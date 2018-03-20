وساطة مصرية بين حفتر والسراج لتوحيد الجيش الليبي

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

اكد‭ ‬مصدر‭ ‬بالخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬اتصالات‭ ‬مصرية‭ ‬مكثفه‭ ‬تجري‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬بين‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬الليبي‭ ‬وفايز‭ ‬السراج‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الرئاسي‭ ‬لحكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬لتوحيد‭ ‬الجيش‭ ‬الليبى‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬يعد‭ ‬خطوة‭ ‬هامة‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصالحة‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬الارهاب‭ ‬،فيما‭ ‬اتهم‭ ‬د‭/ ‬محمد‭ ‬الشحوقى‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للحراك‭ ‬الوطنى‭ ‬الليبى‭ ‬اطرافا‭ ‬خارجية‭ ‬على‭ ‬راسها‭ ‬تركيا‭ ‬بعرقلة‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬اثارة‭ ‬الفتنة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تهريب‭ ‬الاسلحة‭ ‬الى‭ ‬الارهابيين‭ . ‬من‭ ‬جهته‭ ‬اتهم‭ ‬رمزى‭ ‬الرميح‭ ‬المستشار‭ ‬السابق‭ ‬بالجيش‭ ‬الليبى‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفى‭ ‬معه‭ ‬الاخوان‭ ‬باصدار‭ ‬تعليمات‭ ‬الى‭ ‬تيار‭ ‬الاخوان‭ ‬والجماعات‭ ‬المقاتله‭ ‬بعدم‭ ‬تقديم‭ ‬تنازلات‭ ‬والقتال‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭ ‬مؤكدا‭ ‬انّ‭ ‬الاخوان‭ ‬خسروا‭ ‬انتخابات‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬وسيخسرون‭ ‬الانتخابات‭ ‬القادمة،‭ ‬الا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬تزوير‭ ‬ممنهجة‭ ‬وهو‭ ‬ماتخطط‭ ‬له‭ ‬الجماعة‭.‬فيما‭ ‬رحب‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خير‭ ‬الله‭ ‬التركاوي‭ ‬باجتماعات‭ ‬توحيد‭ ‬الجيش‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬القاهرة‭. ‬وقال‭ ‬التركاوي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لموقع‭ ‬بوابة‭ ‬إفريقيا‭ ‬الإخبارية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحلقة‭ ‬الأقوى‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الليبي‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مؤسسة‭ ‬الجيش‭ ‬العربي‭ ‬الليبي،‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬سلطة‭ ‬واحدة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬انه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬تأتي‭ ‬تباعا‭ ‬بقية‭ ‬الحلقات‭ ‬المؤسسية‭ ‬الأخرى‭ ‬لتكون‭ ‬ليبيا‭ ‬الدولة‭ ‬قوية‮»‬‭. ‬وتتواصل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬اجتماعات‭ ‬بحث‭ ‬توحيد‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬الليبية‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلتها‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬اللجان‭ ‬الفنية‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬الرؤية‭ ‬الكاملة‭ ‬لتوحيد‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬وتقام‭ ‬الاجتماعات‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬الأركان‭ ‬المكلف‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الرئاسي‭ ‬اللواء‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الطويل،‭ ‬ورئيس‭ ‬أركان‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الليبية‭ ‬الفريق‭ ‬عبد‭ ‬الرازق‭ ‬الناظورى‭.‬