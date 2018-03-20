توقيف ساركوزي بسبب شبهات حول تمويل ليبي لحملته الانتخابية

باريس‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬الزمان‭ ‬

هل‭ ‬اسفادت‭ ‬الحملة‭ ‬الرئاسية‭ ‬المظفرة‭ ‬لنيكولا‭ ‬ساركوزي‭ ‬في‭ ‬2007‭ ‬من‭ ‬تمويل‭ ‬ليبي؟‭ ‬فقد‭ ‬اوقف‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬الاسبق‭ ‬قيد‭ ‬التحقيق‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيقات‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭. ‬وكانت‭ ‬انباء‭ ‬قد‭ ‬قالت‭ ‬ان‭ ‬القذافي‭ ‬حاول‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الاوروبية‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬ايطاليا‭ ‬وفرنسا‭ .‬

واستمع‭ ‬عناصر‭ ‬شرطة‭ ‬المكتب‭ ‬المركزي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والمخالفات‭ ‬المالية‭ ‬والضريبية‭ ‬في‭ ‬نانتير‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬باريس،‭ ‬الى‭ ‬الرئيس‭ ‬الاسبق‭ (‬2007-2012‭).‬

وبعد‭ ‬هذا‭ ‬التوقيف‭ ‬قيد‭ ‬التحقيق،‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬48‭ ‬ساعة،‭ ‬يمكن‭ ‬اخلاء‭ ‬سبيله،‭ ‬او‭ ‬تقديمه‭ ‬الى‭ ‬قاض‭ ‬تمهيدا‭ ‬لاحتمال‭ ‬توجيه‭ ‬اتهام‭ ‬له،‭ ‬او‭ ‬يمكن‭ ‬استدعاؤه‭ ‬لاحقا‭.‬

وذكر‭ ‬مصدر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬الملف‭ ‬ان‭ ‬بريس‭ ‬هورتفو،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬خلال‭ ‬ولاية‭ ‬ساركوزي‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬والمقرب‭ ‬جدا‭ ‬منه،‭ ‬قد‭ ‬ادلى‭ ‬بشهادته‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭.‬

ويركز‭ ‬القضاة‭ ‬على‭ ‬تدفق‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شخصيات‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بنظام‭ ‬الزعيم‭ ‬الليبي‭ ‬الراحل‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭. ‬وتطرق‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال‭ ‬الفرنسي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬لبناني‭ ‬زياد‭ ‬تقي‭ ‬الدين‭ ‬ومسؤولون‭ ‬ليبيون‭ ‬سابقون،‭ ‬الى‭ ‬ارسال‭ ‬اموال‭ ‬الى‭ ‬حملة‭ ‬ساركوزي،‭ ‬بينما‭ ‬أنكر‭ ‬مسؤولون‭ ‬ليبيون‭ ‬آخرون‭ ‬ذلك‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬ساركوزي‭ ‬ينفي‭ ‬ذلك‭ ‬باستمرار‭. ‬واعلن‭ ‬مصدر‭ ‬اخر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬الملف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬يتمحور‭ ‬حول‭ ‬اختلاس‭ ‬اموال‭ ‬وفساد،‭ ‬اتسع‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الى‭ ‬احداث‭ ‬مفترضة‭ ‬‮«‬لتمويل‭ ‬غير‭ ‬شرعي‭ ‬للحملة‭ ‬الانتخابية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2017،‭ ‬سلم‭ ‬عناصر‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬القضاة‭ ‬تقريرا‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬تداول‭ ‬الاموال‭ ‬نقدا‭ ‬بين‭ ‬المحيطين‭ ‬بساركوزي‭ ‬خلال‭ ‬حملة‭ ‬2007‭.‬

واكد‭ ‬المسؤول‭ ‬المالي‭ ‬السابق‭ ‬للحملة‭ ‬الرئاسية‭ ‬اريك‭ ‬وورث‭ ‬ومساعده‭ ‬فنسان‭ ‬تالفاس‭ ‬للقضاة‭ ‬ان‭ ‬الاموال‭ ‬كانت‭ ‬تصل‭ ‬نقدا‭ ‬من‭ ‬واهبين‭ ‬مجهولين،‭ ‬وبلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬الاجمالية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬الف‭ ‬يورو‭ ‬و35‭ ‬الف‭ ‬يورو‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الرواية‭ ‬وجدت‭ ‬من‭ ‬يدحضها‭. ‬وقال‭ ‬الشخص‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬البريد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬حزب‭ ‬ساركوزي‭ ‬اليميني‭ ‬الذي‭ ‬سيصبح‭ ‬لاحقا‭ ‬‮«‬الجمهوريون‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الرئاسية،‭ ‬انه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬ير‭ ‬ابدا‭ ‬بريدا‭ ‬يصل‭ ‬ويحتوي‭ ‬على‭ ‬اموال‭ ‬نقدا‮»‬‭.‬

واندلعت‭ ‬القضية‭ ‬في‭ ‬2012‭ ‬بعدما‭ ‬نشر‭ ‬موقع‭ ‬ميديابارت‭ ‬الاخباري‭ ‬مذكرة‭ ‬منسوبة‭ ‬الى‭ ‬موسى‭ ‬كوسا،‭ ‬رئيس‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الليبية‭ ‬السابق،‭ ‬توحي‭ ‬بان‭ ‬هناك‭ ‬تمويلا‭ ‬ليبيا‭ ‬لحملة‭ ‬ساركوزي‭ ‬الانتخابية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الملف،‭ ‬وجهت‭ ‬الى‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬للرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬كلود‭ ‬غيان‭ ‬تهمة‭ ‬التزوير‭. ‬ويتساءل‭ ‬القضاة‭ ‬حول‭ ‬تحويل‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬الف‭ ‬يورو‭ ‬تسلمه‭ ‬غيان‭ ‬في‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2008،‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬لمحام‭ ‬ماليزي‭. ‬واكد‭ ‬غيان‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬بيع‭ ‬لوحتين‭.‬

‭ ‬ثلاث‭ ‬حقائب،‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬يورو

وقال‭ ‬فيليب‭ ‬بوشيه‭ ‬الغوزي،‭ ‬محامي‭ ‬كلود‭ ‬غيان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬ثمة‭ ‬عنصر‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬يبرر‭ ‬اليوم‭ ‬تدبيرا‭ ‬بالتوقيف‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق‭. ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬التحقيق،‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬بعد‭ ‬اثبات‭ ‬وصول‭ ‬قرش‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الاموال‭ ‬الليبية‭ ‬الى‭ ‬نيكولا‭ ‬ساركوزي‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2016،‭ ‬اكد‭ ‬زياد‭ ‬تقي‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬مدوية‭ ‬لميديابارت،‭ ‬انه‭ ‬سلم‭ ‬ساركوزي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬آنذاك‭ ‬وزيرا‭ ‬للداخلية‭ ‬ومدير‭ ‬مكتبه‭ ‬كلود‭ ‬غيان‭ -‬نفيا‭ ‬ذلك‭ ‬نفيا‭ ‬قاطعا‭- ‬ثلاث‭ ‬حقائب‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬القذافي،‭ ‬بين‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2006‭ ‬وبداية‭ ‬2007‭.‬

ويتساءل‭ ‬القضاة‭ ‬ايضا‭ ‬حول‭ ‬الصفقة‭ ‬المشبوهة‭ ‬في‭ ‬2009‭ ‬لفيلا‭ ‬واقعة‭ ‬في‭ ‬موجان،‭ ‬على‭ ‬الريفييرا‭ ‬الفرنسية،‭ ‬حيث‭ ‬بيعت‭ ‬بحوالى‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬الى‭ ‬صندوق‭ ‬ليبي‭ ‬يتولى‭ ‬ادارته‭ ‬بشير‭ ‬صالح،‭ ‬المسؤول‭ ‬المالي‭ ‬للنظام‭.‬

ويشتبه‭ ‬المحققون‭ ‬في‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال‭ ‬الفرنسي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬جزائري‭ ‬الكسندر‭ ‬الجوهري‭ ‬بأنه‭ ‬المالك‭ ‬الحقيقي‭ ‬لهذه‭ ‬الفيلا‭ ‬وبائعها،‭ ‬وبأنه‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬بشير‭ ‬صالح‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬سعر‭ ‬شراء‭ ‬‮«‬مرتفع‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬أصيب‭ ‬صالح‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬المنفى‭ ‬حاليا،‭ ‬والذي‭ ‬يرغب‭ ‬القضاء‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬الاستماع‭ ‬اليه‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬بالرصاص‭ ‬في‭ ‬اواخر‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬افريقيا‭. ‬وصدرت‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬دولية‭.‬