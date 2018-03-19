اتفاق هام بين الاتحاد الأوروبي ولندن بشأن المرحلة الانتقالية

بروكسل‭- ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬

توصل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬هام‭ ‬الاثنين‭ ‬مع‭ ‬بريطانيا‭ ‬بشأن‭ ‬ترتيبات‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭ ‬ستخضع‭ ‬لندن‭ ‬خلالها‭ ‬لقواعد‭ ‬التكتل‭ ‬لنحو‭ ‬عامين‭ ‬بعد‭ ‬بريكست‭. ‬واعتبر‭ ‬كبير‭ ‬مفاوضي‭ ‬التكتل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه‭ ‬ونظيره‭ ‬البريطاني‭ ‬ديفيد‭ ‬ديفيس‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬سيوقع‭ ‬عليه‭ ‬القادة‭ ‬الأوروبيون‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬حاسمة‮»‬‭.‬

واتفق‭ ‬الطرفان‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬‮«‬مؤقت‮»‬‭ ‬لمسألة‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬ايرلندا‭ ‬كانت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬اعتبرته‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬أسابيع‭ ‬فقط‭. ‬ويمهد‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬بعد‭ ‬محادثات‭ ‬‮«‬مكثفة‮»‬‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبير‭ ‬بارنييه‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬الطريق‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬بشأن‭ ‬اتفاق‭ ‬تجاري‭ ‬مستقبلي‭ ‬يبدأ‭ ‬الشهر‭ ‬المقبلة‭ ‬فيما‭ ‬ارتفعت‭ ‬قيمة‭ ‬الجنيه‭ ‬الاسترليني‭. ‬بارنييه‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬ديفيس‭ ‬‮«‬تمكنا‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‭ ‬من‭ ‬الاتفاق،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬وليال‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الشاق،‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬مما‭ ‬سيتحول‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬دولي‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬المنظم‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬وافقت‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬‮«‬مؤقتة‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬وضع‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬ايرلندا‭ ‬والتي‭ ‬ستبقى‭ ‬ايرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسلطة‭ ‬لندن‭ ‬بموجبها‭ ‬ضمن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجمركي‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬أفضل‭.‬

وأفاد‭ ‬الطرفان‭ ‬أن‭ ‬المسألة‭ ‬الشائكة‭ ‬ستحتاج‭ ‬إلى‭ ‬محادثات‭ ‬إضافية‭ ‬ليتم‭ ‬حلها‭.‬

وشهدت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬لندن‭ ‬وبروكسل‭ ‬تقاربا‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تسميم‭ ‬عميل‭ ‬مزدوج‭ ‬روسي‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬حيث‭ ‬أعرب‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تضامنهم‭ ‬المطلق‮»‬‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬اثر‭ ‬محاولة‭ ‬قتل‭ ‬سيرغي‭ ‬سكريبال‭.‬

وستستمر‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭ ‬من‭ ‬لحظة‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2019‭ ‬حتى‭ ‬31‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2020‭. ‬وقال‭ ‬بارنييه‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬ستتوقف‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬صناعة‭ ‬القرار‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬كونها‭ ‬لن‭ ‬تعود‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬التكتل‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لكنها‭ ‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬ستحتفظ‭ ‬بمنافع‭ ‬ومزايا‭ ‬السوق‭ ‬الموحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الجمركي‭ (…) ‬وسيتعين‭ ‬عليها‭ ‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬احترام‭ ‬جميع‭ ‬القواعد‭ ‬الأوروبية‭ ‬كما‭ ‬تفعل‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬الاعضاء‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬ديفيس‭ ‬لصحافيين‭ ‬إن‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭ ‬التي‭ ‬ستستمر‭ ‬21‭ ‬شهرا‭ ‬‮«‬توفر‭ ‬الطمأنينة‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬بها‭ ‬أوساط‭ ‬المال‭ ‬والأعمال‭ ‬والمواطنون‭ ‬في‭ ‬انحاء‭ ‬بريطانيا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‮»‬‭.‬

وضغطت‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬انحاء‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التخطيط‭ ‬لمستقبلها‭ ‬التجاري‭ ‬على‭ ‬الطرفين‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لتجنب‭ ‬انسحاب‭ ‬مفاجئ‭.‬

وأكد‭ ‬ديفيس‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ستتمكن‭ ‬من‭ ‬ابرام‭ ‬اتفاقات‭ ‬تجارية‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭ ‬رغم‭ ‬أنظمة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬التي‭ ‬تمنع‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬قواعد‭ ‬اتحاد‭ ‬التكتل‭ ‬الجمركي‭.‬

وأضاف‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬بريطانيا‭ ‬ستسمح‭ ‬الآن‭ ‬لمواطني‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بالانتقال‭ ‬إليها‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬ليتمتعوا‭ ‬بذات‭ ‬الحقوق‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬والإقامة‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬أقرانهم‭ ‬الذين‭ ‬وصلوا‭ ‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬وهي‭ ‬سياسة‭ ‬كانت‭ ‬لندن‭ ‬رفضتها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭.‬

وعلقت‭ ‬ماي‭ ‬التي‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬إطاري‭ ‬بشأن‭ ‬بريكست‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬اتفاق‭ ‬الاثنين‭ ‬يظهر‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بإمكاننا‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬ترتيب‭ ‬بشأن‭ ‬المستقبل‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‮»‬‭ ‬الطرفين‭.‬

وسعى‭ ‬الطرفان‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭ ‬ليتم‭ ‬توقيعه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬بروكسل‭ ‬في‭ ‬الجمعة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيسمح‭ ‬بإطلاق‭ ‬المحادثات‭ ‬بشأن‭ ‬العلاقة‭ ‬المستقبلية‭ ‬بين‭ ‬بريطانيا‭ ‬والتكتل‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭.‬

ويصر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يضمن‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬حدود‭ ‬فعلية‮»‬‭ ‬بين‭ ‬ايرلندا،‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬التكتل،‭ ‬وايرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يشكل‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬سلام‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬عام‭ ‬1998‭ ‬وأنهى‭ ‬عقودا‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الطائفي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وكانت‭ ‬ماي‭ ‬قالت‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬أسابيع‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬القبول‭ ‬إطلاقا‮»‬‭ ‬بالخطة‭ ‬التي‭ ‬اعتبرت‭ ‬آنذاك‭ ‬أنها‭ ‬ستقوض‭ ‬وحدة‭ ‬بريطانيا‭ ‬الدستورية‭ ‬وتؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬حدود‭ ‬بين‭ ‬ايرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬وبقية‭ ‬أراضي‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

ووصف‭ ‬كذلك‭ ‬الحزب‭ ‬المؤيد‭ ‬لبريطانيا‭ ‬في‭ ‬ايرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬والذي‭ ‬يدعم‭ ‬حكومة‭ ‬ماي‭ ‬الفكرة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبولة‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬ديفيس‭ ‬نفى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بريطانيا‭ ‬تراجعت‭ ‬عن‭ ‬موقفها‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬تجاري‭ ‬ما‭ ‬سيعني‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬تعود‭ ‬هناك‭ ‬ضرورة‭ ‬لبقاء‭ ‬الحل‭ ‬المؤقت‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايرلندي‭ ‬سايمون‭ ‬كوفيني‭ ‬الذي‭ ‬التقى‭ ‬بارنييه‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مفاوضات‭ ‬بريكست‭ ‬تحرز‭ ‬تقدما‮»‬‭.‬

ولدى‭ ‬ورود‭ ‬المعلومات‭ ‬بشأن‭ ‬الاتفاق،‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬الجنيه‭ ‬الاسترليني‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬1‭,‬41‭ ‬دولارا‭ ‬و87‭ ‬بنسا‭ ‬مقابل‭ ‬اليورو‭.‬