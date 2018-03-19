حلحلة الأزمة بين بغداد وأربيل بدفع الرواتب المعلّقة وعودة الرحلات الدولية

هواة الطيران الشراعي يحلقون في سماء الموصل
بغداد-قرية كرمليس (العراق)
(أ ف ب) – الزمان
أعلنت الحكومة العراقية الاثنين أنها أرسلت إلى إقليم كردستان في شمال العراق رواتب جميع موظفي الإقليم، بعد أقل من أسبوع على إعادة افتتاح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، في ما يؤشر الى حلحلة بين بغداد وأربيل.
وقالت رئاسة الوزراء العراقية عبر حسابيها على فيسبوك وتويتر إن «وزارة المالية الاتحادية تطلق رواتب جميع موظفي إقليم كردستان بضمنهم البشمركة»، مؤكدة «استمرار التدقيق لضمان وصول الرواتب الى مستحقيها».
وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي لوكالة فرانس برس أن «مجلس الوزراء حول 317,5 مليار دينار إلى إقليم كردستان لدفع الرواتب».
وأضاف الحديثي أن «هذا المبلغ يأتي ضمن آلية دفعات شهرية سترسل دوريا إلى الإقليم، استنادا إلى مراجعة وتدقيق السجلات والكشوفات للتأكد من تطابقها مع قانون موظفي الدولة».
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قرر الأسبوع الماضي إعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية في كردستان العراق أمام الرحلات الدولية، بعد ستة أشهر من الحظر، وبعد موافقة حكومة الاقليم على إخضاعهما لسلطة الحكومة الاتحادية.
وفرضت الحكومة العراقية نهاية أيلول/سبتمبر حظرا على الرحلات الدولية من مطاري أربيل والسليمانية وإليهما، بعد أيام من استفتاء حول مستقبل كردستان اعتبرته بغداد غير قانوني. لكن من جهة أخرى، أقر مجلس النواب العراقي قبل أسبوعين موازنة البلاد التي بلغت 77,5 مليار دولار بعجز بلغ 11 مليار دولار، وسط مقاطعة النواب الأكراد الذين اعترضوا على تخفيض نسبة إقليم كردستان في الموازنة من 17 إلى 12,6 في المئة.ويصر العبادي على اعتماد النسب السكانية بشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة، ويؤكد أن زيادتها إلى 17 في المئة كانت لمكاسب سياسية. وجراء الوضع القائم، يمر إقليم كردستان بأسوا أزمة اقتصادية منذ نشوئه، وبات غارقا بالديون في أعقاب انهيار أسعار النفط منذ العام 2014. بعدما منعوا قسرا في ظل ثلاث سنوات من حكم مقاتلي تنظيم داعش عاد عشاق رياضة الطيران الشراعي في نينوى للتحليق الاثنين في سماء المحافظة العراقية وكبرى مدنها الموصل التي دمرتها أكثر من تسعة أشهر من المعارك الدامية.
وللمرة الأولى بعد استعادة القوات العراقية لثاني أكبر مدن البلاد، شارك نحو عشرة رياضيين من محافظة نينوى، في دورة تدريبية نظمها «مركز رياضة السماء للطيران الانحداري والشراعي» في قرية كرمليس المسيحية الواقعة على بعد 28 كيلومترا جنوب شرق الموصل، استعدادا للمشاركة في بطولات محلية وعالمية مقبلة. وتأسس هذا المركز في الموصل في العام 2009، ويعد أول مدرسة أهلية من نوعها في العراق متخصصة بتلك الرياضة ومسجلة لدى وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الجوي العالمي، وشارك في بطولات عالمية نظمت في فرنسا وتركيا وألمانيا، قبل أن تتوقف أنشطته بعد دخول الجهاديين الموصل.
وانتشر المشاركون في هذه الفعالية مرتدين قمصانا رياضية على تل كرمليس، بينما حلق آخرون في الهواء بطائراتهم الشراعية ذات الألوان الحمراء والزرقاء والبيضاء.
وقال مساعد المدرب والمشرف الفني على نشاطات المركز حسين فيصل محمد لوكالة فرانس برس «سبق ونظم المركز أربعة وحدات تدريبية قبل سيطرة تنظيم داعش على المدينة الذي منع ممارسة هذه الرياضة، واليوم نعاود نشاطنا من جديد».
وأضاف «اعتمدنا على إمكانياتنا الذاتية ودون أي دعم حكومي، اذ استطعنا توفير أربع طائرات لتغطية فعاليات هذه الوحدة التدريبية رغم قدم طرازها، وستصل المركز قريبا طائرات حديثة».
وأبدى الرياضيون المشاركون في الفعالية حماسة كبيرة لتحقيق النجاح والتفوق في القفز تمهيدا لمشاركات دولية مقبلة.
وقال زياد طارق عزو (32 عاما) «أنا سعيد جدا بهذه المشاركة بعد طول انقطاع وعدم مواكبة التطور العالمي في هذا المجال بسبب ظروف الموصل المعروفة»، مضيفا «أدعو الشباب الذين يمتلكون قابليات وموهبة في هذا الجانب الانضمام إلينا للمساهمة في تطوير هذه الرياضة العالمية».