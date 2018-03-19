كاظم الساهر يظهر في القاهرة أربع ساعات ثم يطير مع خطيبته الى باريس

القاهرة -الزمان: زار النجم العراقي كاظم الساهر، مصر في زيارة قصيرة جداً برفقة خطيبته التونسية سارة، وهي المرة الأولى التي يزور فيها القيصر مصر بعد 8 سنوات من آخر حفل أحياه عام 2010 في القاهرة الجديدة. وكان الشخص الوحيد الذي ألتقى بكاظم خلال وجوده في مصر، هو الموسيقار المصري رضا رجب الذي أكد أن زيارة النجم العراقي لمصر استمرت 4 ساعات فقط، زار فيها برفقة خطيبته أبرز معالم القاهرة والجيزة كالأهرامات، حيث طار العشاق سريعاً إلى فرنسا. الموسيقار المصري الذي التقط صورة مع الفنان العراقي نقل عن كاظم مدى اشتياقه للقاء الجمهور المصري، وكشف عن تلقي القيصر عددا من العروض لإحياء حفلات غنائية بالقاهرة وشرم الشيخ والغردقة مع نهاية 2018، كما كشف رضا رجب عن تجهيز النجم العراقي قصيدتين جديدتين من المنتظر أن يتعاون فيها مع الموسيقار المصري. وكان الساهر اعلن حديثاً خطبته رسمياً في واشنطن، حيث كان يحيي حفلاً غنائياً ضمن جولته الفنية الأمريكية الأخيرة، في الوقت الذي نفى فيه ما أثير حول زواجه، مشدداً على أنه حين يحدد موعد الزواج، سيعلنه لجمهوره كما وعدهم، لتنطلق الزغاريد في قاعة الحفل، ثم انهالت المباركات على النجم العراقي متمنيين له حياة زوجية سعيدة. وعاش الساهر الذي اكمل عامه الـ60 سبتمبر الماضي، فترة عزوبية طويلة بالقياس الى اقرانه من الفنانين ،منذ طلاقه من زوجته الأولى والدة ابنيه «وسام، وعمر»، وسبق أن قال في تصريحات سابقة إنه لم يتزوج مرة ثانية لإنه كان يخشى على مشاعر ولديه، مضيفاً: «لم أجد سيدة ممن أحببتهم تمكنت من إيصال العلاقة لحد الزواج».