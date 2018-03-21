سيرين عبد النور تستعرض هدايا مولودها الثاني

بيروت- الزمان : نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مجموعة من الصور على خاصية الاستوري بموقع انستجرام، استعرضت خلالها الهدايا التي تلقتها بعد وضعها لمولودها الثاني كريستيانو.
وتلقت سيرين عبد النور الكثير من باقات الزهور الملونة من عدد كبير من أصدقائها لتهنئتها بمولودها الجديد، ومنهم الفنان السوري مكسيم خليل وزوجته الفنانة سوسن أرشيد، والإعلامية جومانا بو عيد، ورنا وصادق الصباح، وغيرهم.
كما نشرت سيرين مجموعة صور للحلوى والزينة التي أعدتها خصيصا من أجل ضيوفها الذين يحضرون لتهنئتها بمولودها الجديد.
وكانت سيرين عبدالنور قد وضعت مولودها الثاني منذ عدة أيام، ونشرت مجموعة صور له، وظهرت في إحدى الصور وهي تحتضن مولودها بشكل مؤثر، في الوقت الذي حرصت فيه على اخفاء معالم وجهه.