تحذيرطبي من تجميد الخبز في أكياس بلاستيكية

لندن -الزمان: اعتاد الناس لاسيما ربات البيوت على الاحتفاظ بالمواد الغذائية وخاصة الخبز في المجمدات، للاحتفاظ به أطول وقت ممكن، بيد أنّ العلماء اكتشفوا أن الخبز عندما يتم تجميده وتسخينه مرة أخرى فإنه يتحول إلى سم قاتل، وذلك بسبب طريقة حفظ الخبز.
وتقوم معظم النساء بحفظ الخبز داخل أكياس بلاستيكية فبالرغم من أن الأكياس البلاستيكية لا تتحلل إلا أنها تتأثر بدرجات الحرارة الساخنة عند وضع الخبز الساخن بها، ومن ثم تبريدها لدرجات منخفضة جداً ما يتسبب ذلك في إنتاج مادة تسمى «ديوكسين»، والتي تسبب السرطان، فيتحول الخبز إلى أكبر مسبب لمرض السرطان وتراكم مخلفات البلاستيك الذي يتكون على الخبز في دم الإنسان مع الاستعمال المستمر يسبب له الكثير من المشاكل الصحية التي تهدد حياته.
فضلا عن أن حفظ الخبز في الفريزر يتسبب في سرعة تعفنه في ما يسمى بتسريع الدورة الحياتية للخبز ،كما يجعله يفقد قيمته الغذائية والكثير من الفيتامينات ويحتفظ بالبروتين والكربوهيدرات وبالمادة الدهنية، التي تعطيه المذاق الطازج عند تسخين الخبز مرة أخرى.
وشددت مجلة «نيوترشن ساينس» المتخصصة بعلوم وصحة التغذية ،على ضرورة أن تقوم المخابز والأفران باستعمال الأكياس الورقية أو الألومنيوم في تعبئة الخبز الساخن وكذلك ربات البيوت يجب عليهن استبدال الأكياس البلاستيكية والعلب بالأكياس الورقية، وذلك للقضاء على إنتاجها تماماً حرصاً على صحتنا.