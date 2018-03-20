بارزاني في عيد نوروز:اخوتنا العراقية فوق الخلافات

محافظ كركوك بعد حادثة لاهور طالباني: لن نسمح بتعكير الاحتفالات بعيد شعبنا الكردي
اربيل – الزمان
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، بأن الوضع السياسي في البلاد والعلاقات بين الحكومات لن يؤثرا على علاقات الأخوة بين أبناء الشعب العراقي.
وأشار بارزاني في رسالة تهنئة بعث بها إلى أبناء الشعب الكردي والعراقيين عامة بمناسبة عيد نوروز والسنة الكردية الجديدة، إلى أن «نضال كردستان في العراق لم ولن يشكل أي خطر أو تهديد على أية دولة».
وقال: «في كل عام، يمثل النوروز لكل الأمة الكردية ولكل فرد، بداية لتعزيز وتجدد إرادة النصر، وكما كان يمثل لأجدادنا رمز المقاومة وعدم الخضوع، حتى لو أخفقوا أحيانا بسبب عدم تعادل موازين القوى، لكنهم في النوروز، استأنفوا الكفاح بروح نوروزية ترفل بالثقة بالنفس، وبالإيمان بحتمية النجاح”.فيما رئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي الثلاثاء، المعنيين في اقليم كردستان الى مراقبة عملية توزيع الرواتب على الموظفين.
وقال العبادي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي « ادعو الجميع في اقليم كوردستان الى مراقبة عملية توزيع الرواتب على المواطنين»، موضحا ان الحكومة الاتحادية سترسل رواتب جميع موظفي الاقليم.. واضاف: ان الحكومة الاتحادية مبلغا كرواتب للموظفين مشيرا الى ان المبلغ مع ايرادات نفط اقليم كوردستان تسد رواتب جميع الموظفين.
مبينا: ان فرض السلطة في اقليم كوردستان يصب لصالح المواطن الكوري،
وأضاف بارزاني ، «تاريخ كردستان اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، يمر بمرحلة مخاض لولادة جديدة.. والحركة التحررية الكردستانية والسلطة بلغتا مرحلة لا يمكن فيها القضاء عليهما، لأن هذه السلطة هي ثمرة نضال البيشمركة وصمود شعب كردستان».
وتابع، «صحيح أن جروحنا وآلامنا في سنجار عميقة جدا، لكننا واثقون تمام الثقة في أن هذه الجروح والآلام هي نواة للحرية ولمستقبل أكثر زهوا للإيزديين وللإقليم».
وحيا بارزاني عموم الشعب العراقي، وقال: «مهما كان الوضع السياسي في البلاد وكيفما تكن العلاقات بين الحكومات، فإننا سنبقى إخوة للأبد».
وساءت العلاقات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الإقليم، عقب إجراء الاستفتاء على الانفصال، الذي رفضته الدول العربية والغربية، واستعادت القوات العراقية السيطرة على معظم المناطق المتنازع عليها مع الأكراد من البيشمركة، والتي فرضت سيطرتها على تلك المناطق عقب فرض داعش حكمه عليها. من جهته قال محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري في مؤتمر صحفي في مبنى المحافظة امس “ انه “كانت هنالك يوم امس زيارة للسيد لاهور الطالباني والتي تمت بموافقة لكننا استغربنا من اطلاقه احد التصريحات الموجه ضد الادارة ورأس الجهاز الأمني وهي ليست من اخلاقنا الرد عليه لكن الكلام هو صفة المتكلم”.
واضاف “اننا نمثل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وهيبة الدولة، وشعب كركوك وكان حديثه فيه اساءه وتجاوز , لكننا سنبقى نخدم جميع مواطني كركوك”، قائلا “يجب ألّا يقبل اهالي كركوك من يتطفل عليهم ويضر حياتهم وما صدر منه هو تعدي على هيبة الدولة وادارة كركوك وشعبها”.
ونوه الجبوري الى انه “يجب منع اي شخصية سياسية تأتي من خارج كركوك لتعكير الاحتفال بنوروز فالشخص الذي تهجم على كركوك هو غير مرحب وعليه مغادرتها، ونحن ابلغنا القوات الامنية بذلك، وعلى اهالي كركوك ان يشاركوا جميعهم بالاحتفال في قلعة كركوك”.
واردف المحافظ بالقول انه “تم الاتفاق مع الاخوه بالاتحاد الوطني الكوردستاني بتنظيم الاحتفال والتعاون مع القوات الامنية واتفقنا معهم لضبط الامن كما ابلغنا البلدية في نشر التهاني عبر اعلانات ضوئية بمناسبة نوروز، فكركوك لاهلها وعلى الذين يطلقون الصيحات والصرخات ان يبادروا في مساعدة كركوك في التحديات الخدمية او يعالجوا مشاكل موظفيهم وخدماتهم بمدنهم”.
وأشار الى انه “سوف نقاضي من تكلم على كركوك ومس هيبة الدولة لانه اعتدى على جهة رسمية , فمكونات كركوك متعايشة لولا الخلافات التي تنقل من خارج كركوك اليها”.