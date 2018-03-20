تراجع الرقابة عن حذف خمسة مشاهد من مسرحية قبل الثورة في مصر

القاهرة-الزمان
أعلنت فرقة المعبد المسرحية عن بدء عرض مسرحية «قبل الثورة» الثلاثاء ضمن مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة في القاهرة بعد تراجع الرقابة عن قرارها حذف مشاهد من المسرحية الذي ادى الى تعليق العرض الاحد والاثنين. واكد بيان لادارة مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة ان عرض «قبل الثورة» الذي يتناول الاوضاع التي قادت الى ثورة العام 2011 في مصر «تمت إجازته رقابيًا بعد مشاهدة من قبل اللجنة الثانية الخاصة بالرقابة على المصنفات الفنية». واضاف البيان ان «فرقة المعبد المسرحية ومهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي كاف) يتوجهان بالشكر للهيئة المصرية للرقابة على المصنفات الفنية لحرصها على إعادة النظر وإجازتها عرض المسرحية دون الإخلال بسياقها الدرامي».
وكانت ادارة المهرجان اعلنت الاحد في بيان اضطرار «فرقة المعبد المسرحية ومهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي-كاف» آسفين الى الغاء عرض +قبل الثورة+ للمخرج والكاتب المسرحي أحمد العطار الأحد والإثنين».
واوضح البيان ان الفرقة تقدمت بطلب الى الرقابة «لتشكيل لجنة مشاهدة أخرى» لاعادة النظر في قرار الحذف.
ويعد مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة الذي يقام سنويا في قلب القاهرة منذ العام 2012 من اهم المهرجانات التي تقام في العاصمة المصرية.
ويأتي هذا الجدل قبل ايام من الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر اجراؤها بين 26 و28 اذار/مارس الجاري والتي تعد نتيجتها محسومة للرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي.