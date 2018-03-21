مطوّر تطبيق سمح باختراق بيانات فيسبوك:أنا كبش فداء

لندن-(أ ف ب) – قال أكاديمي قام بتطوير تطبيق سمح بجمع بيانات شخصية من خمسين مليون مستخدم على فيسبوك إنه كبش فداء في الخلاف حول خصوصية الانترنت. وقال الكسندر كوغان الاربعاء ان الشركة البريطانية «كامبريدج اناليتيكا»، محور فضيحة كبيرة تهز فيسبوك، طمأنته إلى أن ما يفعله «قانوني تماما وضمن شروط خدمة» عملاق مواقع التواصل الاجتماعي. ويقول موظف سابق في الشركة البريطانية إنها تمكنت من ملفات تحدد المواصفات النفسية لنحو 50 مليون من مستخدمي فيسبوك من خلال استخدام تطبيق للتكهن بالشخصية قام 270 ألف شخص بتنزيله.
وتمكن التطبيق من ذلك من خلال جمع بيانات على فيسبوك لأصدقاء من قاموا بتنزيل التطبيق — إذ كانت قواعد فيسبوك آنذاك تجيز ذلك.
واتهمت كامبريدج اناليتيكا كوغان، عالم النفس من جامعة كامبريدج، مطور التطبيق «ذيس از يور ديجيتال لايف» (هذه هي حياتك الرقمية) بسوء استخدام البيانات.
وقال كوغان لبي.بي.سي إنه أصيب «بالذهول» ازاء ما وجه اليه من اتهامات. وقال «إن احداث الاسبوع الماضي كانت صدمة هائلة. برأيي أنه يتم استخدامي في الأساس كبش فداء من جانب فيسبوك وكامبريدج اناليتيكا». واضاف «بصراحة، كنا نعتقد أننا نعمل بشكل صحيح تماما. اعتقدنا بأننا نقوم بعمل عادي حقا».
واضاف «تلقينا تطمينات من كامبريدج اناليتيكا بأن كل شيء قانوني تماما وضمن شروط الخدمة». وتم الكشف عن تسجيلات يتفاخر فيها الكسندر نيكس المدير التنفيذي لكامبريدج اناليتيكا، بأن الشركة لعبت دورا كبيرا في الحملة الانتخابية للرئيس الاميركي دونالد ترامب عام 2016، وقامت بكل بحوث وتحليلات الحملة وكذلك الحملات الرقمية والتلفزيونية. ونفت كامبريدج اناليتيكا أن تكون استخدمت معلومات فيسبوك لحملة ترامب وقالت إن المعلومات بكل الاحوال قد مسحت.
وتقول شركة فيسبوك إن المعلومات اخذت من دون معرفتها وبدأت تحقيقاتها بحق كامبريدج اناليتيكا.