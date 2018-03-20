إردوغان لواشنطن:طلبنا شراء السلاح بأموالنا ورفضتم ثمّ سلّحتم الارهابيين مجاناً

أكراد سوريا يشعرون بمرارة غدر جديد من الغرب بعد عفرين
باريس- بيروت -قامشلي
انقرة -الزمان
قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن على الولايات المتحدة ان تكف عن «خداع» تركيا وتبدأ بالتعاون معها بعد أن أعربت واشنطن عن القلق إزاء العملية التركية في مدينة عفرين السورية. وجاءت تصريحات اردوغان القوية بعد تعليق وزارة الخارجية الأميركية على سيطرة القوات التركية على عفرين وخروج المقاتلين الاكراد منها، محذرة من المساس بمصير المدنيين ومن أعمال نهب. وقال اردوغان لحليفة تركيا في حلف شمال الاطلسي «إذا كنا شريكين استراتيجيين، عليكم احترامنا والعمل معنا» وذلك في خطاب أمام نواب الحزب الحاكم في البرلمان.
واضاف إن الولايات المتحدة مارست «مثل ذلك الخداع» ضد تركيا بتسليحها وحدات حماية الشعب الكردية التي كانت تسيطر على منطقة عفرين. لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت قالت الاثنين إن الولايات المتحدة «قلقة جدا» بعد ان تسبب الهجوم بنزوح جماعي من المدينة.
واضافت ناورت ان واشنطن «قلقة أيضا إزاء تقارير عن اعمال نهب داخل مدينة عفرين» وهو ما شاهده مراسلو وكالة فرانس برس.
وهاجم اردوغان تصريحات المتحدثة قائلا «أين كنتم عندما عبرنا لكم عن مخاوفنا. عندما قلنا +لنطرد الارهابيين معا هنا+ أين كنتم؟»
وقال اردوغان «عمدتم إلى خداعنا … اقول لكم ارسلتم 5 آلاف شاحنة محملة بالأسلحة إلى هناك. ارسلتم الفي شحنة من الذخائر إلى هناك».
لكن اردوغان قال إن تركيا تصادر الذخيرة «شيئا فشيئا».
وقال بغضب «طلبنا ان نشتري أسلحة بأموالنا، لم تعطونا. لكن أعطيتم الارهابيين أسلحة وذخائر مجانا. أي شراكة هذه؟ أي تضامن هذا؟»
فيما يشعر أكراد سوريا الذين كانوا رأس حربة المعركة ضد تنظيم داعش بان حلفاءهم الغربيين «تخلوا عنهم» مع العملية التركية في عفرين وينددون بعملية «تطهير اتني» بينما يقف العالم «متفرجا».
وكتبت جمعية اكراد يتحدرون من عفرين ويقيمون في اوروبا في صحيفة «لوموند» الفرنسية ان «صمت المجموعة الدولية يساهم في الخطة المروعة التي دبرها (الرئيس التركي رجب طيب اردوغان). صمت يوازي القبول». وناشدوا في رسالتهم الاسرة الدولية بالقول «لا تتخلوا عن حلفائكم» فيما طردت وحدات حماية الشعب الكردية من معقلها عفرين الاحد من قبل الجيش التركي وفصائل سورية معارضة مدعومة من انقرة. ووحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها انقرة «ارهابية» بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا ضد تركيا، هي في موازاة ذلك حليفة اساسية للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا بقيادة واشنطن. لكن رغم ذلك يقول خالد عيسى الممثل الرسمي في فرنسا للادارة الذاتية الكردية في شمال سوريا (روج آفا) ان «المقاتلين الذين حاربوا بشجاعة ضد داعش، هم انفسهم اليوم متروكون لرحمة الجيش التركي» منددا «بتطهير اتني تبقى القوى الكبرى متفرجة عليه».
شكلت خسارة عفرين ضربة قوية للاكراد السوريين الذين تعرضوا للقمع في ظل حكم عائلة الاسد لكنهم اعلنوا الادارة الذاتية بحكم الامر الواقع في مناطق شاسعة اثر النزاع الدائر في سوريا منذ 2011.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان فان حوالى 250 الف مدني فروا من اعمال العنف في عفرين وقتل عشرات اخرون وكذلك حوالى 1500 مقاتل كردي.
لكن «بسبب انتماء المعتدي لحلف شمال الاطلسي فان هذا الانتهاك المتكرر للقانون الدولي لن تتم المعاقبة عليه ابدا» بحسب ما قالت المجموعة الكردية في المانيا حيث يقيم حوالى مليون كردي. وقال ديدييه بييون مساعد مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية ان «عفرين تجسد بالشكل الاكثر وحشية لما نطلق عليه اسم السياسة الواقعية».
وعلق هذا الخبير الفرنسي في الشؤون التركية ان «الغربيين وخصوصا الاميركيين كانوا بالطبع راضين لرؤية القوات الكردية السورية على الارض تحارب تنظيم الدولة الاسلامية. لكن انقرة العضو في حلف شمال الاطلسي ستكون على الدوام اكثر أهمية من عفرين».
تقول دوروثي شميت مسؤولة برنامج تركيا والشرق الاوسط في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ان «عفرين تضع الغربيين في موقف محرج».
وتوضح الباحثة لوكالة فرانس برس ان «الالتزام الى جانب الاكراد يعني دعم مستقبل سياسي للأكراد في سوريا، وخصوصا روج آفا، لكن الغربيين لم يحسموا أبدا هذه المسالة. بالتالي هذا سيعني الغوص مجددا في النزاع السوري في وقت يريد فيه كل العالم الخروج منه».
فقد حذرت واشنطن الاثنين انقرة معبرة عن «قلقها العميق» بعد السيطرة على عفرين.
وعبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ايضا عن «قلقه العميق» ودعا موسكو ، الطرف الاساسي على الساحة السورية، «الى بذل أقصى جهودها لوقف المعارك والخسائر المدنية».
لكن ردود الفعل هذه لا ترقى الى حجم المأساة الدائرة على الحدود التركية-السورية كما يحذر الاكراد الذين يتهمون أنقرة بالتحالف مع الجهاديين للسيطرة على عفرين.
وحذرت جمعية الاكراد المتحدرين من عفرين من انه «على الحكومات الاوروبية ان تدرك ان الامر لا يتعلق فقط بأمن شعبنا، لان سقوط عفرين يعني خلق بؤرة جهادية جديدة تهدد أمن باريس وبرلين ولندن».
وحذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من انه يعتزم توسيع نطاق الهجوم التركي الى مناطق اخرى في شمال سوريا بينها مدينة منبج الواقعة على بعد مئة كلم شرق عفرين.
ومثل هذه المبادرة ستنطوي على مخاطر شديدة لان مئات العسكريين الاميركيين الذين يدعمون وحدات حماية الشعب الكردية في مواجهة الجهاديين ينتشرون هناك.
لكن احد المطلعين على هذا الملف يتساءل «هل يملك اردوغان الامكانات العسكرية لتحقيق الطموحات التي يعبر عنها بشأن سوريا؟ أشك في ذلك».
ويخلص ديديه بييون الى القول «رغم تصريحات اردوغان الحربية، لن تتمكن تركيا من المضي كثيرا أبعد من ذلك» مشيرا الى ان المسالة الكردية على طول الحدود التركية -السورية «تتطلب سلوك طريق المفاوضات».