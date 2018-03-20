تساقط الشعر علامة لأمراض مختلفة

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬إيلي‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬بأن‭ ‬تساقط‭ ‬الشعر‭ ‬يعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬جمالية،‭ ‬فهو‭ ‬ينذر‭ ‬أيضاً‭ ‬بوجود‭ ‬مشاكل‭ ‬صحية‭ ‬خطيرة‭. ‬وأوضحت‭ ‬المجلة‭ ‬المعنية‭ ‬بالصحة‭ ‬والجمال‭ ‬أن‭ ‬أبرز‭ ‬أسباب‭ ‬تساقط‭ ‬الشعر‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬نقص‭ ‬الفيتامينات‭ ‬والمعادن،‭ ‬خاصة‭ ‬الحديد‭ ‬والزنك‭ ‬وفيتامين‭ ‬و‭ ‬و‭ ‬والبيوتين‭. ‬أسباب‭ ‬تساقط‭ ‬الشعر‭ ‬وقد‭ ‬يرجع‭ ‬تساقط‭ ‬الشعر‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية،‭ ‬مثل‭ ‬قصور‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬أو‭ ‬فرط‭ ‬نشاطها‭.‬

كما‭ ‬يكمن‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬اختلال‭ ‬الهرمونات،‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬مثلاً‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬الحمل‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الرضاعة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬انقطاع‭ ‬الطمث‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬تعاطي‭ ‬حبوب‭ ‬منع‭ ‬الحمل‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قد‭ ‬يشير‭ ‬تساقط‭ ‬الشعر‭ ‬الشديد‭ ‬والمستمر‭ ‬إلى‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكري،‭ ‬نظرا‭ ‬لأن‭ ‬السكري‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬اختلال‭ ‬هرموني‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬ويضعف‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تصبح‭ ‬فروة‭ ‬الرأس‭ ‬أكثر‭ ‬عُرضة‭ ‬للفطريات‭ ‬والبكتيريا،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬يؤثر‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬بالسلب‭ ‬على‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬إمداد‭ ‬بصيلات‭ ‬الشعر‭ ‬بالعناصر‭ ‬المغذية‭ ‬اللازمة‭ ‬لنموه‭.‬

وإذا‭ ‬لم‭ ‬يرجع‭ ‬تساقط‭ ‬الشعر‭ ‬إلى‭ ‬سبب‭ ‬عضوي،‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬سببه‭ ‬نفسياً،‭ ‬كالتوتر‭ ‬النفسي‭ ‬والخوف‭ ‬والقلق‭ ‬والاكتئاب‭ ‬مثلاً،‭ ‬حيث‭ ‬تؤثر‭ ‬هذه‭ ‬الأمراض‭ ‬بالسلب‭ ‬على‭ ‬بصيلات‭ ‬الشعر‭ ‬أيضاً‭.‬