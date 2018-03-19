أردوغان يلوح بغصن زيتون جديد في سنجار

الكرد غاضبون من تدمير الموالين لأنقرة تمثال رمزهم القومي في عفرين
انقرة-توركان اسماعيل
تعهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين بتوسيع العملية التركية في سوريا إلى مناطق أخرى خاضعة لسيطرة الأكراد وصولا إلى الحدود العراقية، غداة إخراج فصائل موالية لأنقرة القوات الكردية من عفرين. وقال انالحكومة العراقية اذا تأخرت في اخراج حزب العمال من سنجار فسيكون لتركيا غصن زيتون آخر هناك . وحذر اردوغان من إمكانية ذهابه أبعد من ذلك وتنفيذ عملية ضد الأكراد داخل الأراضي العراقية.
وأوضح في خطاب أدلى به من أنقرة «عبر سيطرتنا بالأمس (الأحد) على مدينة عفرين، تجاوزنا أهم مرحلة في العملية» التي أطلق عليها «غصن الزيتون». وتحدث اردوغان كذلك عن إمكانية تنفيذ عملية في كردستان العراق في حال لم تتحرك الحكومة المركزية في بغداد ضد عناصر حزب العمال الكردستاني الذين يديرون معسكرات تدريب في المنطقة. وقال مخاطبا الحكومة العراقية «إذا كنتم ستقومون بها فقوموا بذلك. وفي حال لم تكن لديكم القدرة على تنفيذها، فبإمكاننا في ليلة ما دخول سنجار فجأة لتنظيفها من حزب العمال الكردستاني». وتوعد قائلا «أبلغنا الحكومة العراقية أنه في حال تأخرت هذه المسألة أكثر، فسيكون هناك +غصن زيتون+ جديد هناك». وقال في إشارة إلى المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية «سنستمر في هذه العملية الآن إلى حين القضاء بشكل كامل على هذا الممر الذي يشمل منبج وعين العرب (كوباني) وتل أبيض وراس العين والقامشلي». وقالت اربيل ان المحافظات التي اعلنت الحدادثلاثة ايام تضامنا مع عفرين لاتمثل موقفا رسميا . لكن اكراد العراق كانوا غاضبين من تدمير تمثال الرمز القومي الكردي في عفرين .واتهم مبعوث كردي الاثنين المجتمع الدولي بلعب دور «المتفرج» على جرائم الحرب التي ترتكبها القوات التركية خلال العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد الأكراد في شمال سوريا .
واتهم خالد عيسى، ممثل الاتحاد الديموقراطي الكردي في فرنسا، القوى الأجنبية بالتخلي عن الأكراد في القتال ضد تنظيم داعش.
وقال عيسى لوكالة الصحافة الفرنسية «هناك مسؤولية أخلاقية تقع على المجتمع الدولي في مواجهة اعتداء غير مبرر وغير قانوني»، في إشارة للعملية العسكرية التركية على عفرين الجيب الكردي السابق في شمال سوريا.
وتابع عيسى الذي يمثل الاتحاد الذي يدير مناطق تحت سيطرة الاكراد في شمال سوريا أن «ما يحدث في عفرين تطهير عرقي والقوى الكبرى تتفرج».
وكان اردوغان ذكر في وقت سابق أن قواته ستتوجه بعد عفرين إلى منبج، الواقعة على بعد نحو 100 كلم شرقا.
لكن تحركا من هذا القبيل يحمل خطورة عالية حيث أن عناصر من الجيش الأميركي تدعم وحدات حماية الشعب الكردية ضد مقاتلي داعش منتشرون هناك.
ولا تميز أنقرة بين حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية وتعتبر الأخيرة امتدادا للأول في سوريا.
فيما يسود غضب بين اكراد سوريا والعراق
من قيام مقاتلين سوريين موالين لأنقرة بتدمير تمثال كاوا الحداد، بطل اسطورة كردية قديمة ترتبط بعيد النوروز، رأس السنة الكردية التي يحتفل بها سنوياً في 21 آذار/مارس.
وتظهر مقاطع فيديو من المدينة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاتلين مشاركين في عملية «غصن الزيتون» التركية يطلقون النار على التمثال قبل ان تعمد جرافة الى إنزاله وتدميره.
وأثار تحطيم المقاتلين المشاركين في الهجوم الكردي على عفرين امتعاض الأكراد في سوريا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً أن الحادثة جاءت قبل ثلاثة أيام من احتفال الأكراد بعيد النوروز، رأس السنة الكردية.
وكاوا الحداد (نسبة الى مهنته) هو بطل كردي، تقول الأسطورة إنه نجح في التحايل على ملك ظالم.
وتمكن عبر حنكته من إنقاذ شبان المدينة الذين كان يأمر الملك بقتل اثنين منهم يومياً. وبدأ بجمعهم في الجبال المحيطة بالمدينة وتزويدهم بسيوف كان الحدادون يصنعونها في تلك الفترة، قبل أن يهاجموا قصر الملك ويحرقونه.
ومنح كاوا شارة الانطلاق للهجوم عبر إشعال النيران التي تعد رمزاً مقدساً لدى الاكراد وما زالت عادة يتبعونها خلال احتفالاتهم.
وتناقلت شعوب عدة هذه الأسطورة على مدى قرون ليضيف كل منها شيئاً من تراثه.
في التاريخ الكردي، يرمز كاوا الحداد «إلى العمل والعقلانية (…) وكذلك الحرية والانعتاق من العبودية والثورة على الظلم والطغيان»، وفق ما أوضح الكاتب والباحث في التاريخ الكردي فارس عثمان لوكالة فرانس برس.
واعتبر عثمان أن تحطيم التمثال في عفرين «اعتداء على كل ما يرمز.. ويعني العودة الى الاستبداد والجهل والظلام».
ويحضر اسم كاوا في الأغاني التقليدية الكردية وفي الروايات والقصص التي يتناقلها الاكراد.
ويرتبط هذا العيد مباشرة بكاوا. ويقول عثمان «من خلال قيامه بثورته تحرر من العبودية (…) انطلق الى بداية سنة جديدة ترمز الى الولادة»، في إشارة الى النوروز الذي يحتفل به الأكراد مع بداية فصل الربيع ويرتدون الثياب المزركشة ويحرقون النيران.