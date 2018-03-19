البشير يبحث في القاهرة تشكيل قوة مشتركة لتأمين الحدود

القاهرة -مصطفى عمارة
أكد الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين خلال زيارة الى القاهرة دعمه لاستقرار مصر ولنظيره عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية فيما شدد البلدان على اهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وتنظم مصر انتخابات رئاسية بين 26 و 28 آذار/مارس يرجح ان يفوز فيها السيسي بولاية ثانية خصوصا مع غياب منافسين حقيقيين له على الساحة السياسية. وأكد الرئيسان المصري والسوداني في مؤتمر صحافي عقداه عقب لقائهما في قصر الاتحادية ونقله التلفزيون الرسمي رغبتهما في تعزيز التعاون في مجالات مختلفة. وقال البشير إن اختياره توقيت هذه الزيارة بالتزامن مع اجراء الانتخابات الرئاسية في مصر «لنؤكد اننا مع استقرار مصر ومع دعم الرئيس السيسي لأننا عرفناه عن قرب وعرفنا صدقه وتطلعاته لعلاقات قوية بين البلدين». ومن جهته قال السيسي في كلمته «تأتي هذه الزيارة لتعكس الروح الإيجابية بين البلدين، والحرص التام على تعزيز التشاور والتنسيق، وتوثيق أواصر التعاون في مختلف المجالات».
وأضاف ان البلدين اعتزما «المضي في طريق تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل البري والجوي والبحري، ومشروعات البنية التحتية». وتابع «اتفقنا على بدء الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال العام الجاري في الخرطوم، حيث عقدت اللجنة الأخيرة في القاهرة عام 2016». وبحث الرئيس السوداني خلال زيارته للقاهرة عدد من الملفات ابرزها ملف الارهاب وتأمين الحدود وملف المياه فضلا عن دعم العلاقات الثنائية، فيما اكد مصدر بوزارة الخارجية فى تصريحات للزمان ان شكوى السودان مؤخرا ضد مصر فى مجلس الامن بخصوص منطقة حلايب وشلاتين روتينية ولا تعكس توتر العلاقات بين البلدين وان الرئيسيين اتفقا خلال لقائهم الاخير على حل القضايا العالقة من خلال الحوار. فيما اكد عبد الحليم محمود سفير السودان بالقاهرة فى تصريحات خاصة ان هناك روحاً جديدة فى العلاقات بين البلدين عقب قمة الرئيسين فى اديس ابابا فى يناير الماضى .
وان الرئيسين سوف يعملان على وضع العلاقات فى اطارها الصحيح ونقلها من حالة التوجس الى حالة الازدهار كما سنفعل على تفعيل الاليات الكثيرة التى اقرت خلال مسيرة العلاقات بين البلدين وهذة العلاقات من بينها اللجنة العسكرية واللجنة الامنية حيث تمت مناقشة اقتراح سودانى لتاسيس قوة مشتركة لحماية وحراسة الحدود وضبطها ومنع التهريب وهناك لجنة امنية يمكن ان تتناول موضوع النشاط المعادى وعن علاقات تركيا بالسودان وتاثيرها على العلاقات المصرية السودانية اكد السفير السودانى ان مصر لم تبد اى تحفظ على تلك العلاقات بخلاف ما روجه الاعلام المصرى.
وفي ضوء ذلك قال السيسي خلال مؤتمر الاثنين ان البلدين إلى جانب اثيوبيا يسعيان «للتوصل إلى شراكة في نهر النيل تحقق المنفعة للجميع دون الإضرار بأي طرف».
وأشار إلى «مواصلة العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة، التي عقدت في أديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم في 23 مارس 2015».