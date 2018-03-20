عورات مكشوفة بمفاخرة

فاتح عبدالسلام
جرى توقيف الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي لشبهة في تلقيه أموالاً تقدر بخمسة ملايين يورو من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. والتحقيق جاد في الوصول الى الحقيقة. وفي الولايات المتحدة لم يهنأ الرئيس ترامب بسنته الأولى وهو ملاحق بشبح قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية. الديمقراطيات في العالم تعاني من اختراقات أحياناً لكنها مسؤولة في ضبط حركتها ومحاسبة المخترقين والمتعاونين معهم حتى لو تمتع رئيس بولايته الاولى أو الثانية، إذ لابدّ من ملاقاة ساعة الحساب السياسي في دول فيها معارضة واضحة الاهداف والغايات وقضاء مستقل وإعلام واع وشجاع.
الوضع السياسي في العراق،ولا أقول العراق، يلبس ثوب الديمقراطية على البطانة، ومن دون ملابس داخلية، حيث العورات السياسية مكشوفة ،ولا تثرب على أحد.
ديمقراطيتنا لا تغضب فاسداً ولا تنصر صالحاً. في الموسم الانتخابي، أول ما يتطلع السياسي المرشح اليه هو الدعم الخارجي، فهذا محسوب على السعودية وذاك على تركيا وأولئك على إيران وبينهم من وضع حمله على امريكا وآخرون مدمنو تلقي العون من الامارات وقطر غير متأثرين بما صنع الحداد بينهما، وعيون ترقب عطف الكويت، وهناك من يمد يده أبعد من ذلك كثيراً. وتلك حالات تجري في العلن لاسرية فيها، مادام أعضاء الاحزاب والقوائم والكتل يعلمون بحصتهم من ذلك الدعم ساعة تفتح الأكياس المليئة بالدولارات لتنفق على انتخابات محسومة الشكل ومحسوبة القياسات ومحبوسة الأطر ومعلوسة الوعود.
لا أحد يخطر في باله في العراق أنه ربما واحد بالمليون ستجري مساءلته عن مصادر تمويل حملته الانتخابية الخارجية أو الداخلية ، وجميعها غير مرسمة دستورياً.
هذا حال الديمقراطية في العراق ووصفها ووسمها وطولها وعرضها ووزنها. ماذا لو حصلت المحاسبة ذات يوم؟ لكن مَن له قدرة المحاسبة إذا كان الجميع منتفعاً من العورة المكشوفة .. أقصد العورة السياسية، لايذهب ظنكم بعيداً.
رئيس التحرير – الطبعة الدولية