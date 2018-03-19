حلحلة الأزمة بين بغداد وأربيل بدفع الرواتب المعلّقة وعودة الرحلات الدولية

هواة الطيران الشراعي يحلقون في سماء الموصل

بغداد‭-‬قرية‭ ‬كرمليس‭ (‬العراق‭)‬

‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الاثنين‭ ‬أنها‭ ‬أرسلت‭ ‬إلى‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬رواتب‭ ‬جميع‭ ‬موظفي‭ ‬الإقليم،‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬افتتاح‭ ‬مطاري‭ ‬أربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬أمام‭ ‬الرحلات‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يؤشر‭ ‬الى‭ ‬حلحلة‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭.‬

وقالت‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقية‭ ‬عبر‭ ‬حسابيها‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬وتويتر‭ ‬إن‭ ‬‮«‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬الاتحادية‭ ‬تطلق‭ ‬رواتب‭ ‬جميع‭ ‬موظفي‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬بضمنهم‭ ‬البشمركة‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬التدقيق‭ ‬لضمان‭ ‬وصول‭ ‬الرواتب‭ ‬الى‭ ‬مستحقيها‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬سعد‭ ‬الحديثي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حول‭ ‬317‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬لدفع‭ ‬الرواتب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الحديثي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬آلية‭ ‬دفعات‭ ‬شهرية‭ ‬سترسل‭ ‬دوريا‭ ‬إلى‭ ‬الإقليم،‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬مراجعة‭ ‬وتدقيق‭ ‬السجلات‭ ‬والكشوفات‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬تطابقها‭ ‬مع‭ ‬قانون‭ ‬موظفي‭ ‬الدولة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬قرر‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬مطاري‭ ‬أربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬أمام‭ ‬الرحلات‭ ‬الدولية،‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الحظر،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬حكومة‭ ‬الاقليم‭ ‬على‭ ‬إخضاعهما‭ ‬لسلطة‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭.‬

وفرضت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬نهاية‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬حظرا‭ ‬على‭ ‬الرحلات‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬مطاري‭ ‬أربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬وإليهما،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬استفتاء‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬كردستان‭ ‬اعتبرته‭ ‬بغداد‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭. ‬لكن‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أقر‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬موازنة‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬77‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بعجز‭ ‬بلغ‭ ‬11‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وسط‭ ‬مقاطعة‭ ‬النواب‭ ‬الأكراد‭ ‬الذين‭ ‬اعترضوا‭ ‬على‭ ‬تخفيض‭ ‬نسبة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬الموازنة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬إلى‭ ‬12‭,‬6‭ ‬في‭ ‬المئة‭.‬ويصر‭ ‬العبادي‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬النسب‭ ‬السكانية‭ ‬بشأن‭ ‬حصة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬الموازنة،‭ ‬ويؤكد‭ ‬أن‭ ‬زيادتها‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬كانت‭ ‬لمكاسب‭ ‬سياسية‭. ‬وجراء‭ ‬الوضع‭ ‬القائم،‭ ‬يمر‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬بأسوا‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬منذ‭ ‬نشوئه،‭ ‬وبات‭ ‬غارقا‭ ‬بالديون‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬انهيار‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014‭. ‬بعدما‭ ‬منعوا‭ ‬قسرا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬عاد‭ ‬عشاق‭ ‬رياضة‭ ‬الطيران‭ ‬الشراعي‭ ‬في‭ ‬نينوى‭ ‬للتحليق‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬المحافظة‭ ‬العراقية‭ ‬وكبرى‭ ‬مدنها‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬دمرتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬الدامية‭.‬

وللمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬استعادة‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬لثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬البلاد،‭ ‬شارك‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬رياضيين‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى،‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬تدريبية‭ ‬نظمها‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬رياضة‭ ‬السماء‭ ‬للطيران‭ ‬الانحداري‭ ‬والشراعي‮»‬‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬كرمليس‭ ‬المسيحية‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬28‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬الموصل،‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬محلية‭ ‬وعالمية‭ ‬مقبلة‭. ‬وتأسس‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2009،‭ ‬ويعد‭ ‬أول‭ ‬مدرسة‭ ‬أهلية‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬متخصصة‭ ‬بتلك‭ ‬الرياضة‭ ‬ومسجلة‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الجوي‭ ‬العالمي،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬عالمية‭ ‬نظمت‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وتركيا‭ ‬وألمانيا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬أنشطته‭ ‬بعد‭ ‬دخول‭ ‬الجهاديين‭ ‬الموصل‭.‬

وانتشر‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬مرتدين‭ ‬قمصانا‭ ‬رياضية‭ ‬على‭ ‬تل‭ ‬كرمليس،‭ ‬بينما‭ ‬حلق‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬بطائراتهم‭ ‬الشراعية‭ ‬ذات‭ ‬الألوان‭ ‬الحمراء‭ ‬والزرقاء‭ ‬والبيضاء‭.‬

وقال‭ ‬مساعد‭ ‬المدرب‭ ‬والمشرف‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬نشاطات‭ ‬المركز‭ ‬حسين‭ ‬فيصل‭ ‬محمد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬سبق‭ ‬ونظم‭ ‬المركز‭ ‬أربعة‭ ‬وحدات‭ ‬تدريبية‭ ‬قبل‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬الذي‭ ‬منع‭ ‬ممارسة‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬واليوم‭ ‬نعاود‭ ‬نشاطنا‭ ‬من‭ ‬جديد‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬اعتمدنا‭ ‬على‭ ‬إمكانياتنا‭ ‬الذاتية‭ ‬ودون‭ ‬أي‭ ‬دعم‭ ‬حكومي،‭ ‬اذ‭ ‬استطعنا‭ ‬توفير‭ ‬أربع‭ ‬طائرات‭ ‬لتغطية‭ ‬فعاليات‭ ‬هذه‭ ‬الوحدة‭ ‬التدريبية‭ ‬رغم‭ ‬قدم‭ ‬طرازها،‭ ‬وستصل‭ ‬المركز‭ ‬قريبا‭ ‬طائرات‭ ‬حديثة‮»‬‭.‬

وأبدى‭ ‬الرياضيون‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬حماسة‭ ‬كبيرة‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬والتفوق‭ ‬في‭ ‬القفز‭ ‬تمهيدا‭ ‬لمشاركات‭ ‬دولية‭ ‬مقبلة‭.‬

وقال‭ ‬زياد‭ ‬طارق‭ ‬عزو‭ (‬32‭ ‬عاما‭) ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬بهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬بعد‭ ‬طول‭ ‬انقطاع‭ ‬وعدم‭ ‬مواكبة‭ ‬التطور‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬بسبب‭ ‬ظروف‭ ‬الموصل‭ ‬المعروفة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬أدعو‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬يمتلكون‭ ‬قابليات‭ ‬وموهبة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬الانضمام‭ ‬إلينا‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬