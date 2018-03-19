تحذيرطبي من تجميد الخبز في أكياس بلاستيكية

‭ ‬لندن‭ -‬الزمان‭: ‬اعتاد‭ ‬الناس‭ ‬لاسيما‭ ‬ربات‭ ‬البيوت‭ ‬على‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬وخاصة‭ ‬الخبز‭ ‬في‭ ‬المجمدات،‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬به‭ ‬أطول‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬بيد‭ ‬أنّ‭ ‬العلماء‭ ‬اكتشفوا‭ ‬أن‭ ‬الخبز‭ ‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬تجميده‭ ‬وتسخينه‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬فإنه‭ ‬يتحول‭ ‬إلى‭ ‬سم‭ ‬قاتل،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬طريقة‭ ‬حفظ‭ ‬الخبز‭.‬

وتقوم‭ ‬معظم‭ ‬النساء‭ ‬بحفظ‭ ‬الخبز‭ ‬داخل‭ ‬أكياس‭ ‬بلاستيكية‭ ‬فبالرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأكياس‭ ‬البلاستيكية‭ ‬لا‭ ‬تتحلل‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تتأثر‭ ‬بدرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬الساخنة‭ ‬عند‭ ‬وضع‭ ‬الخبز‭ ‬الساخن‭ ‬بها،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تبريدها‭ ‬لدرجات‭ ‬منخفضة‭ ‬جداً‭ ‬ما‭ ‬يتسبب‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬مادة‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬ديوكسين‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تسبب‭ ‬السرطان،‭ ‬فيتحول‭ ‬الخبز‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬مسبب‭ ‬لمرض‭ ‬السرطان‭ ‬وتراكم‭ ‬مخلفات‭ ‬البلاستيك‭ ‬الذي‭ ‬يتكون‭ ‬على‭ ‬الخبز‭ ‬في‭ ‬دم‭ ‬الإنسان‭ ‬مع‭ ‬الاستعمال‭ ‬المستمر‭ ‬يسبب‭ ‬له‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬حياته‭.‬

فضلا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬حفظ‭ ‬الخبز‭ ‬في‭ ‬الفريزر‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬تعفنه‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بتسريع‭ ‬الدورة‭ ‬الحياتية‭ ‬للخبز‭ ‬،كما‭ ‬يجعله‭ ‬يفقد‭ ‬قيمته‭ ‬الغذائية‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬الفيتامينات‭ ‬ويحتفظ‭ ‬بالبروتين‭ ‬والكربوهيدرات‭ ‬وبالمادة‭ ‬الدهنية،‭ ‬التي‭ ‬تعطيه‭ ‬المذاق‭ ‬الطازج‭ ‬عند‭ ‬تسخين‭ ‬الخبز‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

وشددت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬نيوترشن‭ ‬ساينس‮»‬‭ ‬المتخصصة‭ ‬بعلوم‭ ‬وصحة‭ ‬التغذية‭ ‬،على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬المخابز‭ ‬والأفران‭ ‬باستعمال‭ ‬الأكياس‭ ‬الورقية‭ ‬أو‭ ‬الألومنيوم‭ ‬في‭ ‬تعبئة‭ ‬الخبز‭ ‬الساخن‭ ‬وكذلك‭ ‬ربات‭ ‬البيوت‭ ‬يجب‭ ‬عليهن‭ ‬استبدال‭ ‬الأكياس‭ ‬البلاستيكية‭ ‬والعلب‭ ‬بالأكياس‭ ‬الورقية،‭ ‬وذلك‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬إنتاجها‭ ‬تماماً‭ ‬حرصاً‭ ‬على‭ ‬صحتنا‭.‬