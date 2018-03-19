ألعاب إكس تدخل في صناعة الغواصات القتالية

نيويورك‭ -‬الزمان‭ :‬‭ ‬كشفت‭ ‬البحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬عن‭ ‬أحدث‭ ‬غواصاتها‭ ‬الحربية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬فيرجينيا‮»‬،‭ ‬امس‭ ‬الاول،‭ ‬والتي‭ ‬تمتاز‭ ‬بأنها‭ ‬أول‭ ‬غواصة‭ ‬مزودة‭ ‬بوحدات‭ ‬التحكم‭ ‬الخاصة‭ ‬بأجهزة‭ ‬ألعاب‭ ‬‮«‬إكس‭ ‬بوكس‮»‬‭ ‬ليستعملها‭ ‬البحارة‭ ‬للتحكم‭ ‬في‭ ‬الصواري‭ ‬الضوئية،‭ ‬التي‭ ‬حلت‭ ‬محل‭ ‬منظار‭ ‬الآفق‭ ‬التقليدي‭. ‬ووفقا‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬يو‭.‬إس‭.‬إيه‭ ‬توداي‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬الغواصة‭ ‬‮«‬يو‭.‬إس‭.‬إس‭ ‬كولورادو‮»‬‭ ‬مزودة‭ ‬بزوج‭ ‬من‭ ‬الصواري‭ ‬الضوئية‭ ‬المتطورة،‭ ‬التي‭ ‬يمكنها‭ ‬التصوير‭ ‬صور‭ ‬فائقة‭ ‬الدقة،‭ ‬ويمكنها‭ ‬الدوران‭ ‬360‭ ‬درجة‭ ‬ونقل‭ ‬الصور‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬التحكم‭ ‬داخل‭ ‬الغواصة،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬التحكم‭ ‬فيها‭ ‬عبر‭ ‬أذرع‭ ‬التحكم‭ ‬لجهاز‭ ‬الألعاب‭ ‬الشهير‭.‬

ووفقا‭ ‬الضابط‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬الغواصة،‭ ‬ريد‭ ‬كوب،‭ ‬فإن‭ ‬قرار‭ ‬البحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬الاستعانة‭ ‬بوحدة‭ ‬التحكم‭ ‬لجهاز‭ ‬الألعاب‭ ‬رجحه‭ ‬كونها‭ ‬مألوفة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬للبحارة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬أقل‭ ‬تكلفة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬استعمال‭ ‬عصا‭ ‬تحكم‭ ‬أشبه‭ ‬بتلك‭ ‬الموجودة‭ ‬بالطائرات‭ ‬المروحية‭ ‬ولكنها‭ ‬افتقدت‭ ‬للخفة‭ ‬والمرونة‭.‬