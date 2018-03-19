البشير يبحث في القاهرة تشكيل قوة مشتركة لتأمين الحدود

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬السوداني‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬الاثنين‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬الى‭ ‬القاهرة‭ ‬دعمه‭ ‬لاستقرار‭ ‬مصر‭ ‬ولنظيره‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬فيما‭ ‬شدد‭ ‬البلدان‭ ‬على‭ ‬اهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وتنظم‭ ‬مصر‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬بين‭ ‬26‭ ‬و‭ ‬28‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬يرجح‭ ‬ان‭ ‬يفوز‭ ‬فيها‭ ‬السيسي‭ ‬بولاية‭ ‬ثانية‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬غياب‭ ‬منافسين‭ ‬حقيقيين‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬السياسية‭. ‬وأكد‭ ‬الرئيسان‭ ‬المصري‭ ‬والسوداني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عقداه‭ ‬عقب‭ ‬لقائهما‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الاتحادية‭ ‬ونقله‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬رغبتهما‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مختلفة‭. ‬وقال‭ ‬البشير‭ ‬إن‭ ‬اختياره‭ ‬توقيت‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬اجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬‮«‬لنؤكد‭ ‬اننا‭ ‬مع‭ ‬استقرار‭ ‬مصر‭ ‬ومع‭ ‬دعم‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬لأننا‭ ‬عرفناه‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬وعرفنا‭ ‬صدقه‭ ‬وتطلعاته‭ ‬لعلاقات‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬‮«‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬لتعكس‭ ‬الروح‭ ‬الإيجابية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬والحرص‭ ‬التام‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التشاور‭ ‬والتنسيق،‭ ‬وتوثيق‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬البلدين‭ ‬اعتزما‭ ‬‮«‬المضي‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬والربط‭ ‬الكهربائي،‭ ‬والنقل‭ ‬البري‭ ‬والجوي‭ ‬والبحري،‭ ‬ومشروعات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬اتفقنا‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬الإعداد‭ ‬لعقد‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيسي‭ ‬البلدين‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬الخرطوم،‭ ‬حيث‭ ‬عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬عام‭ ‬2016‮»‬‭. ‬وبحث‭ ‬الرئيس‭ ‬السوداني‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬للقاهرة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬ابرزها‭ ‬ملف‭ ‬الارهاب‭ ‬وتأمين‭ ‬الحدود‭ ‬وملف‭ ‬المياه‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬شكوى‭ ‬السودان‭ ‬مؤخرا‭ ‬ضد‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬بخصوص‭ ‬منطقة‭ ‬حلايب‭ ‬وشلاتين‭ ‬روتينية‭ ‬ولا‭ ‬تعكس‭ ‬توتر‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وان‭ ‬الرئيسيين‭ ‬اتفقا‭ ‬خلال‭ ‬لقائهم‭ ‬الاخير‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬القضايا‭ ‬العالقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحوار‭. ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬عبد‭ ‬الحليم‭ ‬محمود‭ ‬سفير‭ ‬السودان‭ ‬بالقاهرة‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬روحاً‭ ‬جديدة‭ ‬فى‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬عقب‭ ‬قمة‭ ‬الرئيسين‭ ‬فى‭ ‬اديس‭ ‬ابابا‭ ‬فى‭ ‬يناير‭ ‬الماضى‭ .‬

وان‭ ‬الرئيسين‭ ‬سوف‭ ‬يعملان‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬العلاقات‭ ‬فى‭ ‬اطارها‭ ‬الصحيح‭ ‬ونقلها‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬التوجس‭ ‬الى‭ ‬حالة‭ ‬الازدهار‭ ‬كما‭ ‬سنفعل‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬الاليات‭ ‬الكثيرة‭ ‬التى‭ ‬اقرت‭ ‬خلال‭ ‬مسيرة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وهذة‭ ‬العلاقات‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬اللجنة‭ ‬العسكرية‭ ‬واللجنة‭ ‬الامنية‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬اقتراح‭ ‬سودانى‭ ‬لتاسيس‭ ‬قوة‭ ‬مشتركة‭ ‬لحماية‭ ‬وحراسة‭ ‬الحدود‭ ‬وضبطها‭ ‬ومنع‭ ‬التهريب‭ ‬وهناك‭ ‬لجنة‭ ‬امنية‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تتناول‭ ‬موضوع‭ ‬النشاط‭ ‬المعادى‭ ‬وعن‭ ‬علاقات‭ ‬تركيا‭ ‬بالسودان‭ ‬وتاثيرها‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬السودانية‭ ‬اكد‭ ‬السفير‭ ‬السودانى‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬لم‭ ‬تبد‭ ‬اى‭ ‬تحفظ‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬بخلاف‭ ‬ما‭ ‬روجه‭ ‬الاعلام‭ ‬المصرى‭. ‬

وفي‭ ‬ضوء‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬السيسي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬البلدين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اثيوبيا‭ ‬يسعيان‭ ‬‮«‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬شراكة‭ ‬في‭ ‬نهر‭ ‬النيل‭ ‬تحقق‭ ‬المنفعة‭ ‬للجميع‭ ‬دون‭ ‬الإضرار‭ ‬بأي‭ ‬طرف‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬نتائج‭ ‬القمة‭ ‬الثلاثية‭ ‬المصرية‭ ‬السودانية‭ ‬الإثيوبية‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة،‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬أديس‭ ‬أبابا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬اتفاق‭ ‬إعلان‭ ‬المبادئ‭ ‬الموقع‭ ‬بالخرطوم‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬مارس‭ ‬2015‮»‬‭.‬