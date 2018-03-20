تراجع الرقابة عن حذف خمسة مشاهد من مسرحية قبل الثورة في مصر

القاهرة‭-‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلنت‭ ‬فرقة‭ ‬المعبد‭ ‬المسرحية‭ ‬عن‭ ‬بدء‭ ‬عرض‭ ‬مسرحية‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬الثورة‮»‬‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضمن‭ ‬مهرجان‭ ‬وسط‭ ‬البلد‭ ‬للفنون‭ ‬المعاصرة‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬بعد‭ ‬تراجع‭ ‬الرقابة‭ ‬عن‭ ‬قرارها‭ ‬حذف‭ ‬مشاهد‭ ‬من‭ ‬المسرحية‭ ‬الذي‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬تعليق‭ ‬العرض‭ ‬الاحد‭ ‬والاثنين‭. ‬واكد‭ ‬بيان‭ ‬لادارة‭ ‬مهرجان‭ ‬وسط‭ ‬البلد‭ ‬للفنون‭ ‬المعاصرة‭ ‬ان‭ ‬عرض‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬الثورة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتناول‭ ‬الاوضاع‭ ‬التي‭ ‬قادت‭ ‬الى‭ ‬ثورة‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬‮«‬تمت‭ ‬إجازته‭ ‬رقابيًا‭ ‬بعد‭ ‬مشاهدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬الثانية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالرقابة‭ ‬على‭ ‬المصنفات‭ ‬الفنية‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬فرقة‭ ‬المعبد‭ ‬المسرحية‭ ‬ومهرجان‭ ‬وسط‭ ‬البلد‭ ‬للفنون‭ ‬المعاصرة‭ (‬دي‭ ‬كاف‭) ‬يتوجهان‭ ‬بالشكر‭ ‬للهيئة‭ ‬المصرية‭ ‬للرقابة‭ ‬على‭ ‬المصنفات‭ ‬الفنية‭ ‬لحرصها‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬وإجازتها‭ ‬عرض‭ ‬المسرحية‭ ‬دون‭ ‬الإخلال‭ ‬بسياقها‭ ‬الدرامي‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬ادارة‭ ‬المهرجان‭ ‬اعلنت‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬اضطرار‭ ‬‮«‬فرقة‭ ‬المعبد‭ ‬المسرحية‭ ‬ومهرجان‭ ‬وسط‭ ‬البلد‭ ‬للفنون‭ ‬المعاصرة‭ ‬‮«‬دي‭-‬كاف‮»‬‭ ‬آسفين‭ ‬الى‭ ‬الغاء‭ ‬عرض‭ +‬قبل‭ ‬الثورة‭+ ‬للمخرج‭ ‬والكاتب‭ ‬المسرحي‭ ‬أحمد‭ ‬العطار‭ ‬الأحد‭ ‬والإثنين‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬الفرقة‭ ‬تقدمت‭ ‬بطلب‭ ‬الى‭ ‬الرقابة‭ ‬‮«‬لتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬مشاهدة‭ ‬أخرى‮»‬‭ ‬لاعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬الحذف‭.‬

ويعد‭ ‬مهرجان‭ ‬وسط‭ ‬البلد‭ ‬للفنون‭ ‬المعاصرة‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬القاهرة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2012‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬المهرجانات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الجدل‭ ‬قبل‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المصرية‭ ‬المقرر‭ ‬اجراؤها‭ ‬بين‭ ‬26‭ ‬و28‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬الجاري‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬نتيجتها‭ ‬محسومة‭ ‬للرئيس‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭.‬