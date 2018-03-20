بارزاني في عيد نوروز:اخوتنا العراقية فوق الخلافات

محافظ كركوك بعد حادثة لاهور طالباني: لن نسمح بتعكير الاحتفالات بعيد شعبنا الكردي

اربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني،‭ ‬بأن‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬والعلاقات‭ ‬بين‭ ‬الحكومات‭ ‬لن‭ ‬يؤثرا‭ ‬على‭ ‬علاقات‭ ‬الأخوة‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭.‬

وأشار‭ ‬بارزاني‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬تهنئة‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬الكردي‭ ‬والعراقيين‭ ‬عامة‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬نوروز‭ ‬والسنة‭ ‬الكردية‭ ‬الجديدة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نضال‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لم‭ ‬ولن‭ ‬يشكل‭ ‬أي‭ ‬خطر‭ ‬أو‭ ‬تهديد‭ ‬على‭ ‬أية‭ ‬دولة‮»‬‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬في‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬يمثل‭ ‬النوروز‭ ‬لكل‭ ‬الأمة‭ ‬الكردية‭ ‬ولكل‭ ‬فرد،‭ ‬بداية‭ ‬لتعزيز‭ ‬وتجدد‭ ‬إرادة‭ ‬النصر،‭ ‬وكما‭ ‬كان‭ ‬يمثل‭ ‬لأجدادنا‭ ‬رمز‭ ‬المقاومة‭ ‬وعدم‭ ‬الخضوع،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أخفقوا‭ ‬أحيانا‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬تعادل‭ ‬موازين‭ ‬القوى،‭ ‬لكنهم‭ ‬في‭ ‬النوروز،‭ ‬استأنفوا‭ ‬الكفاح‭ ‬بروح‭ ‬نوروزية‭ ‬ترفل‭ ‬بالثقة‭ ‬بالنفس،‭ ‬وبالإيمان‭ ‬بحتمية‭ ‬النجاح”‭.‬فيما‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاتحادي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬المعنيين‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الى‭ ‬مراقبة‭ ‬عملية‭ ‬توزيع‭ ‬الرواتب‭ ‬على‭ ‬الموظفين‭.‬

وقال‭ ‬العبادي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحفي‭ ‬الاسبوعي‭ ‬‮«‬‭ ‬ادعو‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬الى‭ ‬مراقبة‭ ‬عملية‭ ‬توزيع‭ ‬الرواتب‭ ‬على‭ ‬المواطنين‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬سترسل‭ ‬رواتب‭ ‬جميع‭ ‬موظفي‭ ‬الاقليم‭.. ‬واضاف‭: ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬مبلغا‭ ‬كرواتب‭ ‬للموظفين‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المبلغ‭ ‬مع‭ ‬ايرادات‭ ‬نفط‭ ‬اقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬تسد‭ ‬رواتب‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭.‬

مبينا‭: ‬ان‭ ‬فرض‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬يصب‭ ‬لصالح‭ ‬المواطن‭ ‬الكوري،‭ ‬

وأضاف‭ ‬بارزاني‭ ‬،‭ ‬‮«‬تاريخ‭ ‬كردستان‭ ‬اليوم،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى،‭ ‬يمر‭ ‬بمرحلة‭ ‬مخاض‭ ‬لولادة‭ ‬جديدة‭.. ‬والحركة‭ ‬التحررية‭ ‬الكردستانية‭ ‬والسلطة‭ ‬بلغتا‭ ‬مرحلة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬فيها‭ ‬القضاء‭ ‬عليهما،‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬السلطة‭ ‬هي‭ ‬ثمرة‭ ‬نضال‭ ‬البيشمركة‭ ‬وصمود‭ ‬شعب‭ ‬كردستان‮»‬‭.‬

وتابع،‭ ‬‮«‬صحيح‭ ‬أن‭ ‬جروحنا‭ ‬وآلامنا‭ ‬في‭ ‬سنجار‭ ‬عميقة‭ ‬جدا،‭ ‬لكننا‭ ‬واثقون‭ ‬تمام‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجروح‭ ‬والآلام‭ ‬هي‭ ‬نواة‭ ‬للحرية‭ ‬ولمستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬زهوا‭ ‬للإيزديين‭ ‬وللإقليم‮»‬‭.‬

وحيا‭ ‬بارزاني‭ ‬عموم‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬مهما‭ ‬كان‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وكيفما‭ ‬تكن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الحكومات،‭ ‬فإننا‭ ‬سنبقى‭ ‬إخوة‭ ‬للأبد‮»‬‭.‬

وساءت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وحكومة‭ ‬الإقليم،‭ ‬عقب‭ ‬إجراء‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬الانفصال،‭ ‬الذي‭ ‬رفضته‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والغربية،‭ ‬واستعادت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬المناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬الأكراد‭ ‬من‭ ‬البيشمركة،‭ ‬والتي‭ ‬فرضت‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭ ‬عقب‭ ‬فرض‭ ‬داعش‭ ‬حكمه‭ ‬عليها‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬محافظ‭ ‬كركوك‭ ‬راكان‭ ‬سعيد‭ ‬الجبوري‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬المحافظة‭ ‬امس‭ ‬“‭ ‬انه‭ ‬“كانت‭ ‬هنالك‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ ‬زيارة‭ ‬للسيد‭ ‬لاهور‭ ‬الطالباني‭ ‬والتي‭ ‬تمت‭ ‬بموافقة‭ ‬لكننا‭ ‬استغربنا‭ ‬من‭ ‬اطلاقه‭ ‬احد‭ ‬التصريحات‭ ‬الموجه‭ ‬ضد‭ ‬الادارة‭ ‬ورأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الأمني‭ ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬اخلاقنا‭ ‬الرد‭ ‬عليه‭ ‬لكن‭ ‬الكلام‭ ‬هو‭ ‬صفة‭ ‬المتكلم”‭.‬

واضاف‭ ‬“اننا‭ ‬نمثل‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وهيبة‭ ‬الدولة،‭ ‬وشعب‭ ‬كركوك‭ ‬وكان‭ ‬حديثه‭ ‬فيه‭ ‬اساءه‭ ‬وتجاوز‭ , ‬لكننا‭ ‬سنبقى‭ ‬نخدم‭ ‬جميع‭ ‬مواطني‭ ‬كركوك”،‭ ‬قائلا‭ ‬“يجب‭ ‬ألّا‭ ‬يقبل‭ ‬اهالي‭ ‬كركوك‭ ‬من‭ ‬يتطفل‭ ‬عليهم‭ ‬ويضر‭ ‬حياتهم‭ ‬وما‭ ‬صدر‭ ‬منه‭ ‬هو‭ ‬تعدي‭ ‬على‭ ‬هيبة‭ ‬الدولة‭ ‬وادارة‭ ‬كركوك‭ ‬وشعبها”‭.‬

ونوه‭ ‬الجبوري‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬“يجب‭ ‬منع‭ ‬اي‭ ‬شخصية‭ ‬سياسية‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬كركوك‭ ‬لتعكير‭ ‬الاحتفال‭ ‬بنوروز‭ ‬فالشخص‭ ‬الذي‭ ‬تهجم‭ ‬على‭ ‬كركوك‭ ‬هو‭ ‬غير‭ ‬مرحب‭ ‬وعليه‭ ‬مغادرتها،‭ ‬ونحن‭ ‬ابلغنا‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‭ ‬بذلك،‭ ‬وعلى‭ ‬اهالي‭ ‬كركوك‭ ‬ان‭ ‬يشاركوا‭ ‬جميعهم‭ ‬بالاحتفال‭ ‬في‭ ‬قلعة‭ ‬كركوك”‭.‬

واردف‭ ‬المحافظ‭ ‬بالقول‭ ‬انه‭ ‬“تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الاخوه‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكوردستاني‭ ‬بتنظيم‭ ‬الاحتفال‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‭ ‬واتفقنا‭ ‬معهم‭ ‬لضبط‭ ‬الامن‭ ‬كما‭ ‬ابلغنا‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬التهاني‭ ‬عبر‭ ‬اعلانات‭ ‬ضوئية‭ ‬بمناسبة‭ ‬نوروز،‭ ‬فكركوك‭ ‬لاهلها‭ ‬وعلى‭ ‬الذين‭ ‬يطلقون‭ ‬الصيحات‭ ‬والصرخات‭ ‬ان‭ ‬يبادروا‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬كركوك‭ ‬في‭ ‬التحديات‭ ‬الخدمية‭ ‬او‭ ‬يعالجوا‭ ‬مشاكل‭ ‬موظفيهم‭ ‬وخدماتهم‭ ‬بمدنهم”‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬“سوف‭ ‬نقاضي‭ ‬من‭ ‬تكلم‭ ‬على‭ ‬كركوك‭ ‬ومس‭ ‬هيبة‭ ‬الدولة‭ ‬لانه‭ ‬اعتدى‭ ‬على‭ ‬جهة‭ ‬رسمية‭ , ‬فمكونات‭ ‬كركوك‭ ‬متعايشة‭ ‬لولا‭ ‬الخلافات‭ ‬التي‭ ‬تنقل‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬كركوك‭ ‬اليها”‭.‬