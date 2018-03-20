إردوغان لواشنطن:طلبنا شراء السلاح بأموالنا ورفضتم ثمّ سلّحتم الارهابيين مجاناً

أكراد سوريا يشعرون بمرارة غدر جديد من الغرب بعد عفرين

باريس‭- ‬بيروت‭ -‬قامشلي

انقرة‭ -‬الزمان

‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ان‭ ‬تكف‭ ‬عن‭ ‬‮«‬خداع‮»‬‭ ‬تركيا‭ ‬وتبدأ‭ ‬بالتعاون‭ ‬معها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعربت‭ ‬واشنطن‭ ‬عن‭ ‬القلق‭ ‬إزاء‭ ‬العملية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين‭ ‬السورية‭. ‬وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬اردوغان‭ ‬القوية‭ ‬بعد‭ ‬تعليق‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬سيطرة‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬على‭ ‬عفرين‭ ‬وخروج‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاكراد‭ ‬منها،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬المساس‭ ‬بمصير‭ ‬المدنيين‭ ‬ومن‭ ‬أعمال‭ ‬نهب‭. ‬وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬لحليفة‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬شريكين‭ ‬استراتيجيين،‭ ‬عليكم‭ ‬احترامنا‭ ‬والعمل‭ ‬معنا‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬أمام‭ ‬نواب‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭.‬

واضاف‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مارست‭ ‬‮«‬مثل‭ ‬ذلك‭ ‬الخداع‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬تركيا‭ ‬بتسليحها‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭. ‬لكن‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬هيذر‭ ‬ناورت‭ ‬قالت‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬قلقة‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تسبب‭ ‬الهجوم‭ ‬بنزوح‭ ‬جماعي‭ ‬من‭ ‬المدينة‭.‬

واضافت‭ ‬ناورت‭ ‬ان‭ ‬واشنطن‭ ‬‮«‬قلقة‭ ‬أيضا‭ ‬إزاء‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬اعمال‭ ‬نهب‭ ‬داخل‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬شاهده‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وهاجم‭ ‬اردوغان‭ ‬تصريحات‭ ‬المتحدثة‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬أين‭ ‬كنتم‭ ‬عندما‭ ‬عبرنا‭ ‬لكم‭ ‬عن‭ ‬مخاوفنا‭. ‬عندما‭ ‬قلنا‭ +‬لنطرد‭ ‬الارهابيين‭ ‬معا‭ ‬هنا‭+ ‬أين‭ ‬كنتم؟‮»‬

وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬‮«‬عمدتم‭ ‬إلى‭ ‬خداعنا‭ … ‬اقول‭ ‬لكم‭ ‬ارسلتم‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬شاحنة‭ ‬محملة‭ ‬بالأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭. ‬ارسلتم‭ ‬الفي‭ ‬شحنة‭ ‬من‭ ‬الذخائر‭ ‬إلى‭ ‬هناك‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬اردوغان‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬تركيا‭ ‬تصادر‭ ‬الذخيرة‭ ‬‮«‬شيئا‭ ‬فشيئا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬بغضب‭ ‬‮«‬طلبنا‭ ‬ان‭ ‬نشتري‭ ‬أسلحة‭ ‬بأموالنا،‭ ‬لم‭ ‬تعطونا‭. ‬لكن‭ ‬أعطيتم‭ ‬الارهابيين‭ ‬أسلحة‭ ‬وذخائر‭ ‬مجانا‭. ‬أي‭ ‬شراكة‭ ‬هذه؟‭ ‬أي‭ ‬تضامن‭ ‬هذا؟‮»‬

‭ ‬فيما‭ ‬يشعر‭ ‬أكراد‭ ‬سوريا‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬رأس‭ ‬حربة‭ ‬المعركة‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بان‭ ‬حلفاءهم‭ ‬الغربيين‭ ‬‮«‬تخلوا‭ ‬عنهم‮»‬‭ ‬مع‭ ‬العملية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬عفرين‭ ‬وينددون‭ ‬بعملية‭ ‬‮«‬تطهير‭ ‬اتني‮»‬‭ ‬بينما‭ ‬يقف‭ ‬العالم‭ ‬‮«‬متفرجا‮»‬‭.‬

وكتبت‭ ‬جمعية‭ ‬اكراد‭ ‬يتحدرون‭ ‬من‭ ‬عفرين‭ ‬ويقيمون‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لوموند‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬ان‭ ‬‮«‬صمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الدولية‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬الخطة‭ ‬المروعة‭ ‬التي‭ ‬دبرها‭ (‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭). ‬صمت‭ ‬يوازي‭ ‬القبول‮»‬‭. ‬وناشدوا‭ ‬في‭ ‬رسالتهم‭ ‬الاسرة‭ ‬الدولية‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تتخلوا‭ ‬عن‭ ‬حلفائكم‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬طردت‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬من‭ ‬معقلها‭ ‬عفرين‭ ‬الاحد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬وفصائل‭ ‬سورية‭ ‬معارضة‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬انقرة‭. ‬ووحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬انقرة‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬ارتباطها‭ ‬بحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬تمردا‭ ‬مسلحا‭ ‬ضد‭ ‬تركيا،‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬موازاة‭ ‬ذلك‭ ‬حليفة‭ ‬اساسية‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭. ‬لكن‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬يقول‭ ‬خالد‭ ‬عيسى‭ ‬الممثل‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬للادارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ (‬روج‭ ‬آفا‭) ‬ان‭ ‬‮«‬المقاتلين‭ ‬الذين‭ ‬حاربوا‭ ‬بشجاعة‭ ‬ضد‭ ‬داعش،‭ ‬هم‭ ‬انفسهم‭ ‬اليوم‭ ‬متروكون‭ ‬لرحمة‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‮»‬‭ ‬منددا‭ ‬‮«‬بتطهير‭ ‬اتني‭ ‬تبقى‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬متفرجة‭ ‬عليه‮»‬‭.‬

شكلت‭ ‬خسارة‭ ‬عفرين‭ ‬ضربة‭ ‬قوية‭ ‬للاكراد‭ ‬السوريين‭ ‬الذين‭ ‬تعرضوا‭ ‬للقمع‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حكم‭ ‬عائلة‭ ‬الاسد‭ ‬لكنهم‭ ‬اعلنوا‭ ‬الادارة‭ ‬الذاتية‭ ‬بحكم‭ ‬الامر‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬شاسعة‭ ‬اثر‭ ‬النزاع‭ ‬الدائر‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬2011‭.‬

وبحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬فان‭ ‬حوالى‭ ‬250‭ ‬الف‭ ‬مدني‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬اعمال‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬عفرين‭ ‬وقتل‭ ‬عشرات‭ ‬اخرون‭ ‬وكذلك‭ ‬حوالى‭ ‬1500‭ ‬مقاتل‭ ‬كردي‭.‬

لكن‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬انتماء‭ ‬المعتدي‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭ ‬فان‭ ‬هذا‭ ‬الانتهاك‭ ‬المتكرر‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬لن‭ ‬تتم‭ ‬المعاقبة‭ ‬عليه‭ ‬ابدا‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬المجموعة‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬حيث‭ ‬يقيم‭ ‬حوالى‭ ‬مليون‭ ‬كردي‭. ‬وقال‭ ‬ديدييه‭ ‬بييون‭ ‬مساعد‭ ‬مدير‭ ‬معهد‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬ان‭ ‬‮«‬عفرين‭ ‬تجسد‭ ‬بالشكل‭ ‬الاكثر‭ ‬وحشية‭ ‬لما‭ ‬نطلق‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬السياسة‭ ‬الواقعية‮»‬‭.‬

وعلق‭ ‬هذا‭ ‬الخبير‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬التركية‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الغربيين‭ ‬وخصوصا‭ ‬الاميركيين‭ ‬كانوا‭ ‬بالطبع‭ ‬راضين‭ ‬لرؤية‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬السورية‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬تحارب‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭. ‬لكن‭ ‬انقرة‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬اكثر‭ ‬أهمية‭ ‬من‭ ‬عفرين‮»‬‭.‬

تقول‭ ‬دوروثي‭ ‬شميت‭ ‬مسؤولة‭ ‬برنامج‭ ‬تركيا‭ ‬والشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬الفرنسي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬ان‭ ‬‮«‬عفرين‭ ‬تضع‭ ‬الغربيين‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬محرج‮»‬‭.‬

وتوضح‭ ‬الباحثة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الالتزام‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الاكراد‭ ‬يعني‭ ‬دعم‭ ‬مستقبل‭ ‬سياسي‭ ‬للأكراد‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وخصوصا‭ ‬روج‭ ‬آفا،‭ ‬لكن‭ ‬الغربيين‭ ‬لم‭ ‬يحسموا‭ ‬أبدا‭ ‬هذه‭ ‬المسالة‭. ‬بالتالي‭ ‬هذا‭ ‬سيعني‭ ‬الغوص‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يريد‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬العالم‭ ‬الخروج‭ ‬منه‮»‬‭.‬

فقد‭ ‬حذرت‭ ‬واشنطن‭ ‬الاثنين‭ ‬انقرة‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقها‭ ‬العميق‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عفرين‭.‬

وعبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬ايضا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقه‭ ‬العميق‮»‬‭ ‬ودعا‭ ‬موسكو‭ ‬،‭ ‬الطرف‭ ‬الاساسي‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬السورية،‭ ‬‮«‬الى‭ ‬بذل‭ ‬أقصى‭ ‬جهودها‭ ‬لوقف‭ ‬المعارك‭ ‬والخسائر‭ ‬المدنية‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬هذه‭ ‬لا‭ ‬ترقى‭ ‬الى‭ ‬حجم‭ ‬المأساة‭ ‬الدائرة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬التركية‭-‬السورية‭ ‬كما‭ ‬يحذر‭ ‬الاكراد‭ ‬الذين‭ ‬يتهمون‭ ‬أنقرة‭ ‬بالتحالف‭ ‬مع‭ ‬الجهاديين‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬عفرين‭.‬

وحذرت‭ ‬جمعية‭ ‬الاكراد‭ ‬المتحدرين‭ ‬من‭ ‬عفرين‭ ‬من‭ ‬انه‭ ‬‮«‬على‭ ‬الحكومات‭ ‬الاوروبية‭ ‬ان‭ ‬تدرك‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬فقط‭ ‬بأمن‭ ‬شعبنا،‭ ‬لان‭ ‬سقوط‭ ‬عفرين‭ ‬يعني‭ ‬خلق‭ ‬بؤرة‭ ‬جهادية‭ ‬جديدة‭ ‬تهدد‭ ‬أمن‭ ‬باريس‭ ‬وبرلين‭ ‬ولندن‮»‬‭.‬

وحذر‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬من‭ ‬انه‭ ‬يعتزم‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الهجوم‭ ‬التركي‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬بينها‭ ‬مدينة‭ ‬منبج‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مئة‭ ‬كلم‭ ‬شرق‭ ‬عفرين‭.‬

ومثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬ستنطوي‭ ‬على‭ ‬مخاطر‭ ‬شديدة‭ ‬لان‭ ‬مئات‭ ‬العسكريين‭ ‬الاميركيين‭ ‬الذين‭ ‬يدعمون‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الجهاديين‭ ‬ينتشرون‭ ‬هناك‭.‬

لكن‭ ‬احد‭ ‬المطلعين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬يتساءل‭ ‬‮«‬هل‭ ‬يملك‭ ‬اردوغان‭ ‬الامكانات‭ ‬العسكرية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الطموحات‭ ‬التي‭ ‬يعبر‭ ‬عنها‭ ‬بشأن‭ ‬سوريا؟‭ ‬أشك‭ ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

ويخلص‭ ‬ديديه‭ ‬بييون‭ ‬الى‭ ‬القول‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬تصريحات‭ ‬اردوغان‭ ‬الحربية،‭ ‬لن‭ ‬تتمكن‭ ‬تركيا‭ ‬من‭ ‬المضي‭ ‬كثيرا‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المسالة‭ ‬الكردية‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬التركية‭ -‬السورية‭ ‬‮«‬تتطلب‭ ‬سلوك‭ ‬طريق‭ ‬المفاوضات‮»‬‭.‬