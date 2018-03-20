وساطة مصرية بين حفتر والسراج لتوحيد الجيش الليبي

القاهرة – مصطفى عمارة
اكد مصدر بالخارجية المصرية فى تصريحات لمراسل الزمان ان اتصالات مصرية مكثفه تجري لعقد اجتماع بين خليفة حفتر قائد الجيش الليبي وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للوصول الى اتفاق لتوحيد الجيش الليبى باعتبار ان ذلك يعد خطوة هامة لتحقيق المصالحة والقضاء على الارهاب ،فيما اتهم د/ محمد الشحوقى رئيس الجمعية العامة للحراك الوطنى الليبى اطرافا خارجية على راسها تركيا بعرقلة الجهود المصرية والعمل على اثارة الفتنة من خلال تهريب الاسلحة الى الارهابيين . من جهته اتهم رمزى الرميح المستشار السابق بالجيش الليبى فى اتصال هاتفى معه الاخوان باصدار تعليمات الى تيار الاخوان والجماعات المقاتله بعدم تقديم تنازلات والقتال حتى النهاية مؤكدا انّ الاخوان خسروا انتخابات عام 2014 وسيخسرون الانتخابات القادمة، الا من خلال عمليات تزوير ممنهجة وهو ماتخطط له الجماعة.فيما رحب عضو مجلس النواب خير الله التركاوي باجتماعات توحيد الجيش التي تستضيفها القاهرة. وقال التركاوي في تصريح لموقع بوابة إفريقيا الإخبارية أن «الحلقة الأقوى في المشهد الليبي هو أن تكون مؤسسة الجيش العربي الليبي، تحت قيادة سلطة واحدة».
وأضاف انه بعد ذلك «تأتي تباعا بقية الحلقات المؤسسية الأخرى لتكون ليبيا الدولة قوية». وتتواصل الثلاثاء في القاهرة اجتماعات بحث توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وإعادة هيكلتها بعد انتهاء اللجان الفنية من وضع الرؤية الكاملة لتوحيد قوات الجيش وتقام الاجتماعات بحضور رئيس الأركان المكلف من المجلس الرئاسي اللواء عبد الرحمن الطويل، ورئيس أركان القوات المسلحة الليبية الفريق عبد الرازق الناظورى.