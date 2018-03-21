سيرين عبد النور تستعرض هدايا مولودها الثاني

بيروت‭- ‬الزمان‭ : ‬نشرت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬سيرين‭ ‬عبدالنور‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬على‭ ‬خاصية‭ ‬الاستوري‭ ‬بموقع‭ ‬انستجرام،‭ ‬استعرضت‭ ‬خلالها‭ ‬الهدايا‭ ‬التي‭ ‬تلقتها‭ ‬بعد‭ ‬وضعها‭ ‬لمولودها‭ ‬الثاني‭ ‬كريستيانو‭.‬

وتلقت‭ ‬سيرين‭ ‬عبد‭ ‬النور‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬باقات‭ ‬الزهور‭ ‬الملونة‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أصدقائها‭ ‬لتهنئتها‭ ‬بمولودها‭ ‬الجديد،‭ ‬ومنهم‭ ‬الفنان‭ ‬السوري‭ ‬مكسيم‭ ‬خليل‭ ‬وزوجته‭ ‬الفنانة‭ ‬سوسن‭ ‬أرشيد،‭ ‬والإعلامية‭ ‬جومانا‭ ‬بو‭ ‬عيد،‭ ‬ورنا‭ ‬وصادق‭ ‬الصباح،‭ ‬وغيرهم‭.‬

كما‭ ‬نشرت‭ ‬سيرين‭ ‬مجموعة‭ ‬صور‭ ‬للحلوى‭ ‬والزينة‭ ‬التي‭ ‬أعدتها‭ ‬خصيصا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضيوفها‭ ‬الذين‭ ‬يحضرون‭ ‬لتهنئتها‭ ‬بمولودها‭ ‬الجديد‭.‬

وكانت‭ ‬سيرين‭ ‬عبدالنور‭ ‬قد‭ ‬وضعت‭ ‬مولودها‭ ‬الثاني‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أيام،‭ ‬ونشرت‭ ‬مجموعة‭ ‬صور‭ ‬له،‭ ‬وظهرت‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الصور‭ ‬وهي‭ ‬تحتضن‭ ‬مولودها‭ ‬بشكل‭ ‬مؤثر،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬حرصت‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬اخفاء‭ ‬معالم‭ ‬وجهه‭.‬