مطوّر تطبيق سمح باختراق بيانات فيسبوك:أنا كبش فداء

لندن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قال‭ ‬أكاديمي‭ ‬قام‭ ‬بتطوير‭ ‬تطبيق‭ ‬سمح‭ ‬بجمع‭ ‬بيانات‭ ‬شخصية‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬مليون‭ ‬مستخدم‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬إنه‭ ‬كبش‭ ‬فداء‭ ‬في‭ ‬الخلاف‭ ‬حول‭ ‬خصوصية‭ ‬الانترنت‭. ‬وقال‭ ‬الكسندر‭ ‬كوغان‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬الشركة‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬كامبريدج‭ ‬اناليتيكا‮»‬،‭ ‬محور‭ ‬فضيحة‭ ‬كبيرة‭ ‬تهز‭ ‬فيسبوك،‭ ‬طمأنته‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يفعله‭ ‬‮«‬قانوني‭ ‬تماما‭ ‬وضمن‭ ‬شروط‭ ‬خدمة‮»‬‭ ‬عملاق‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬ويقول‭ ‬موظف‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬البريطانية‭ ‬إنها‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬ملفات‭ ‬تحدد‭ ‬المواصفات‭ ‬النفسية‭ ‬لنحو‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬فيسبوك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬تطبيق‭ ‬للتكهن‭ ‬بالشخصية‭ ‬قام‭ ‬270‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬بتنزيله‭.‬

وتمكن‭ ‬التطبيق‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جمع‭ ‬بيانات‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬لأصدقاء‭ ‬من‭ ‬قاموا‭ ‬بتنزيل‭ ‬التطبيق‭ — ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬قواعد‭ ‬فيسبوك‭ ‬آنذاك‭ ‬تجيز‭ ‬ذلك‭.‬

واتهمت‭ ‬كامبريدج‭ ‬اناليتيكا‭ ‬كوغان،‭ ‬عالم‭ ‬النفس‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬كامبريدج،‭ ‬مطور‭ ‬التطبيق‭ ‬‮«‬ذيس‭ ‬از‭ ‬يور‭ ‬ديجيتال‭ ‬لايف‮»‬‭ (‬هذه‭ ‬هي‭ ‬حياتك‭ ‬الرقمية‭) ‬بسوء‭ ‬استخدام‭ ‬البيانات‭.‬

وقال‭ ‬كوغان‭ ‬لبي‭.‬بي‭.‬سي‭ ‬إنه‭ ‬أصيب‭ ‬‮«‬بالذهول‮»‬‭ ‬ازاء‭ ‬ما‭ ‬وجه‭ ‬اليه‭ ‬من‭ ‬اتهامات‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬إن‭ ‬احداث‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬كانت‭ ‬صدمة‭ ‬هائلة‭. ‬برأيي‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬استخدامي‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬كبش‭ ‬فداء‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬فيسبوك‭ ‬وكامبريدج‭ ‬اناليتيكا‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬بصراحة،‭ ‬كنا‭ ‬نعتقد‭ ‬أننا‭ ‬نعمل‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭ ‬تماما‭. ‬اعتقدنا‭ ‬بأننا‭ ‬نقوم‭ ‬بعمل‭ ‬عادي‭ ‬حقا‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬تلقينا‭ ‬تطمينات‭ ‬من‭ ‬كامبريدج‭ ‬اناليتيكا‭ ‬بأن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬قانوني‭ ‬تماما‭ ‬وضمن‭ ‬شروط‭ ‬الخدمة‮»‬‭. ‬وتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تسجيلات‭ ‬يتفاخر‭ ‬فيها‭ ‬الكسندر‭ ‬نيكس‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لكامبريدج‭ ‬اناليتيكا،‭ ‬بأن‭ ‬الشركة‭ ‬لعبت‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬للرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬وقامت‭ ‬بكل‭ ‬بحوث‭ ‬وتحليلات‭ ‬الحملة‭ ‬وكذلك‭ ‬الحملات‭ ‬الرقمية‭ ‬والتلفزيونية‭. ‬ونفت‭ ‬كامبريدج‭ ‬اناليتيكا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬استخدمت‭ ‬معلومات‭ ‬فيسبوك‭ ‬لحملة‭ ‬ترامب‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬المعلومات‭ ‬بكل‭ ‬الاحوال‭ ‬قد‭ ‬مسحت‭.‬

وتقول‭ ‬شركة‭ ‬فيسبوك‭ ‬إن‭ ‬المعلومات‭ ‬اخذت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬معرفتها‭ ‬وبدأت‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬بحق‭ ‬كامبريدج‭ ‬اناليتيكا‭.‬