الوليد بن طلال يتحدث عن اتفاق سري للإفراج عنه موكداً: أسامح وأنسى

الرياض‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أكد‭ ‬الملياردير‭ ‬السعودي‭ ‬الامير‭ ‬الوليد‭ ‬بن‭ ‬طلال‭ ‬انه‭ ‬سامح‭ ‬احتجازه‭ ‬لفترة‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشهر‭ ‬مع‭ ‬آخرين‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬قضايا‭ ‬فساد،‭ ‬نافيا‭ ‬المزاعم‭ ‬التي‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬تخليه‭ ‬عن‭ ‬املاكه‭ ‬مقابل‭ ‬حريته‭. ‬واطلق‭ ‬سراح‭ ‬الامير‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬احتجازه‭ ‬مع‭ ‬امراء‭ ‬ومسؤولين‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬ريتز‭ ‬كارلتون‮»‬‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية،‭ ‬مقابل‭ ‬تسوية‭ ‬مالية‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬رسميا‭ ‬عن‭ ‬تفاصيلها‭.‬

وقال‭ ‬الامير‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬تلفزيون»بلومبرغ‮»‬‭ ‬بثت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬لست‭ ‬شخصا‭ ‬سيقول‭ ‬اسامح‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬انسى‭. ‬اقول‭ ‬انني‭ ‬اسامح‭ ‬وانسى‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬مستمر‭ ‬مثل‭ ‬العادة‭. ‬سنواصل‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬السعودية‭. ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬السعودية‭. ‬سأموت‭ ‬في‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬

ورفض‭ ‬الامير‭ ‬الافصاح‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬وشروط‭ ‬اطلاق‭ ‬سراحه،‭ ‬واصفا‭ ‬اياه‭ ‬‮«‬بالاتفاقية‭ ‬السرية‮»‬‭. ‬ولكنه‭ ‬اشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الاتفاقية‭ ‬سمحت‭ ‬له‭ ‬بالعمل‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬‮«‬دون‭ ‬شروط‮»‬‭ ‬و»دون‭ ‬شعور‭ ‬بالذنب‮»‬‭.‬

والوليد‭ ‬بن‭ ‬طلال‭ ‬أبرز‭ ‬رجال‭ ‬الاعمال‭ ‬الذين‭ ‬اوقفتهم‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2017‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬أمراء‭ ‬ومسؤولين‭.‬

وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬ان‭ ‬التوقيفات‭ ‬التي‭ ‬طاولت‭ ‬نحو‭ ‬350‭ ‬شخصية،‭ ‬بينهم‭ ‬أمراء‭ ‬وسياسيون‭ ‬ومسؤولون‭ ‬سابقون‭ ‬ورجال‭ ‬اعمال،‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬حملة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬نفذتها‭ ‬لجنة‭ ‬يرأسها‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الامير‭ ‬الشاب‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ (‬32‭ ‬عاما‭).‬

وكان‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬سعودي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬قال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬الامير‭ ‬الوليد‭ ‬توصل‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تسوية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬الافراج‭ ‬عنه،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يحدد‭ ‬طبيعة‭ ‬هذه‭ ‬التسوية‭. ‬وكان‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الشيخ‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬المعجب‭ ‬أعلن‭ ‬ان‭ ‬القيمة‭ ‬المقدرة‭ ‬لمبالغ‭ ‬التسويات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مع‭ ‬أشخاص‭ ‬اوقفوا‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬فساد‭ ‬وتم‭ ‬الافراج‭ ‬عنهم‭ ‬بموجب‭ ‬تسويات‭ ‬تجاوزت‭ ‬400‭ ‬مليار‭ ‬ريال‭ (‬107‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭) ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬أصول‭ ‬من‭ ‬عقارات‭ ‬وشركات‭ ‬وأوراق‭ ‬مالية‭ ‬ونقد‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭. ‬ونفى‭ ‬الوليد‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬تعرضه‭ ‬للتعذيب‭ ‬او‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬احتجازه‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تعذيبي‭ ‬ابدا‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬‭ ‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬حظيت‭ ‬بأفضل‭ ‬خدمة‭. ‬وكان‭ ‬الاطباء‭ ‬يأتون‭ ‬مرتين‭ ‬يوميا‭. ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬افضل‭ ‬خدمة‭ ‬وافضل‭ ‬الطعام‭ ‬وافضل‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬الامير‭ ‬انه‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬القابضة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يترأس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارتها،‭ ‬ويعمل‭ ‬مع‭ ‬مستشارين‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬غولدمان‭ ‬ساكس‮»‬،‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬استثمارات‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬سيشكك‭ ‬بعض‭ ‬الاشخاص‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬الاعمال‭ ‬ويقول‭ +‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يحدث؟‭+‬‮»‬‭ ‬موضحا‭ ‬‮«‬ولكن،‭ ‬أؤكد‭ ‬لهم‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬طبيعي‭ ‬واننا‭ ‬نعمل‭ ‬كما‭ ‬كنا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ونرحب‭ ‬بهم‭ ‬للقدوم‭ ‬الى‭ ‬هنا‭ ‬لرؤية‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬نفعله‭ ‬في‭ ‬السعودية‭. ‬والحياة‭ ‬عادت‭ ‬الى‭ ‬طبيعتها‮»‬‭.‬

ويصنف‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال‭ ‬الوليد‭ ‬بن‭ ‬طلال‭ (‬62‭ ‬عاما‭) ‬بين‭ ‬أثرى‭ ‬أثرياء‭ ‬العالم،‭ ‬وهو‭ ‬حفيد‭ ‬شخصيتين‭ ‬معروفتين‭: ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬مؤسس‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ورياض‭ ‬الصلح‭ ‬رئيس‭ ‬أول‭ ‬حكومة‭ ‬لبنانية‭ ‬بعد‭ ‬الاستقلال‭.‬

ويرى‭ ‬مراقبون‭ ‬ان‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬طوى‭ ‬صفحة‭ ‬أعراف‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬الحكم‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬عقود‭ ‬خلت‭ ‬تبناها‭ ‬أسلافه‭ ‬عبر‭ ‬قيامه‭ ‬بحملة‭ ‬التطهير‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬أمراء‭ ‬ومسؤولين‭.‬

ويقول‭ ‬هؤلاء‭ ‬ان‭ ‬الأمير‭ ‬الشاب‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬مناصب‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬موقعه‭ ‬وتشديد‭ ‬قبضته‭ ‬على‭ ‬السياسة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والمجتمع،‭ ‬قبل‭ ‬تتويجه‭ ‬ملكا‭ ‬خلفا‭ ‬لوالده‭.‬