المغرب:اغلاق الآبار غير القانونية في جرادة

وجدة‭ – ‬الرباط‭ ‬—‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬—الزمان‭ ‬

‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬جرادة‭ ‬بشمال‭ ‬شرق‭ ‬المغرب،‭ ‬تعد‭ ‬السلطات‭ ‬باغلاق‭ ‬كل‭ ‬الآبار‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المنجمية‭ ‬السابقة‭ ‬مع‭ ‬خطة‭ ‬لاعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬عمال‭ ‬المناجم‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭.‬

وقال‭ ‬عبد‭ ‬الرزاق‭ ‬الكورجي‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لولاية‭ ‬جهة‭ ‬الشرق‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬3200‭ ‬بئر‭ ‬في‭ ‬جرادة‭ ‬وفقط‭ ‬200‭ ‬الى‭ ‬300‭ ‬منها‭ ‬ناشطة‭. ‬الآبار‭ ‬الاخرى‭ ‬مهجورة‭ ‬وتطرح‭ ‬تهديدا‭ ‬فعليا‭ ‬وستغلق‭ ‬جميعها‮»‬‭. ‬وجرادة‭ ‬معقل‭ ‬التحرك‭ ‬النقابي‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬مسرح‭ ‬تظاهرات‭ ‬سلمية‭ ‬منذ‭ ‬مقتل‭ ‬شابين‭ ‬في‭ ‬بئر‭ ‬مهجورة‭ ‬كانا‭ ‬يحاولان‭ ‬استخراج‭ ‬فحم‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭. ‬وقضى‭ ‬اثنان‭ ‬آخران‭ ‬عرضا‭ ‬مذاك‭ ‬ما‭ ‬اثار‭ ‬غضب‭ ‬واستياء‭ ‬سكان‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬المنكوبة‭ ‬اقتصاديا‭ ‬التي‭ ‬تصنفها‭ ‬الاحصاءات‭ ‬الرسمية‭ ‬بالافقر‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬ويطالب‭ ‬المتظاهرون‭ ‬ب»بديل‭ ‬اقتصادي‮»‬‭ ‬من‭ ‬‮«‬مناجم‭ ‬الموت‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يغامر‭ ‬فيها‭ ‬مئات‭ ‬العمال‭ ‬بحياتهم‭ ‬منذ‭ ‬اغلاق‭ ‬الحوض‭ ‬المنجمي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬التسعينات‭. ‬وينتقد‭ ‬المحتجون‭ ‬مسؤولين‭ ‬محليين‭ ‬يقومون‭ ‬باعادة‭ ‬بيع‭ ‬الفحم‭ ‬المستخرج‭ ‬من‭ ‬الآبار‭ ‬المغلقة‭ ‬بفضل‭ ‬تراخيص‭ ‬استثمار‭.‬

وقال‭ ‬الكورجي‭ ‬ان‭ ‬معظم‭ ‬هؤلاء‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬المحليين‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬ثقة‮»‬‭ ‬المتظاهرين‭ ‬‮«‬بهذه‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‮»‬‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬‮«‬كل‭ ‬التراخيص‭ ‬الممنوحة‭ ‬لهؤلاء‭ ‬المسؤولين‭ ‬سحبت‮»‬‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬اي‭ ‬تحقيق‭ ‬لم‭ ‬يفتح‭ ‬بحق‭ ‬هؤلاء‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحتجين‭ ‬بانهم‭ ‬‮«‬استغلوا‭ ‬بؤسهم‮»‬‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭. ‬وقال‭ ‬الكورجي‭ ‬لدى‭ ‬استقباله‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬في‭ ‬وجدة‭ ‬‮«‬اطلقنا‭ ‬برنامجا‭ ‬لاعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬واستخدام‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬هكتار‭ ‬لمشاريع‭ ‬زراعية‭ ‬ولبناء‭ ‬منطقة‭ ‬صناعية‭ ‬جديدة‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الوعود‭ ‬واقعية‭ ‬وقابلة‭ ‬للتحقيق‭ ‬وما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬قابلا‭ ‬للتحقق‭ ‬رفض‭ (…) ‬من‭ ‬السهل‭ ‬تهدئة‭ ‬الخواطر‭ ‬بقطع‭ ‬وعود‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الغد‭ ‬يجب‭ ‬احترامها‮»‬‭. ‬وتوجه‭ ‬وفدان‭ ‬وزاريان‭ ‬الى‭ ‬المكان‭ ‬و»قطعا‭ ‬تعهدات‮»‬‭. ‬واعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬لاحقا‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬واعلن‭ ‬الكورجي‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬برنامج‭ ‬طارىء‭ (…) ‬ومباحثات‭ ‬ومشاريع‭ ‬ملموسة‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬ان‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬اعلنتها‭ ‬السلطات‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬موضع‭ ‬ترحيب‭ ‬من‭ ‬الاحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬والنواب‭ ‬المحليين‭ ‬والنقابات‭ ‬وممثلين‭ ‬للشباب‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرات‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬اطراف‭ ‬ضمن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشباب‭ ‬لم‭ ‬يبحثوا‭ ‬ابدا‭ ‬عن‭ ‬حل‭ ‬ولم‭ ‬يحاولوا‭ ‬قط‭ ‬الجلوس‭ ‬حول‭ ‬طاولة‭ (…) ‬انهم‭ ‬متشائمون‭ ‬يرفضون‭ ‬اي‭ ‬اقتراح‭ ‬كما‭ ‬هو‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬اقترحتها‭ ‬الحكومة‭ ‬سمحت‭ ‬بالتهدئة‭ ‬لكن‭ ‬المتظاهرين‭ ‬نزلوا‭ ‬مجددا‭ ‬الى‭ ‬الشارع‭ ‬نهاية‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬للمطالبة‭ ‬ب»حلول‭ ‬ملموسة‮»‬‭.‬

وعاد‭ ‬الحراك‭ ‬بعد‭ ‬الاعتقالات‭ ‬التي‭ ‬نفذت‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬قادته‭.‬

وجاء‭ ‬رد‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التي‭ ‬حظرت‭ ‬اي‭ ‬‮«‬تظاهرة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬43‭ ‬الف‭ ‬نسمة‭.‬

الاربعاء‭ ‬اوقعت‭ ‬الصدامات‭ ‬‮«‬312‭ ‬جريحا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬و32‭ ‬بين‭ ‬المتظاهرين‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬الكورجي‭. ‬لكن‭ ‬الناشطين‭ ‬لم‭ ‬يقدموا‭ ‬حصيلتهم‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬قررت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ملاحقة‭ ‬اولئك‭ ‬الذين‭ ‬يروجون‭ ‬‮«‬لاخبار‭ ‬كاذبة‮»‬‭ – ‬اي‭ ‬الذين‭ ‬ينددون‭ ‬باعمال‭ ‬عنف‭ ‬لقوات‭ ‬الامن‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬الناشطون‭ ‬بكثافة‭.‬

وتبادل‭ ‬الطرفان‭ ‬الاتهامات‭ ‬بالتسبب‭ ‬بالعنف‭ ‬لاول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاج‭. ‬والجمعة‭ ‬نظم‭ ‬السكان‭ ‬مسيرة‭ ‬كبيرة‭ ‬بدون‭ ‬وقوع‭ ‬اي‭ ‬حادث‭. ‬ويتوقع‭ ‬تنظيم‭ ‬مسيرات‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬المقبلة‭.‬