طريقة يابانية لتخفيض الوزن مع تناول ثلاث وجبات

لندن‭ -‬الزمان‭ :‬‭ ‬تشير‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬المجلة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬BMJ‭ ‬Open‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سرعة‭ ‬الأكل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬وزن‭ ‬الشخص‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الزيادة،‭ ‬فقد‭ ‬ينهي‭ ‬الملتهمون‭ ‬طعامهم‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬بالتأكيد‭ ‬قبل‭ ‬سواهم‭ ‬بكثير‭ ‬ولكن‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬الملتهمة‭ ‬بسرعة‭ ‬قد‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬أجسامهم‭ ‬لفترة‭ ‬أطول‭.‬

وأجرى‭ ‬فريق‭ ‬بحثي‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬تحليل‭ ‬تأثيرات‭ ‬سرعة‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬على‭ ‬السمنة‭ – ‬التي‭ ‬تعرف‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬بمؤشر‭ ‬كتلة‭ ‬الجسم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ – ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سؤال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬59‭ ‬ألفاً‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬اليابانيين‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬2‭ ‬لتقييم‭ ‬سرعة‭ ‬الأكل‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬سريعة،‭ ‬عادية‭ ‬أو‭ ‬بطيئة‭. ‬وعثر‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬دراستهم،‭ ‬أن‭ ‬محيط‭ ‬الخصر،‭ ‬يتأثر‭ ‬أيضاً‭ ‬بدرجة‭ ‬سرعة‭ ‬تناول‭ ‬الطعام،‭ ‬موضحين‭ ‬أن‭ ‬الذين‭ ‬يتناولون‭ ‬طعامهم‭ ‬بسرعة‭ ‬طبيعية،‭ ‬أو‭ ‬ببطء،‭ ‬ينخفض‭ ‬محيط‭ ‬خصرهم‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭. ‬وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬هاروهيسا‭ ‬فوكودا،‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كيوشو‭ ‬للعلوم‭ ‬الطبية،‭ ‬في‭ ‬اليابان‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬عادات‭ ‬الأكل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬السمنة،‭ ‬ومؤشر‭ ‬كتلة‭ ‬الجسم،‭ ‬ومحيط‭ ‬الخصر‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬دراستهم،‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬تناول‭ ‬الوجبات‭ ‬بعد‭ ‬العشاء،‭ ‬وعدم‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬قبل‭ ‬النوم‭ ‬بساعتين،‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬اكتساب‭ ‬الوزن‭.‬