فضيحة اختراق معلومات خمسين مليون إنسان تهز فيسبوك

واشنطن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تراجعت‭ ‬اسهم‭ ‬فيسبوك‭ ‬وسط‭ ‬فضيحة‭ ‬تهز‭ ‬عملاق‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وخارجها‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬معلومات‭ ‬ذكرت‭ ‬بأن‭ ‬شركة‭ ‬عملت‭ ‬لصالح‭ ‬حملة‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الرئاسية،‭ ‬جمعت‭ ‬بيانات‭ ‬لخمسين‭ ‬مليون‭ ‬مستخدم‭ ‬لفيسبوك‭ ‬واساءت‭ ‬استخدامها‭. ‬وصدرت‭ ‬دعوات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وخارجها‭ ‬تطالب‭ ‬بالتحقيق،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رد‭ ‬فيسبوك‭ ‬على‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬اساءة‭ ‬استخدام‭ ‬معلومات‭ ‬شخصية‭ ‬لمستخدميه،‭ ‬بتعليق‭ ‬حساب‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬كامبريدج‭ ‬اناليتيكا‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬التي‭ ‬تعاقدت‭ ‬معها‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭ ‬الرئاسية‭ ‬عام‭ ‬2016‭. ‬وطالبت‭ ‬السناتورة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬ايمي‭ ‬كلوبوشار‭ ‬والجمهوري‭ ‬جون‭ ‬كينيدي‭ ‬بأن‭ ‬يمثل‭ ‬مؤسس‭ ‬فيسبوك‭ ‬مارك‭ ‬زاكربرغ‭ ‬أمام‭ ‬الكونغرس‭ ‬مع‭ ‬المديرين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬لغوغل‭ ‬وتويتر‭.‬

وقال‭ ‬السناتوران‭ ‬إن‭ ‬شركات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬جمعت‭ ‬كميات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬الشخصية‮»‬‭ ‬وإن‭ ‬غياب‭ ‬المراقبة‭ ‬‮«‬يثير‭ ‬القلق‭ ‬إزاء‭ ‬نزاهة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأميركية‭ ‬وكذلك‭ ‬حق‭ ‬الخصوصية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬الامن‭ ‬في‭ ‬فيسبوك‭ ‬اليكس‭ ‬ستاموس‭ ‬إن‭ ‬دوره‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المخاطر‭ ‬المستجدة‭ ‬وأمن‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬العالمية‭. ‬وكشف‭ ‬ستاموس‭ ‬عن‭ ‬التغيرات‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬أوردت‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬بأنه‭ ‬يغادر‭ ‬فيسبوك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬خلافات‭ ‬داخلية‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬المنصة‭ ‬المستخدمة‭ ‬لنشر‭ ‬اخبار‭ ‬مضللة‭. ‬وقال‭ ‬ستاموس‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬الشائعات،‭ ‬لا‭ ‬زلت‭ ‬أقوم‭ ‬بعملي‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬فيسبوك‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬صحيح‭ ‬أن‭ ‬دوري‭ ‬تغيّر‭. ‬فأنا‭ ‬حاليا‭ ‬امضي‭ ‬وقتا‭ ‬أطول‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬المخاطر‭ ‬الأمنية‭ ‬المستجدة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الانتخابات‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬ستاموس‭ ‬قد‭ ‬دعا‭ ‬لإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬التلاعب‭ ‬بالاخبار‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬كيانات‭ ‬روسية،‭ ‬وسط‭ ‬استياء‭ ‬مدراء‭ ‬تنفيذيين‭ ‬كبار‭ ‬آخرين،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬تايمز‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬موظفين‭ ‬حاليين‭ ‬وسابقين‭ ‬لم‭ ‬تسمهم‭.‬

طلب‭ ‬السناتور‭ ‬رون‭ ‬وايدن‭ ‬من‭ ‬فيسبوك‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬سوء‭ ‬استخدام‭ ‬‮«‬مقلق‮»‬‭ ‬لمعلومات‭ ‬خاصة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬استغلت‭ ‬للتأثير‭ ‬على‭ ‬ناخبين‭.‬

وقال‭ ‬وايدن‭ ‬إنه‭ ‬يريد‭ ‬معرفة‭ ‬كيف‭ ‬استخدمت‭ ‬كامبريدج‭ ‬اناليتيكا‭ ‬ادوات‭ ‬فيسبوك‭ ‬‮«‬لتحويل‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬شخصية‭ ‬المستخدمين‭ ‬أسلحة‭ ‬ضد‭ ‬عشرات‭ ‬ملايين‭ ‬الأميركيين‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬اوروبا‭ ‬أعرب‭ ‬مسؤولون‭ ‬عن‭ ‬سخط‭ ‬مماثل

فقد‭ ‬وصفت‭ ‬فيرا‭ ‬جوروفا،‭ ‬المفوضة‭ ‬الأوروبية‭ ‬للعدل‭ ‬والمستهلك‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬الاجناس،‭ ‬تلك‭ ‬المعلومات‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مروعة‭ ‬إذا‭ ‬تأكدت‮»‬،‭ ‬وتعهدت‭ ‬مناقشة‭ ‬المخاوف‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬وبحسب‭ ‬تحقيق‭ ‬مشترك‭ ‬لنيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬والاوبزرفر‭ ‬البريطانية،‭ ‬تمكنت‭ ‬كامبريدج‭ ‬اناليتيكا‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬معلومات‭ ‬تتعلق‭ ‬بشخصية‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬مستخدم‭ ‬لفيسبوك،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬للتنبؤ‭ ‬بشخصية‭ ‬المستخدم‭ ‬قام‭ ‬270‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬بتنزيله،‭ ‬لكنه‭ ‬تمكن‭ ‬ايضا‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬لبيانات‭ ‬أصدقاء‭ ‬للمستخدمين‭.‬

ونفت‭ ‬كامبريدج‭ ‬اناليتيكا‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬اساءت‭ ‬استخدام‭ ‬بيانات‭ ‬فيسبوك‭ ‬لصالح‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭.‬

وأعلنت‭ ‬اليزابيث‭ ‬دنهام‭ ‬المفوضة‭ ‬البريطانية‭ ‬للمعلومات‭ ‬والمكلفة‭ ‬تنظيم‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬إن‭ ‬مكتبها‭ ‬سيسعى‭ ‬لاستصدار‭ ‬مذكرة‭ ‬تفتيش‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬خوادم‭ ‬حواسيب‭ ‬كامبريدج‭ ‬اناليتيكا‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تتجاوب‮»‬‭ ‬مع‭ ‬طلبات‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬سجلاتها،‭ ‬وفوتت‭ ‬مهلة‭ ‬انتهت‭ ‬الاثنين‭. ‬من‭ ‬ناحيتها،‭ ‬قالت‭ ‬شركة‭ ‬فيسبوك‭ ‬إنها‭ ‬تعاقدت‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬للتحليلات‭ ‬الرقمية،‭ ‬لمعرفة‭ ‬كيفية‭ ‬حصول‭ ‬عملية‭ ‬تسريب‭ ‬البيانات‭ ‬ولضمان‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬تم‭ ‬تخزينها‭. ‬وتراجعت‭ ‬اسهم‭ ‬فيسبوك‭ ‬بمقدار‭ ‬6‭,‬8‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬تعاملات‭ ‬ناسداك‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬المطالبات‭ ‬الملحة‭ ‬لقوانين‭ ‬جديدة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تضر‭ ‬بنموذج‭ ‬عمل‭ ‬الشركة‭.‬

وسجلت‭ ‬الاسهم‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التراجع‭ ‬بمقدار‭ ‬واحد‭ ‬بالمئة‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬170‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬تعاملات‭ ‬فترة‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭.‬

وطال‭ ‬التراجع‭ ‬عمالقة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬بينهم‭ ‬ابل‭ ‬والفابيت‭ ‬التابعة‭ ‬لغوغل‭ ‬ونتفليكس‭. ‬وامتدت‭ ‬الخسائر‭ ‬إلى‭ ‬الاسواق‭ ‬الاسيوية‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬اسهم‭ ‬سوني‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬وسامسونغ‭ ‬في‭ ‬سيول‭ ‬وتنسنت‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭.‬

‭ ‬فشل‭ ‬الضوابط‭ ‬الذاتية‭ ‬

قالت‭ ‬جنيفر‭ ‬غريدجيل‭ ‬استاذة‭ ‬مادة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬سيراكوز،‭ ‬إن‭ ‬فضيحة‭ ‬اختراق‭ ‬المعلومات‭ ‬ستزيد‭ ‬الضغط‭ ‬لوضع‭ ‬ضوابط‭ ‬لعمل‭ ‬فيسبوك‭ ‬وشركات‭ ‬تواصل‭ ‬اجتماعي‭ ‬اخرى،‭ ‬والتي‭ ‬تخضع‭ ‬لاجراءات‭ ‬تدقيق‭ ‬بعد‭ ‬سماحها‭ ‬بانتشار‭ ‬معلومات‭ ‬مضللة‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬يديرها‭ ‬روس‭.‬

وقالت‭ ‬غريدجل‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الضوابط‭ ‬الذاتية‭ ‬لا‭ ‬تعمل‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬دانيال‭ ‬كريس،‭ ‬استاذ‭ ‬الاعلام‭ ‬والاتصال‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬نورث‭ ‬كارولاينا،‭ ‬إن‭ ‬فيسبوك‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬الوفاء‭ ‬بمسؤولياته‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاعلانات‭ ‬الانتخابية‭.‬

وعلق‭ ‬كريس‭ ‬‮«‬إن‭ ‬عدم‭ ‬تمييز‭ ‬فيسبوك‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬بين‭ ‬بائعي‭ ‬أحذية‭ ‬وبائعي‭ ‬منصات‭ ‬انتخابية،‭ ‬مشكلة‭ ‬عميقة‮»‬‭.‬

واشار‭ ‬برايان‭ ‬وايزر‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬بيفوتال‭ ‬للابحاث‭ ‬الى‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬كشفت‭ ‬عنه‭ ‬الفضيحة‭ ‬يظهر‭ ‬‮«‬مشكلات‭ ‬ممنهجة‮»‬‭ ‬لكنه‭ ‬لن‭ ‬يؤثر‭ ‬فورا‭ ‬على‭ ‬عائدات‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وقال‭ ‬ديفيد‭ ‬كارول‭ ‬استاذ‭ ‬الاعلام‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬بارسونز‭ ‬للتصميم‭ ‬إن‭ ‬فيسبوك‭ ‬وغيره‭ ‬سيُجبرون‭ ‬قريبا‭ ‬على‭ ‬التعايش‭ ‬مع‭ ‬قوانين‭ ‬جديدة‭ ‬للخصوصية‭ ‬كتلك‭ ‬التي‭ ‬يستعد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لتطبيقها‭.‬

وقال‭ ‬كارول‭ ‬‮«‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬وغوغل‭ ‬أن‭ ‬يطلبا‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاذون‭ ‬لتعقبهم‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬معظم‭ ‬الأشخاص‭ ‬سيقولون‭ ‬لا،‭ ‬ولذا‭ ‬أعتقد‭ ‬بأن‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‮»‬‭.‬

وباشر‭ ‬كارول‭ ‬اجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬كامبريدج‭ ‬اناليتيكا‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬جمعتها‭ ‬عنه‭ ‬واستخدمتها‭ ‬ضده‭.‬

وقال‭ ‬تحقيق‭ ‬سري‭ ‬اجرته‭ ‬القناة‭ ‬الرابعة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬كامبريدج‭ ‬اناليتيكا‭ ‬إن‭ ‬مدراء‭ ‬تفاخروا‭ ‬بأن‭ ‬بإمكانهم‭ ‬تصيد‭ ‬سياسيين‭ ‬في‭ ‬أوضاع‭ ‬مسيئة‭ ‬مثل‭ ‬دفع‭ ‬رشاوى‭ ‬ومع‭ ‬مومسات‭ ‬اوكرانيات‭ ‬ونشر‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭.‬

وقال‭ ‬المدراء‭ ‬إنهم‭ ‬عملوا‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬عملية‭ ‬انتخابية‭ ‬في‭ ‬انحاء‭ ‬العالم‭ ‬ومنها‭ ‬الارجنتين‭ ‬وجمهورية‭ ‬التشيك‭ ‬والهند‭ ‬وكينيا‭ ‬ونيجيريا‭.‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬البريطانية‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تنفي‭ ‬بشدة‮»‬‭ ‬مزاعم‭ ‬القناة‭ ‬الرابعة‭ ‬وكذلك‭ ‬التقارير‭ ‬عن‭ ‬اساءة‭ ‬استخدام‭ ‬بيانات‭ ‬فيسبوك‭.‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬للشركة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬كامبريدج‭ ‬اناليتيكا‭ ‬لم‭ ‬تستخدم‭ ‬بيانات‭ ‬فيسبوك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬لحملة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الرئاسية‮»‬‭.‬