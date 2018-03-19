ما تقنية لينس التي تقدمها غوغل لمستخدمي آيفون؟

لوس‭ ‬انجلس‭ -‬الزمان‭ : ‬تقدم‭ ‬شركة‭ ‬غوغل‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬‮«‬غوغل‭ ‬لينس‮»‬‭ ‬لمستخدمي‭ ‬هواتف‭ ‬‮«‬آي‭ ‬فون‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬أيام،‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬استخدام‭ ‬الكاميرا‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الهاتف‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬المعلومات‭ ‬اعتماداً‭ ‬على‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز‭ ‬‮«‬إيه‭ ‬آر‮»‬‭. ‬وحسب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬سي‭ ‬نت‮»‬‭ ‬فإن‭ ‬مستخدمي‭ ‬هواتف‭ ‬آي‭ ‬فون‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬تنزيل‭ ‬أحدث‭ ‬إصدار‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬غوغل‭ ‬فوتوز‮»‬،‭ ‬لاستخدام‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬غوغل‭ ‬لينس‮»‬‭.‬

وتستخدم‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬غوغل‭ ‬لينس‮»‬‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬‮«‬الواقع‭ ‬المعزز‮»‬‭ ‬لتوفير‭ ‬المعلومات‭ ‬المطلوبة‭ ‬عن‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬تلتقطها‭ ‬كاميرا‭ ‬الهاتف‭.‬

على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬يمكن‭ ‬للمستخدم‭ ‬توجيه‭ ‬الكاميرا‭ ‬نحو‭ ‬زهرة‭ ‬وستتولى‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬غوغل‭ ‬لينس‮»‬‭ ‬توفير‭ ‬المعلومات‭ ‬المتاحة‭ ‬عنها،‭ ‬مثل‭ ‬فصيلتها،‭ ‬وموطنها‭ ‬الأصلي،‭ ‬واسمها‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬المعلومات‭.‬