرها‭ ‬المحامي‭ ‬مايكل‭ ‬افيناتي‭ ‬وكيل‭ ‬كليفورد‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬المدعّية‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المحكمة‭ ‬اصدار‭ ‬قرار‭ ‬يعلن‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬لم‭ ‬يتشكّل‭ ‬ابدا‭ ‬وهو‭ ‬ليس‭ ‬موجودا‭ ‬لأسباب‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ان‭ ‬ترامب‭ ‬لم‭ ‬يوقّعه‭ ‬ابدا‮»‬‭.‬

وتوضح‭ ‬الوثائق‭ ‬ان‭ ‬الاتفاق‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬تم‭ ‬توقيعه‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬2016،‭ ‬اي‭ ‬قبيل‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬ترامب‭ ‬برئاسة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وان‭ ‬الموقعين‭ ‬عليه‭ ‬هما‭ ‬ستيفاني‭ ‬كليفورد‭ ‬والمحامي‭ ‬مايكل‭ ‬كوهين‭.‬

وبحسب‭ ‬الدعوى‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬الاتفاق‭ ‬يفرض‭ ‬شروطا‭ ‬والتزامات‭ ‬شتى‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬كليفورد‭ ‬فحسب‭ ‬وإنما‭ ‬ايضا‭ ‬على‭ ‬ترامب‭. ‬هو‭ ‬ينص‭ ‬ايضا‭ ‬على‭ ‬توقيع‭ ‬جميع‭ ‬الاطراف‭ ‬عليه‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬ترامب‮»‬‭.‬

وبالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الجهة‭ ‬المدعية‭ ‬فإنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬انه‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬يوقع‭ ‬جميع‭ ‬الاطراف‭ ‬المعنيين‭ ‬على‭ ‬الوثائق‭ ‬المطلوبة‭ ‬فإن‭ ‬اتفاق‭ ‬حفظ‭ ‬السرية‭ ‬يصبح‭ ‬بكل‭ ‬بنوده‭ ‬وشروطه‭ ‬لاغيا‮»‬‭.‬

وحصلت‭ ‬الممثلة‭ ‬الاباحية‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬130‭ ‬الف‭ ‬دولار‭ ‬مقابل‭ ‬توقيعها‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ ‬انها‭ ‬تدعى‭ ‬بيغي‭ ‬بيترسون‭.‬

وبحسب‭ ‬نص‭ ‬الدعوى‭ ‬فان‭ ‬المحامي‭ ‬كوهين‭ ‬عمد‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2018‭ ‬حين‭ ‬نشرت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬‮«‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬الاتفاق‮»‬،‭ ‬الى‭ ‬‮«‬إجبار‭ ‬كليفورد،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تكتيكات‭ ‬ترهيب‭ ‬وإكراه‭ ‬اتبعها،‭ ‬على‭ ‬توقيع‭ ‬اعلان‭ ‬كاذب‭ ‬تقول‭ ‬فيه‭ ‬ان‭ ‬المعلومات‭ ‬المتصلة‭ ‬بعلاقة‭ ‬جمعتها‭ ‬مع‭ ‬ترامب‭ ‬هي‭ ‬معلومات‭ ‬كاذبة‮»‬‭.‬

وتوضح‭ ‬الدعوى‭ ‬ان‭ ‬كليفورد‭ ‬وترامب‭ ‬ربطت‭ ‬بينهما‭ ‬علاقة‭ ‬حميمة‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬لايك‭ ‬تاهوي‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬بين‭ ‬صيف‭ ‬2006‭ ‬و»جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬2007‮»‬،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬الملياردير‭ ‬تزوّج‭ ‬بميلانيا‭ ‬نوس‭ ‬في‭ ‬2005‭ ‬وانجب‭ ‬منها‭ ‬ابنهما‭ ‬بارون‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2006‭.‬

وكانت‭ ‬مجلة‭ ‬المشاهير‭ ‬‮«‬إن‭ ‬تاتش‮»‬‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬مقابلة‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬2011‭ ‬مع‭ ‬كليفورد‭ ‬أسهبت‭ ‬فيها‭ ‬بالحديث‭ ‬عن‭ ‬العلاقة‭ ‬التي‭ ‬جمعتها‭ ‬بترامب‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الجانب‭ ‬الجنسي‭.‬