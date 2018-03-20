(الزمان) شريك إعلامي في مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط تنافس 12 فيلماً روائياً لخطف جائزة تمودة الذهبية

الرباط‭- ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

يلتقي‭ ‬عشاق‭ ‬وجمهور‭ ‬السينما‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬آذار‭ (‬مارس‭) ‬الجاري،‭ ‬مع‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬السينمائية‭ ‬التي‭ ‬ستعرض‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬24‭ ‬لمهرجان‭ ‬تطوان‭ ‬لسينما‭ ‬بلدان‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط،‭ ‬وهي‭ ‬مناسبة‭ ‬يغتنمها‭ ‬جمهور‭ ‬مدينة‭ ‬الحمامة‭ ‬البيضاء‭ ‬ليلتقي‭ ‬بنجوم‭ ‬السينما‭ ‬الذين‭ ‬سيحلون‭ ‬ضيوفا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرة‭ ‬الكبرى‭ ‬السنوية،‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬ببرنامج‭ ‬غني‭ ‬ومكثف‭ ‬ومتجدد‭ ‬بالاختيارات‭ ‬السينمائية‭ ‬الراقية‭ ‬التي‭ ‬ستعرض‭ ‬طيلة‭ ‬أسبوع‭ ‬بقاعة‭ ‬سينما‭ ‬‮«‬أبنيدا‮»‬‭ ‬بتطوان،‭ ‬وهي‭ ‬أفلام‭ ‬تتناول‭ ‬قضايا‭ ‬وأحداثا‭ ‬معاصرة،‭ ‬وراهنة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬قضية‭ ‬المرأة،‭ ‬ثم‭ ‬مقاربة‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬أحدقت‭ ‬بإسبانيا‭ ‬منذ‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬وكيف‭ ‬انعكست‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الاسباني،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬قضايا‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬الأزمات‭ ‬المعاصرة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬اندثار‭ ‬الذاكرة‭ ‬السورية‭ ‬الجماعية‭ ‬وانهيارها‭ ‬أمام‭ ‬عيني‭ ‬الفجيعة‭ ‬الكبرى،‭ ‬والاحتماء‭ ‬بالصمت‭ ‬الرهيب‭.‬

ويتنافس‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬للمهرجان‭ ‬12‭ ‬فيلما‭ ‬روائيا،‭ ‬لخوض‭ ‬سباق‭ ‬الأفلام‭ ‬الطويلة‭ ‬نحو‭ ‬خطف‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬تمودة‭ ‬الذهبية‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬الأفلام‭ ‬الطويلة‭ ‬يوجد‭ ‬الفيلم‭ ‬‮«‬أم‭ ‬مخيفة‮»‬‭ ‬للمخرجة‭ ‬الجورجية‭ ‬آنا‭ ‬أوروشادز،‭ ‬و‭ ‬تدور‭ ‬أحداثه‭ ‬حول‭ ‬معاناة‭ ‬المرأة‭ ‬الصربية‭ ‬وطموحاتها‭ ‬داخل‭ ‬الأسرة‭ ‬والمجتمع،‭ ‬حتى‭ ‬وصل‭ ‬الأمر‭ ‬ببطلة‭ ‬الفيلم‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬الانتحار،‭ ‬لكن‭ ‬السيدة‭ ‬“ج”‭ ‬سوف‭ ‬تكتشف‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬الموت‭ ‬في‭ ‬صربيا‭ ‬المعاصرة‭ ‬أصعب‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬نفسها‭.‬

كما‭ ‬سيعرض‭ ‬الفيلم‭ ‬الفلسطيني‭ ‬‮«‬واجب‮»‬‭ ‬لمخرجته‭ ‬آن‭ ‬ماري‭ ‬جاسر،‭ ‬والفيلم‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬كيف‭ ‬أقول‭ ‬وداعا‮»‬‭ ‬للينو‭ ‬إسكاليرا،‭ ‬والفيلم‭ ‬الصربي‭ ‬‮«‬صلاة‭ ‬جنائزية‭ ‬للسيدة‮»‬،‭ ‬لبوجان‭ ‬فولوتيك،‭ ‬والفيلم‭ ‬اليوناني‭ ‬‮«‬بوليكسني‮»‬‭ ‬لدورا‭ ‬مساكالانوفا،‭ ‬والفيلم‭ ‬اللبناني‭ ‬‮«‬غذاء‭ ‬العيد‮»‬‭ ‬للوسيان‭ ‬بورجيلي،‭ ‬والفيلم‭ ‬التونسي‭ ‬‮«‬بنزين‮»‬‭ ‬لسارة‭ ‬عبيدي،‭ ‬والفيلم‭ ‬الروماني‭ ‬‮«‬أصوات‮»‬‭ ‬لقسطنطين‭ ‬بوبيسكو،‭ ‬والفيلم‭ ‬الفرنسي‭ ‬الجزائري‭ ‬‮«‬السعداء‮»‬‭ ‬لصوفيا‭ ‬دجما،‭ ‬والفيلم‭ ‬المصري‭ ‬‮«‬زهرة‭ ‬الصبار‮»‬‭ ‬لهالة‭ ‬القوصي،‭ ‬والفيلم‭ ‬الإيطالي‭ ‬‮«‬فيلينو‮»‬‭ ‬لدييغو‭ ‬أوليفاريس،‭ ‬والفيلم‭ ‬المغربي‭ ‬‮«‬ولولة‭ ‬الروح‮»‬‭ ‬لعبد‭ ‬الإله‭ ‬الجوهري‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬وفي‭ ‬باقي‭ ‬الجوائز‭ ‬الأخرى،‭ ‬تتنافس‭ ‬ثمانية‭ ‬أفلام‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬مسابقة‭ ‬الفيلم‭ ‬الوثائقي،‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بفيلم‭ ‬‮«‬اصطياد‭ ‬أشباح‮»‬‭ ‬للمخرج‭ ‬الفلسطيني‭ ‬رائد‭ ‬أنضوني،‭ ‬وفيلم‭ ‬‮«‬منزل‭ ‬في‭ ‬الحقول‮»‬‭ ‬للمغربة‭ ‬طالا‭ ‬حديد،‭ ‬وفيلم‭ ‬‮«‬صيف‭ ‬طويل‭ ‬حارق‭ ‬في‭ ‬فلسطين‮»‬‭ ‬للفرنسية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬فلسطيني‭ ‬نورما‭ ‬ماركوس،‭ ‬والفيلم‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬طرد‭ ‬مشبوه‮»‬‭ ‬لصوفيا‭ ‬كاطلا‭ ‬وروزا‭ ‬بيريز،‭ ‬والفيلم‭ ‬اللبناني‭ ‬السوري‭ ‬‮«‬مظلم‮»‬‭ ‬لسداد‭ ‬كنعان،‭ ‬والفيلم‭ ‬الإيطالي‭ ‬‮«‬جبال‭ ‬الأبنينو‮»‬‭ ‬لإيميليانو‭ ‬دانتي‭ ‬فالنتينا،‭ ‬و‭ ‬الفيلم‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬أرمونيا‭ ‬وفرانكو‭ ‬وجدي‮»‬،‭ ‬للادجوانط‭ ‬كسافيي،‭ ‬والفيلم‭ ‬اللبناني‭ ‬السوري‭ ‬‮«‬194‭ ‬نحنا‭ ‬ولاد‭ ‬المخيم‮»‬،‭ ‬لسامر‭ ‬سلامة‭.‬

وضمن‭ ‬فقرة‭ ‬‮«‬عروض‭ ‬خاصة‮»‬،‭ ‬يعرض‭ ‬المهرجان‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬خارج‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية،‭ ‬وهي‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬على‭ ‬كف‭ ‬عفريت‮»‬،‭ ‬للمخرجة‭ ‬التونسية‭ ‬كوثر‭ ‬بن‭ ‬هنية،‭ ‬وفيلم‭ ‬‮«‬دروزينكا‮»‬‭ ‬للمخرج‭ ‬السلوفيني‭ ‬جان‭ ‬سيتكوفيتش،‭ ‬وفيلم‭ ‬‮«‬فورتوناتا‮»‬‭ ‬للمخرج‭ ‬الإيطالي‭ ‬سيرجيو‭ ‬كاستييتو،‭ ‬وفيلم‭ ‬‮«‬بورناوت‮»‬‭ ‬للمخرج‭ ‬المغربي‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬لخماري،‭ ‬وفيلم‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬الملائكة‮»‬‭ ‬للمخرجة‭ ‬الفرنسية‭ ‬بانيا‭ ‬مدجار‭.‬

أما‭ ‬فقرة‭ ‬‮«‬استعادة‭: ‬من‭ ‬ضفة‭ ‬متوسطية‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تقدم‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬المعهد‭ ‬الفرنسي‭ ‬بتطوان‭ ‬والمديرية‭ ‬الإقليمية‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬بتطوان‭ ‬وجمعية‭ ‬فضاء‭ ‬المواطنة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬فتقترح‭ ‬خمسة‭ ‬أفلام،‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬محطة‭ ‬عبور‮»‬‭ ‬للسويسري‭ ‬لكافين‭ ‬بختياري،‭ ‬و‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬كورنيش‭ ‬كيندي‮»‬‭ ‬للمخرج‭ ‬الفرنسي‭ ‬دومينيك‭ ‬كابريرا،‭ ‬و»شعار‮»‬‭ ‬للمخرج‭ ‬الفرنسي‭ ‬رشيد‭ ‬جيداني،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الفيلم‭ ‬المثير‭ ‬‮«‬خمس‭ ‬كاميرات‭ ‬محطمة‮»‬،‭ ‬للمخرج‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عماد‭ ‬برنات‭ ‬والمخرج‭ ‬الفرنسي‭ ‬غوي‭ ‬دافيدي‭.‬

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