(الزمان) شريك إعلامي في مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط تنافس 12 فيلماً روائياً لخطف جائزة تمودة الذهبية

الرباط- عبدالحق بن رحمون
يلتقي عشاق وجمهور السينما المغربية في الفترة من 24 إلى 31 آذار (مارس) الجاري، مع باقة من الأفلام السينمائية التي ستعرض خلال فعاليات الدورة 24 لمهرجان تطوان لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، وهي مناسبة يغتنمها جمهور مدينة الحمامة البيضاء ليلتقي بنجوم السينما الذين سيحلون ضيوفا على هذه التظاهرة الكبرى السنوية، التي تتميز ببرنامج غني ومكثف ومتجدد بالاختيارات السينمائية الراقية التي ستعرض طيلة أسبوع بقاعة سينما «أبنيدا» بتطوان، وهي أفلام تتناول قضايا وأحداثا معاصرة، وراهنة وعلى رأسها قضية المرأة، ثم مقاربة الأزمة التي أحدقت بإسبانيا منذ عقد من الزمن، وكيف انعكست على المجتمع الاسباني، فضلا عن قضايا أخرى مثل الأزمات المعاصرة في العالم العربي، ومن بينها اندثار الذاكرة السورية الجماعية وانهيارها أمام عيني الفجيعة الكبرى، والاحتماء بالصمت الرهيب.
ويتنافس في المسابقة الرسمية للمهرجان 12 فيلما روائيا، لخوض سباق الأفلام الطويلة نحو خطف جائزة «تمودة الذهبية»، ومن الأفلام الطويلة يوجد الفيلم «أم مخيفة» للمخرجة الجورجية آنا أوروشادز، و تدور أحداثه حول معاناة المرأة الصربية وطموحاتها داخل الأسرة والمجتمع، حتى وصل الأمر ببطلة الفيلم إلى درجة التفكير في الانتحار، لكن السيدة “ج” سوف تكتشف كيف أن الموت في صربيا المعاصرة أصعب بكثير من الحياة نفسها.
كما سيعرض الفيلم الفلسطيني «واجب» لمخرجته آن ماري جاسر، والفيلم الإسباني «لا أعرف كيف أقول وداعا» للينو إسكاليرا، والفيلم الصربي «صلاة جنائزية للسيدة»، لبوجان فولوتيك، والفيلم اليوناني «بوليكسني» لدورا مساكالانوفا، والفيلم اللبناني «غذاء العيد» للوسيان بورجيلي، والفيلم التونسي «بنزين» لسارة عبيدي، والفيلم الروماني «أصوات» لقسطنطين بوبيسكو، والفيلم الفرنسي الجزائري «السعداء» لصوفيا دجما، والفيلم المصري «زهرة الصبار» لهالة القوصي، والفيلم الإيطالي «فيلينو» لدييغو أوليفاريس، والفيلم المغربي «ولولة الروح» لعبد الإله الجوهري.
من جهة أخرى، وفي باقي الجوائز الأخرى، تتنافس ثمانية أفلام على جوائز مسابقة الفيلم الوثائقي، ويتعلق الأمر بفيلم «اصطياد أشباح» للمخرج الفلسطيني رائد أنضوني، وفيلم «منزل في الحقول» للمغربة طالا حديد، وفيلم «صيف طويل حارق في فلسطين» للفرنسية من أصل فلسطيني نورما ماركوس، والفيلم الإسباني «طرد مشبوه» لصوفيا كاطلا وروزا بيريز، والفيلم اللبناني السوري «مظلم» لسداد كنعان، والفيلم الإيطالي «جبال الأبنينو» لإيميليانو دانتي فالنتينا، و الفيلم الفرنسي «أرمونيا وفرانكو وجدي»، للادجوانط كسافيي، والفيلم اللبناني السوري «194 نحنا ولاد المخيم»، لسامر سلامة.
وضمن فقرة «عروض خاصة»، يعرض المهرجان عددا من الأفلام خارج المسابقة الرسمية، وهي فيلم «على كف عفريت»، للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، وفيلم «دروزينكا» للمخرج السلوفيني جان سيتكوفيتش، وفيلم «فورتوناتا» للمخرج الإيطالي سيرجيو كاستييتو، وفيلم «بورناوت» للمخرج المغربي نور الدين لخماري، وفيلم «جريمة الملائكة» للمخرجة الفرنسية بانيا مدجار.
أما فقرة «استعادة: من ضفة متوسطية إلى أخرى»، والتي تقدم بشراكة مع المعهد الفرنسي بتطوان والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان وجمعية فضاء المواطنة للتنمية المستدامة، فتقترح خمسة أفلام، وهي «محطة عبور» للسويسري لكافين بختياري، و فيلم «كورنيش كيندي» للمخرج الفرنسي دومينيك كابريرا، و»شعار» للمخرج الفرنسي رشيد جيداني، وصولا إلى الفيلم المثير «خمس كاميرات محطمة»، للمخرج الفلسطيني عماد برنات والمخرج الفرنسي غوي دافيدي.