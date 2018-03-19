ضبط كميات ضخمة من العتاد والسلاح في نينوى والإتحاد الوطني :

الجيش التركي يستعد لعملية واسعة في سنجار وقنديل

بغداد – قصي منذر

كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي عن عزم القوات التركية شن عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في اقليم كردستان خلال الايام المقبلة . وقال السورجي في تصريح امس إن (القوة البرية التركية التي وصلت مؤخرا إلى المناطق الحدودية مع العراق مشطت الأراضي الحدودية تمهيدا لدخول قوة تركية كبيرة لشن عملية أمنية واسعة في جبال قنديل في السليمانية وجبل سنجار في الموصل لملاحقة عناصر حزب العمال).و أضاف أن (العملية وشيكة وستكون بالتعاون مع الحكومة الاتحادية وإيران لملاحقة عناصر الحزب في جبال قنديل القريبة من الحدود الإيرانية).وتابع السورجي، أن (تركيا خططت للعملية منذ عدة أشهر بالتزامن مع عمليات عفرين في سوريا وبعد الانتهاء من السيطرة على عفرين جاء دور سنجار وقنديل) متهما تركيا بـ(السعي نحو مناطق شاسعة من سوريا والعراق بذريعة محاربة الإرهاب وحزب العمال الكردستاني). من جهته اكد مدير ناحية سيدكان التابعة لمحافظة أربيل إحسان جلبي إن (مواجهات قوية شهدها المثلث الحدودي العراقي التركي الايراني بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال منذ يومين)، مبينا أن (القوات التركية استخدمت خلال المواجهات الاسلحة الثقيلة والطائرات). وأضاف أن (القوات التركية توغلت بعمق نحو 15 كيلومتر الى داخل الاراضي العراقية في ناحية سيدكان) مضيفا أن (تلك القوات انشأت نحو 12 ثكنة عسكرية في تلك المنطقة). وتابع جلبي أنه (بحسب المصادر المطلعة فإن الجيش التركي يخطط لشن هجوم واسع على مواقع حزب العمال في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني) لافتا الى أن (توغل القوات التركية أثارت الفزع بين سكان المنطقة).وكان مسؤولون بحكومة إقليم كردستان قد أكدوا في وقت سابق توغل القوات التركية بنحو خمسة كيلو متر الى داخل الاراضي في سيدكان.الى ذلك قالت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في بيان تلقته (الزمان) امس إنها (وبعمليات تعرضية فعالة تهدف للسيطرة على بقايا أسلحة وعتاد فلول الإرهاب المندحر وتجفيف منابعه، وبعملية إستخبارية شجاعة نفذت وفق معلومات دقيقة، تمكن أبطال الفرقة 20 من ضبط كدس كبير للعتاد في منطقة الشورى جنوبي الموصل).واوضحت ان (الكدس يحتوي على458 قنبرة هاون محلية الصنع كانت معدة لإستخدامها كعبوات ناسفة و62 عبوة ناسفة على شكل صفائح حديدية، و9 قناني غاز خاص بصناعة العبوات) .وقالت قيادة عمليات بغداد، في بيان امس ان (القوات الأمنية تمكنت بالاشتراك مع مفرزة من مكتب مكافحة إجرام بغداد الجديدة من القاء القبض على فتاة متهمة بالخطف في منطقة المشتل ، والقاء القبض على متهم في منطقة المدائن/ البانوراما وفق المادة 4 إرهاب).وأضافت انه ( تم تنفيذ واجب تفتيش ضمن مناطق العبيد، احرابة، البو عوسج ضمن قاطع جنوبي بغداد، نتج عنه العثورعلى عبوتين ناسفتين و12 قنبرة هاون مختلفة العيار ومخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية، وتم رفع المواد بدون حادث).وقال مصدر امس ان (عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق منطقة السيد عبد لله التابعة لقضاء المحمودية انفجرت ما أدى الى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة).وأضاف ان (قوة أمنية منعت المواطنين من الاقتراب من مكان الانفجار، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى القريب لتلقي العلاج).