كاظم الساهر يظهر في القاهرة أربع ساعات ثم يطير مع خطيبته الى باريس

القاهرة‭ -‬الزمان‭:‬‭ ‬زار‭ ‬النجم‭ ‬العراقي‭ ‬كاظم‭ ‬الساهر،‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬قصيرة‭ ‬جداً‭ ‬برفقة‭ ‬خطيبته‭ ‬التونسية‭ ‬سارة،‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يزور‭ ‬فيها‭ ‬القيصر‭ ‬مصر‭ ‬بعد‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬حفل‭ ‬أحياه‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬الجديدة‭. ‬وكان‭ ‬الشخص‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬ألتقى‭ ‬بكاظم‭ ‬خلال‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬هو‭ ‬الموسيقار‭ ‬المصري‭ ‬رضا‭ ‬رجب‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬النجم‭ ‬العراقي‭ ‬لمصر‭ ‬استمرت‭ ‬4‭ ‬ساعات‭ ‬فقط،‭ ‬زار‭ ‬فيها‭ ‬برفقة‭ ‬خطيبته‭ ‬أبرز‭ ‬معالم‭ ‬القاهرة‭ ‬والجيزة‭ ‬كالأهرامات،‭ ‬حيث‭ ‬طار‭ ‬العشاق‭ ‬سريعاً‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭. ‬الموسيقار‭ ‬المصري‭ ‬الذي‭ ‬التقط‭ ‬صورة‭ ‬مع‭ ‬الفنان‭ ‬العراقي‭ ‬نقل‭ ‬عن‭ ‬كاظم‭ ‬مدى‭ ‬اشتياقه‭ ‬للقاء‭ ‬الجمهور‭ ‬المصري،‭ ‬وكشف‭ ‬عن‭ ‬تلقي‭ ‬القيصر‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬لإحياء‭ ‬حفلات‭ ‬غنائية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬وشرم‭ ‬الشيخ‭ ‬والغردقة‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬2018،‭ ‬كما‭ ‬كشف‭ ‬رضا‭ ‬رجب‭ ‬عن‭ ‬تجهيز‭ ‬النجم‭ ‬العراقي‭ ‬قصيدتين‭ ‬جديدتين‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يتعاون‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬الموسيقار‭ ‬المصري‭. ‬وكان‭ ‬الساهر‭ ‬اعلن‭ ‬حديثاً‭ ‬خطبته‭ ‬رسمياً‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يحيي‭ ‬حفلاً‭ ‬غنائياً‭ ‬ضمن‭ ‬جولته‭ ‬الفنية‭ ‬الأمريكية‭ ‬الأخيرة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬نفى‭ ‬فيه‭ ‬ما‭ ‬أثير‭ ‬حول‭ ‬زواجه،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬حين‭ ‬يحدد‭ ‬موعد‭ ‬الزواج،‭ ‬سيعلنه‭ ‬لجمهوره‭ ‬كما‭ ‬وعدهم،‭ ‬لتنطلق‭ ‬الزغاريد‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الحفل،‭ ‬ثم‭ ‬انهالت‭ ‬المباركات‭ ‬على‭ ‬النجم‭ ‬العراقي‭ ‬متمنيين‭ ‬له‭ ‬حياة‭ ‬زوجية‭ ‬سعيدة‭. ‬وعاش‭ ‬الساهر‭ ‬الذي‭ ‬اكمل‭ ‬عامه‭ ‬الـ60‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬فترة‭ ‬عزوبية‭ ‬طويلة‭ ‬بالقياس‭ ‬الى‭ ‬اقرانه‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬،منذ‭ ‬طلاقه‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬الأولى‭ ‬والدة‭ ‬ابنيه‭ ‬‮«‬وسام،‭ ‬وعمر‮»‬،‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬سابقة‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يتزوج‭ ‬مرة‭ ‬ثانية‭ ‬لإنه‭ ‬كان‭ ‬يخشى‭ ‬على‭ ‬مشاعر‭ ‬ولديه،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أجد‭ ‬سيدة‭ ‬ممن‭ ‬أحببتهم‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬إيصال‭ ‬العلاقة‭ ‬لحد‭ ‬الزواج‮»‬‭.‬