عورات مكشوفة بمفاخرة

فاتح عبدالسلام

جرى‭ ‬توقيف‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬الأسبق‭ ‬ساركوزي‭ ‬لشبهة‭ ‬في‭ ‬تلقيه‭ ‬أموالاً‭ ‬تقدر‭ ‬بخمسة‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬الزعيم‭ ‬الليبي‭ ‬الراحل‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭. ‬والتحقيق‭ ‬جاد‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬الحقيقة‭. ‬وفي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لم‭ ‬يهنأ‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬بسنته‭ ‬الأولى‭ ‬وهو‭ ‬ملاحق‭ ‬بشبح‭ ‬قضية‭ ‬التدخل‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭. ‬الديمقراطيات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬اختراقات‭ ‬أحياناً‭ ‬لكنها‭ ‬مسؤولة‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬حركتها‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المخترقين‭ ‬والمتعاونين‭ ‬معهم‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬تمتع‭ ‬رئيس‭ ‬بولايته‭ ‬الاولى‭ ‬أو‭ ‬الثانية،‭ ‬إذ‭ ‬لابدّ‭ ‬من‭ ‬ملاقاة‭ ‬ساعة‭ ‬الحساب‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬فيها‭ ‬معارضة‭ ‬واضحة‭ ‬الاهداف‭ ‬والغايات‭ ‬وقضاء‭ ‬مستقل‭ ‬وإعلام‭ ‬واع‭ ‬وشجاع‭.‬

الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬العراق،ولا‭ ‬أقول‭ ‬العراق،‭ ‬يلبس‭ ‬ثوب‭ ‬الديمقراطية‭ ‬على‭ ‬البطانة،‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬ملابس‭ ‬داخلية،‭ ‬حيث‭ ‬العورات‭ ‬السياسية‭ ‬مكشوفة‭ ‬،ولا‭ ‬تثرب‭ ‬على‭ ‬أحد‭.‬

‭ ‬ديمقراطيتنا‭ ‬لا‭ ‬تغضب‭ ‬فاسداً‭ ‬ولا‭ ‬تنصر‭ ‬صالحاً‭. ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الانتخابي،‭ ‬أول‭ ‬ما‭ ‬يتطلع‭ ‬السياسي‭ ‬المرشح‭ ‬اليه‭ ‬هو‭ ‬الدعم‭ ‬الخارجي،‭ ‬فهذا‭ ‬محسوب‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬وذاك‭ ‬على‭ ‬تركيا‭ ‬وأولئك‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬وبينهم‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬حمله‭ ‬على‭ ‬امريكا‭ ‬وآخرون‭ ‬مدمنو‭ ‬تلقي‭ ‬العون‭ ‬من‭ ‬الامارات‭ ‬وقطر‭ ‬غير‭ ‬متأثرين‭ ‬بما‭ ‬صنع‭ ‬الحداد‭ ‬بينهما،‭ ‬وعيون‭ ‬ترقب‭ ‬عطف‭ ‬الكويت،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يمد‭ ‬يده‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬كثيراً‭. ‬وتلك‭ ‬حالات‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬العلن‭ ‬لاسرية‭ ‬فيها،‭ ‬مادام‭ ‬أعضاء‭ ‬الاحزاب‭ ‬والقوائم‭ ‬والكتل‭ ‬يعلمون‭ ‬بحصتهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الدعم‭ ‬ساعة‭ ‬تفتح‭ ‬الأكياس‭ ‬المليئة‭ ‬بالدولارات‭ ‬لتنفق‭ ‬على‭ ‬انتخابات‭ ‬محسومة‭ ‬الشكل‭ ‬ومحسوبة‭ ‬القياسات‭ ‬ومحبوسة‭ ‬الأطر‭ ‬ومعلوسة‭ ‬الوعود‭.‬

لا‭ ‬أحد‭ ‬يخطر‭ ‬في‭ ‬باله‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬أنه‭ ‬ربما‭ ‬واحد‭ ‬بالمليون‭ ‬ستجري‭ ‬مساءلته‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬تمويل‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬الخارجية‭ ‬أو‭ ‬الداخلية‭ ‬،‭ ‬وجميعها‭ ‬غير‭ ‬مرسمة‭ ‬دستورياً‭.‬

هذا‭ ‬حال‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ووصفها‭ ‬ووسمها‭ ‬وطولها‭ ‬وعرضها‭ ‬ووزنها‭. ‬ماذا‭ ‬لو‭ ‬حصلت‭ ‬المحاسبة‭ ‬ذات‭ ‬يوم؟‭ ‬لكن‭ ‬مَن‭ ‬له‭ ‬قدرة‭ ‬المحاسبة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الجميع‭ ‬منتفعاً‭ ‬من‭ ‬العورة‭ ‬المكشوفة‭ .. ‬أقصد‭ ‬العورة‭ ‬السياسية،‭ ‬لايذهب‭ ‬ظنكم‭ ‬بعيداً‭.‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية