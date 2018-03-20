داعش يحتل حي القدم في جنوب دمشق

بيروت- الزمان
قتل 36 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال اشتباكات عنيفة ليلاً في حي القدم في جنوب دمشق، اثر هجوم لتنظيم داعش مكنه من السيطرة على الحي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء. وتقدم مقاتلو التنظيم الى الحي الاثنين بعد اسبوع من اجلاء مئات المقاتلين من هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصيل اسلامي آخر مع أفراد من عائلاتهم بموجب اتفاق سابق مع دمشق الى مناطق في شمال سوريا. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء «شن تنظيم الدولة الاسلامية هجوماً على حي القدم تمكن خلاله من السيطرة الكاملة على الحي» مشيراً الى «مقتل 36 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها». وأفاد عن وجود العشرات من الجنود الجرحى والمفقودين في وقت لم ينشر الاعلام الرسمي أنباء عن الهجوم. وكان للتنظيم وجود محدود في هذا الحي قبل ان تتمكن قوات النظام من السيطرة عليه منتصف الأسبوع الماضي اثر اجلاء مئات المقاتلين من هيئة تحرير الشام وفصيل أجناد الشام منه.
وشكل الحي طوال سنوات مقراً لمقاتلين اسلاميين ومن التنظيم، الذي يحتفظ بتواجده في بضعة احياء في جنوب دمشق، أبرزها الحجر الأسود ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.
وبحسب المرصد، بدأ التنظيم هجومه الاثنين من حي الحجر الاسود المجاور.