مشتبه به في تفجيرات تكساس يفجر نفسه

واشنطن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬الاميركية‭ ‬ان‭ ‬شابا‭ ‬يشتبه‭ ‬بتورطه‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬انفجارات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬اوستن‭ ‬بولاية‭ ‬تكساس‭ ‬الاميركية،‭ ‬قام‭ ‬بتفجير‭ ‬نفسه‭ ‬صباح‭ ‬الاربعاء‭ ‬داخل‭ ‬سيارته‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬السلطات‭ ‬تتحرك‭ ‬لاعتقاله‭. ‬وقال‭ ‬قائد‭ ‬شرطة‭ ‬اوستن‭ ‬براين‭ ‬مانلي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬توفي‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬مانلي‭ ‬أنه‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬الشاب‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬تفجيرات‭ ‬سابقة‭ ‬نجمت‭ ‬عن‭ ‬طرود‭ ‬مفخخة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬قتيلين‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬اوستن‭ ‬عاصمة‭ ‬ولاية‭ ‬تكساس‭ ‬منذ‭ ‬2‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬الجاري‭. ‬وتعقبت‭ ‬الشرطة‭ ‬سيارة‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬فندق‭ ‬خارج‭ ‬اوستن‭. ‬وفيما‭ ‬كانت‭ ‬الشرطة‭ ‬تنتظر‭ ‬وصول‭ ‬فرق‭ ‬تدخل،‭ ‬لاذ‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬بافرار‭. ‬وعندما‭ ‬قامت‭ ‬الشرطة‭ ‬بتوقيفه،‭ ‬فجّر‭ ‬الرجل‭ ‬قنبلة‭ ‬في‭ ‬سيارته‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتله،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مانلي‭. ‬وأصيب‭ ‬رجل‭ ‬شرطة‭ ‬جراء‭ ‬الانفجار‭. ‬ولا‭ ‬تعرف‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬دوافع‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬الذي‭ ‬أفاد‭ ‬مانلي‭ ‬أنه‭ ‬شاب‭ ‬ابيض‭ ‬عمره‭ ‬24‭ ‬عاما‭. ‬وضيقت‭ ‬الشرطة‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬خلال‭ ‬الـ36‭ ‬ساعة‭ ‬الماضية‭ ‬اثر‭ ‬ورود‭ ‬أدلة‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬وشهود‭ ‬عيان،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مانلي‭. ‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬حوالى‭ ‬ثلاثة‭ ‬اسابيع‭ ‬طويلة‭ ‬للناس‭ ‬في‭ ‬اوستن‮»‬‭.‬

وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬نشرها‭ ‬موقع‭ ‬محلي‭ ‬مرتبط‭ ‬بمحطة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬بي‭ ‬اس‮»‬‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬يرتدي‭ ‬قبعة‭ ‬بيسبول‭ ‬زرقاء‭ ‬وقفاذات‭ ‬وشعر‭ ‬مستعار‭ ‬على‭ ‬الارجح‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬يحمل‭ ‬طردا‭ ‬الاحد‭ ‬امام‭ ‬مكتب‭ ‬شركة‭ ‬فيديكس‭. ‬والتقطت‭ ‬كاميرات‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬هذه‭ ‬الصور‭.‬

وفي‭ ‬الساعات‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬انفجر‭ ‬طرد‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬توزيع‭ ‬لشركة‭ ‬فيديكس‭ ‬في‭ ‬شيرتز‭ ‬قرب‭ ‬سان‭ ‬انطونيو‭.‬

ولم‭ ‬تؤكد‭ ‬السلطات‭ ‬حينها‭ ‬معلومات‭ ‬نشرتها‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬ذكرت‭ ‬إن‭ ‬الطرد‭ ‬كان‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬شظايا‭ ‬ومسامير‭.‬

وأوضح‭ ‬مانلي‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتضح‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الشاب‭ ‬يتصرف‭ ‬بمفرده‭ ‬أم‭ ‬مع‭ ‬شركاءآخرين‭.‬