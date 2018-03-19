أردوغان يلوح بغصن زيتون جديد في سنجار

الكرد غاضبون من تدمير الموالين لأنقرة تمثال رمزهم القومي في عفرين

انقرة‭-‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

تعهد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الاثنين‭ ‬بتوسيع‭ ‬العملية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬خاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬الأكراد‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية،‭ ‬غداة‭ ‬إخراج‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لأنقرة‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬من‭ ‬عفرين‭. ‬وقال‭ ‬انالحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬اذا‭ ‬تأخرت‭ ‬في‭ ‬اخراج‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬سنجار‭ ‬فسيكون‭ ‬لتركيا‭ ‬غصن‭ ‬زيتون‭ ‬آخر‭ ‬هناك‭ . ‬وحذر‭ ‬اردوغان‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬ذهابه‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬وتنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬ضد‭ ‬الأكراد‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭.‬

وأوضح‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬أنقرة‭ ‬‮«‬عبر‭ ‬سيطرتنا‭ ‬بالأمس‭ (‬الأحد‭) ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين،‭ ‬تجاوزنا‭ ‬أهم‭ ‬مرحلة‭ ‬في‭ ‬العملية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬غصن‭ ‬الزيتون‮»‬‭. ‬وتحدث‭ ‬اردوغان‭ ‬كذلك‭ ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬تتحرك‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ضد‭ ‬عناصر‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذين‭ ‬يديرون‭ ‬معسكرات‭ ‬تدريب‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وقال‭ ‬مخاطبا‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كنتم‭ ‬ستقومون‭ ‬بها‭ ‬فقوموا‭ ‬بذلك‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لديكم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تنفيذها،‭ ‬فبإمكاننا‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬ما‭ ‬دخول‭ ‬سنجار‭ ‬فجأة‭ ‬لتنظيفها‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‮»‬‭. ‬وتوعد‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬أبلغنا‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تأخرت‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬أكثر،‭ ‬فسيكون‭ ‬هناك‭ +‬غصن‭ ‬زيتون‭+ ‬جديد‭ ‬هناك‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬‮«‬سنستمر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬القضاء‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الممر‭ ‬الذي‭ ‬يشمل‭ ‬منبج‭ ‬وعين‭ ‬العرب‭ (‬كوباني‭) ‬وتل‭ ‬أبيض‭ ‬وراس‭ ‬العين‭ ‬والقامشلي‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬اربيل‭ ‬ان‭ ‬المحافظات‭ ‬التي‭ ‬اعلنت‭ ‬الحدادثلاثة‭ ‬ايام‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬عفرين‭ ‬لاتمثل‭ ‬موقفا‭ ‬رسميا‭ . ‬لكن‭ ‬اكراد‭ ‬العراق‭ ‬كانوا‭ ‬غاضبين‭ ‬من‭ ‬تدمير‭ ‬تمثال‭ ‬الرمز‭ ‬القومي‭ ‬الكردي‭ ‬في‭ ‬عفرين‭ .‬واتهم‭ ‬مبعوث‭ ‬كردي‭ ‬الاثنين‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بلعب‭ ‬دور‭ ‬‮«‬المتفرج‮»‬‭ ‬على‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬خلال‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬أنقرة‭ ‬ضد‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ .‬

واتهم‭ ‬خالد‭ ‬عيسى،‭ ‬ممثل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردي‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬القوى‭ ‬الأجنبية‭ ‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬

وقال‭ ‬عيسى‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬مسؤولية‭ ‬أخلاقية‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬اعتداء‭ ‬غير‭ ‬مبرر‭ ‬وغير‭ ‬قانوني‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬للعملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التركية‭ ‬على‭ ‬عفرين‭ ‬الجيب‭ ‬الكردي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭.‬

وتابع‭ ‬عيسى‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬يدير‭ ‬مناطق‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الاكراد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬عفرين‭ ‬تطهير‭ ‬عرقي‭ ‬والقوى‭ ‬الكبرى‭ ‬تتفرج‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬اردوغان‭ ‬ذكر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬ستتوجه‭ ‬بعد‭ ‬عفرين‭ ‬إلى‭ ‬منبج،‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬كلم‭ ‬شرقا‭.‬

لكن‭ ‬تحركا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل‭ ‬يحمل‭ ‬خطورة‭ ‬عالية‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬تدعم‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬ضد‭ ‬مقاتلي‭ ‬داعش‭ ‬منتشرون‭ ‬هناك‭.‬

ولا‭ ‬تميز‭ ‬أنقرة‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬ووحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬وتعتبر‭ ‬الأخيرة‭ ‬امتدادا‭ ‬للأول‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

فيما‭ ‬يسود‭ ‬غضب‭ ‬بين‭ ‬اكراد‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬

من‭ ‬قيام‭ ‬مقاتلين‭ ‬سوريين‭ ‬موالين‭ ‬لأنقرة‭ ‬بتدمير‭ ‬تمثال‭ ‬كاوا‭ ‬الحداد،‭ ‬بطل‭ ‬اسطورة‭ ‬كردية‭ ‬قديمة‭ ‬ترتبط‭ ‬بعيد‭ ‬النوروز،‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬يحتفل‭ ‬بها‭ ‬سنوياً‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬آذار‭/‬مارس‭.‬

وتظهر‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬تم‭ ‬تداولها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مقاتلين‭ ‬مشاركين‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬غصن‭ ‬الزيتون‮»‬‭ ‬التركية‭ ‬يطلقون‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬التمثال‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تعمد‭ ‬جرافة‭ ‬الى‭ ‬إنزاله‭ ‬وتدميره‭.‬

وأثار‭ ‬تحطيم‭ ‬المقاتلين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الكردي‭ ‬على‭ ‬عفرين‭ ‬امتعاض‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وعلى‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬خصوصاً‭ ‬أن‭ ‬الحادثة‭ ‬جاءت‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬احتفال‭ ‬الأكراد‭ ‬بعيد‭ ‬النوروز،‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬الكردية‭.‬

وكاوا‭ ‬الحداد‭ (‬نسبة‭ ‬الى‭ ‬مهنته‭) ‬هو‭ ‬بطل‭ ‬كردي،‭ ‬تقول‭ ‬الأسطورة‭ ‬إنه‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬التحايل‭ ‬على‭ ‬ملك‭ ‬ظالم‭.‬

وتمكن‭ ‬عبر‭ ‬حنكته‭ ‬من‭ ‬إنقاذ‭ ‬شبان‭ ‬المدينة‭ ‬الذين‭ ‬كان‭ ‬يأمر‭ ‬الملك‭ ‬بقتل‭ ‬اثنين‭ ‬منهم‭ ‬يومياً‭. ‬وبدأ‭ ‬بجمعهم‭ ‬في‭ ‬الجبال‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمدينة‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بسيوف‭ ‬كان‭ ‬الحدادون‭ ‬يصنعونها‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يهاجموا‭ ‬قصر‭ ‬الملك‭ ‬ويحرقونه‭.‬

ومنح‭ ‬كاوا‭ ‬شارة‭ ‬الانطلاق‭ ‬للهجوم‭ ‬عبر‭ ‬إشعال‭ ‬النيران‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬رمزاً‭ ‬مقدساً‭ ‬لدى‭ ‬الاكراد‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬عادة‭ ‬يتبعونها‭ ‬خلال‭ ‬احتفالاتهم‭.‬

وتناقلت‭ ‬شعوب‭ ‬عدة‭ ‬هذه‭ ‬الأسطورة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬قرون‭ ‬ليضيف‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬شيئاً‭ ‬من‭ ‬تراثه‭.‬

في‭ ‬التاريخ‭ ‬الكردي،‭ ‬يرمز‭ ‬كاوا‭ ‬الحداد‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬والعقلانية‭ (…) ‬وكذلك‭ ‬الحرية‭ ‬والانعتاق‭ ‬من‭ ‬العبودية‭ ‬والثورة‭ ‬على‭ ‬الظلم‭ ‬والطغيان‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬الكاتب‭ ‬والباحث‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الكردي‭ ‬فارس‭ ‬عثمان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

واعتبر‭ ‬عثمان‭ ‬أن‭ ‬تحطيم‭ ‬التمثال‭ ‬في‭ ‬عفرين‭ ‬‮«‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يرمز‭.. ‬ويعني‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬الاستبداد‭ ‬والجهل‭ ‬والظلام‮»‬‭.‬

ويحضر‭ ‬اسم‭ ‬كاوا‭ ‬في‭ ‬الأغاني‭ ‬التقليدية‭ ‬الكردية‭ ‬وفي‭ ‬الروايات‭ ‬والقصص‭ ‬التي‭ ‬يتناقلها‭ ‬الاكراد‭.‬

ويرتبط‭ ‬هذا‭ ‬العيد‭ ‬مباشرة‭ ‬بكاوا‭. ‬ويقول‭ ‬عثمان‭ ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬قيامه‭ ‬بثورته‭ ‬تحرر‭ ‬من‭ ‬العبودية‭ (…) ‬انطلق‭ ‬الى‭ ‬بداية‭ ‬سنة‭ ‬جديدة‭ ‬ترمز‭ ‬الى‭ ‬الولادة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬النوروز‭ ‬الذي‭ ‬يحتفل‭ ‬به‭ ‬الأكراد‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬فصل‭ ‬الربيع‭ ‬ويرتدون‭ ‬الثياب‭ ‬المزركشة‭ ‬ويحرقون‭ ‬النيران‭.‬