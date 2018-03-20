داعش يحتل حي القدم في جنوب دمشق

بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬قتل‭ ‬36‭ ‬عنصراً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والمسلحين‭ ‬الموالين‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬ليلاً‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬دمشق،‭ ‬اثر‭ ‬هجوم‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬مكنه‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الحي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وتقدم‭ ‬مقاتلو‭ ‬التنظيم‭ ‬الى‭ ‬الحي‭ ‬الاثنين‭ ‬بعد‭ ‬اسبوع‭ ‬من‭ ‬اجلاء‭ ‬مئات‭ ‬المقاتلين‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬النصرة‭ ‬سابقاً‭) ‬وفصيل‭ ‬اسلامي‭ ‬آخر‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬عائلاتهم‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬سابق‭ ‬مع‭ ‬دمشق‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬شن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬هجوماً‭ ‬على‭ ‬حي‭ ‬القدم‭ ‬تمكن‭ ‬خلاله‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬الحي‮»‬‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬‮«‬مقتل‭ ‬36‭ ‬عنصراً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والمسلحين‭ ‬الموالين‭ ‬لها‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬الجرحى‭ ‬والمفقودين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لم‭ ‬ينشر‭ ‬الاعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭. ‬وكان‭ ‬للتنظيم‭ ‬وجود‭ ‬محدود‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحي‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تتمكن‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬اثر‭ ‬اجلاء‭ ‬مئات‭ ‬المقاتلين‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬وفصيل‭ ‬أجناد‭ ‬الشام‭ ‬منه‭.‬

وشكل‭ ‬الحي‭ ‬طوال‭ ‬سنوات‭ ‬مقراً‭ ‬لمقاتلين‭ ‬اسلاميين‭ ‬ومن‭ ‬التنظيم،‭ ‬الذي‭ ‬يحتفظ‭ ‬بتواجده‭ ‬في‭ ‬بضعة‭ ‬احياء‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬دمشق،‭ ‬أبرزها‭ ‬الحجر‭ ‬الأسود‭ ‬ومخيم‭ ‬اليرموك‭ ‬للاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

وبحسب‭ ‬المرصد،‭ ‬بدأ‭ ‬التنظيم‭ ‬هجومه‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬الحجر‭ ‬الاسود‭ ‬المجاور‭.‬