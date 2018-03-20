نفق هوائي لاختبار طائرات وصواريخ أسرع من الصوت

بكين‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تبني‭ ‬الصين‭ ‬نفقاً‭ ‬هوائياً‭ ‬هائلاً‭ ‬يستخدم‭ ‬لاختبار‭ ‬طائرات‭ ‬وصواريخ‭ ‬تزيد‭ ‬سرعتها‭ ‬على‭ ‬12‭ ‬الف‭ ‬كلم‭/‬ساعة‭ ‬أي‭ ‬أسرع‭ ‬بعشر‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬سرعة‭ ‬الصوت،‭ ‬وفق‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الصينية‭. ‬تتيح‭ ‬الانفاق‭ ‬الهوائية‭ ‬تعريض‭ ‬نماذج‭ ‬الطائرات‭ ‬والطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬والصواريخ‭ ‬لرياح‭ ‬عاتية‭ ‬بهدف‭ ‬دراسة‭ ‬القوى‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬النماذج‭ ‬الكبيرة‭ ‬بفعل‭ ‬السرعة‭ ‬والجاذبية‭ ‬ودرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬القصوى‭. ‬تقوم‭ ‬أكاديمية‭ ‬العلوم‭ ‬الصينية‭ ‬ببناء‭ ‬النفق‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬265‭ ‬متراً‭ ‬ويمكنه‭ ‬‮«‬محاكاة‭ ‬الطيران‭ ‬بسرعات‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬ماخ‭ ‬أي‭ ‬عشر‭ ‬مرات‭ ‬سرعة‭ ‬الصوت‭ (‬12‭,‬250‭ ‬كلم‭/‬ساعة‭) ‬و25‭ ‬ماخ‭ (‬30‭,‬600‭ ‬كلم‭/‬ساعة‭)‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬شرح‭ ‬الباحث‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬هان‭ ‬غيلاي‭ ‬للتلفزيون‭ ‬الصيني‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬الصين‭ ‬الجديدة‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬النفق‭ ‬الهوائي‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬الأسرع‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وسيساعد‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬طائرات‭ ‬فضائية‮»‬‭.‬

اختبر‭ ‬باحثو‭ ‬أكاديمية‭ ‬العلوم‭ ‬الصينية‭ ‬بنجاح‭ ‬نموذج‭ ‬طائرة‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬الصوت‭ (‬أي‭ ‬أن‭ ‬سرعتها‭ ‬تساوي‭ ‬أو‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬ماخ‭) ‬بفضل‭ ‬نفق‭ ‬الريح‭ ‬الحالي‭ ‬الذي‭ ‬يمكنه‭ ‬محاكات‭ ‬سرعات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬ماخ‭.‬

كشفت‭ ‬مجلة‭ ‬علمية‭ ‬صينية‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬عن‭ ‬المشروع‭ ‬المسمى‭ ‬‮«‬النموذج‭ ‬1‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬طائرة‭ ‬يمكنها‭ ‬نقل‭ ‬ركاب‭ ‬من‭ ‬بكين‭ ‬الى‭ ‬نيويورك‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ساعتين‭ (‬مسافة‭ ‬11‭ ‬ألف‭ ‬كلم‭)‬،‭ ‬وهذا‭ ‬سيجعلها‭ ‬الطائرة‭ ‬التجارية‭ ‬الأسرع‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬متفوقة‭ ‬على‭ ‬الكونكورد‭ ‬البريطانية‭ ‬الفرنسية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تبلغ‭ ‬سرعتها‭ ‬القصوى‭ ‬2‭,‬200‭ ‬كلم‭/‬ساعة‭.‬

وقال‭ ‬سونغ‭ ‬شونغبنغ‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الصيني‭ ‬ان‭ ‬النفق‭ ‬الهوائي‭ ‬الجاري‭ ‬بناؤه‭ ‬سيتيح‭ ‬صقل‭ ‬تصاميم‭ ‬الطائرات‭ ‬والاسلحة‭. ‬وأضاف‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬انه‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬له‭ ‬تطبيقات‭ ‬مدنية‭ ‬وعسكرية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬انه‭ ‬‮«‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭ ‬يمكن‭ ‬اختبار‭ ‬مكوكات‭ ‬وطائرات‭ ‬فضائية‭ ‬هنا،‭ ‬مثلها‭ ‬مثل‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬تفوق‭ ‬سرعة‭ ‬الصوت‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬سونغ‭ ‬ان‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬أنفاقا‭ ‬هوائية‭ ‬يمكنها‭ ‬اختبار‭ ‬سرعات‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و25‭ ‬ماخ،‭ ‬‮«‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬نقول‭ ‬ان‭ ‬الصين‭ ‬تتجاوزها‭. ‬إنها‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬الأحوال‭ ‬تحقق‭ ‬التكافؤ‭ ‬معها‮»‬‭.‬

تقوم‭ ‬بكين‭ ‬وواشنطن‭ ‬بتطوير‭ ‬صواريخ‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬الصوت‭ ‬لا‭ ‬ترصدها‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوية‭ ‬المعادية‭.‬

وقال‭ ‬الأميرال‭ ‬هاري‭ ‬هاريس‭ ‬قائد‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية