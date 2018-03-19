طائرتان سعودية وإماراتية تحطّان في مطار أربيل للمرة الأولى منذ أشهر

الإقليم يتسلّم الرواتب وسط إعتصام الموظفين جراء دفع نصف المستحقّات

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اربيل – فريد حسن

أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان عن وصول رواتب موظفيها من الحكومة الاتحادية، مؤكدةً البدء بصرف هذه الرواتب امس الاثنين واليوم الثلاثاء، فيما أطلقت الحكومة الاتحادية رواتب جميع موظفي الاقليم بضمنهم البيشمركة، في وقت حطت طائرة قادمة من السعودية صباح امس في مطار أربيل الدولي بعد رفع الحظر عن الرحلات الدولية من وإلى مطاري الإقليم.وقالت وزارة مالية كردستان في بيان امس إن (محافظ البنك المركزي العراقي وجه رسالة إلى وزارة المالية في حكومة كردستان نصت على تحويل مبلغ 317.540.465 مليار دينار منها مبلغ 281.724.634 مليار دينار لموظفي الإقليم عدا وزارة البيشمركة، ومبلغ 35.815.831 مليار دينار لوزارة البيشمركة).وأضافت أن (إقليم كردستان يحتاج إلى 590 مليار دينار لصرف رواتب الموظفين بنظام الادخار)، مؤكدة أنها (ستصرف رواتب وزارات الصحة والتربية والبلديات والداخلية وشؤون الشهداء وعوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين والمالية ودائرة الجنسية، وباقي الوزارات يومي الاثنين والثلاثاء).وبحسب البيان فإن (حكومة الإقليم ستعقد اجتماعاً بعد عطلة عيد نوروز لتوحيد المبالغ التي ستحول من الحكومة الاتحادية وواردات النفط لإعادة النظر بقوائم رواتب الموظفين وتسخير جميع الجهود لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والموظفين). وفي هذا السياق بدأ موظفو دوائر الصحة في السليمانية وحلبجة امس اعتصاماً عن الدوام إحتجاجا على عدم صرف رواتبهم كاملة. وقال المشاركون في الاعتصام إن (العديد من دوائر الصحة والمستشفيات بالسليمانية اعلنوا الاعتصام عن الدوام بسبب قرار وزارة مالية حكومة الاقليم الإستمرار في قطع أكثر من نصف رواتبنا فيما أعلنت الحكومة الاتحادية عن صرف رواتب قطاعي الصحة والتعليم في الإقليم كاملة) مطالبين بغداد بـ(توضيح موقفها من صرف رواتب منتسبي صحة الاقليم). من جانبها أطلقت وزارة المالية الاتحادية رواتب جميع موظفي الاقليم بما فيهم البيشمركة.وقال المتحدث بإسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي في بيان امس ان (وزارة المالية الاتحادية أرسلت 317 مليار دينار الى إقليم كردستان، وهذه الاموال هي لكل الوزارات ومنها وزارة البيشمركة والقوات الامنية، وليست فقط لوزارة التربية والصحة) مؤكداً (استمرار التدقيق لضمان وصول الرواتب الى مستحقيها). من جهتها، قالت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم ان (حكومة كردستان بحاجة الى 900 مليار دينار، لتوزيع رواتب جميع الوزارات بدون نظام ادخار رواتب الموظفين، ولتوزيع الرواتب مع نظام الإدخار فحكومة الإقليم بحاجة الى 590 مليار، فإذا اضافت 273 مليار دينار من عائدات وزارة الداخلية الى الأموال التي أرسلتها بغداد ، فعندئذ ستتمكن من دفع رواتب موظفي جميع الوزارات مع إتباع نظام الادخار). في المقابل اكد وزير التخطيط، وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي امس ان بغداد ستبذل مساعيها لتسديد مستحقات الفلاحين في الاقليم اسوة بباقي فلاحي العراق . وأبلغ الجميلي وفدا من فلاحي الاقليم بـ(دعم الحكومة الاتحادية لفلاحي كردستان وسعيها لتوفير الظروف المناسبة لصرف المستحقات المتأخرة للسنوات 2014-2017 على وفق الاليات الممكنة)، بحسب بيان لمكتبه قال ان لقاء الجميلي بوفد فلاحي كردستان (شهد مناقشة قضية المستحقات المالية لفلاحي الاقليم المتراكمة للسنوات الماضية عن تسلم محصول الحنطة والبالغة نسبتها 17 بالمئة من مجموع المستحقات العامة لفلاحي العراق).ودعا الوزير إلى (بذل المزيد من الجهود المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لتسوية جميع الملفات العالقة ومنها مستحقات الفلاحين)، موضحا ان (احد اسباب نشوء هذه المشكلة هو عدم ضبط الحدود، مما يؤدي إلى حدوث حالات لتهريب الحنطة المستوردة ووصولها إلى السايلوات على انها حنطة محلية ) ولفت الى ان (هذا الوضع هو الذي دعا الحكومة الاتحادية إلى الاصرار على السيطرة على الحدود لمنع اي حالات تهريب سواء للحنطة او لاي مواد وسلع اخرى غير مطابقة للمواصفات الوطنية). وأصدرت محافظة أربيل توضيحا بشأن إجراءات الدخول إلى المحافظة بعد الإعلان عن إلغاء شرط الإقامة لمواطني المحافظات العراقية الأخرى وقال إعلام المحافظة في بيان امس (نحيطكم علما بأنه أساسا لم تكن هناك شروط لإقامة العراقيين، وإنما كانت إجراءات أمنية احترازية بالنسبة للعراقيين من غير ساكني الإقليم للضرورة، كون شرط الإقامة يشمل الأجانب حصرا).وأضاف ان (ما جرى تأكيده اليوم من خلال تصريحات محافظ أربيل، أنه تقرر عد تلك الإجراءات الاحترازية ملغية ومن الآن فصاعدا يتم التأكد فقط من الهوية في منافذ الدخول من دون أي إجراءات أخرى).وشدد البيان على أن (ما أشيع عن إلغاء الإقامة هو فقط إلغاء الإجراءات الاحترازية من جانب الدوائر الأمنية عند دخول المواطنين والمجاميع السياحية إلى أربيل)، مؤكدا أن (الدخول غير مشروط بأي إجراءات أخرى).وكانت إدارة المحافظة قد اعلنت اول امس علىى لسان مدير إعلام المحافظة حمزة حامد عن إلغاء شرط الإقامة لمواطني المحافظات العراقية الراغبين بزيارة المحافظة، موضحاً أن الإقامة ستشمل غير العراقيين فقط. من جهة اخرى حطت طائرة قادمة من السعودية صباح امس في مطار أربيل الدولي بعد رفع الحظر عن الرحلات الدولية من وإلى مطاري الإقليم قبل أن تقلع في وقت لاحق من يوم امس عائدة بمجموعة من المعتمرين إلى السعودية.وكان مدير عام مجموعة شركات خوشناو، حاجي رسول خوشناو، قد أعلن في وقت سابق أن من المقرر أن تبدأ الاثنين أولى رحلات شركة فلاي ناس من مطار جدة إلى مطار أربيل الدولي، وانه ستكون هناك أربع رحلات ذهاب وإياب أسبوعية بين أربيل وجدة. كما وصلت طائرة تابعة لشركة فلاي دبي إلى أربيل عصر امس وهي تقل مئة راكب قبل ان تعود إلى دبي بـ164 راكباً.على صعيد آخر أعلن محافظ السليمانية هفال أبوبكر الحداد 3 أيام في المحافظة وإلغاء الاحتفالات بأعياد نوروز بسبب سيطرة القوات التركية على مدينة عفرين السورية.وقال أبو بكر في بيان إنه (بسبب الأوضاع في عفرين نعلن الحداد العام لثلاثة أيام في جميع أرجاء المحافظة، كما أطلقنا اسم – نوروز المقاومة- على عيد نوروز هذا العام تضامنا مع مدينة عفرين).وأضاف (ستلغى الاحتفالات والفعاليات التي من المقرر إقامتها بمناسبة الأعياد، كما سنطلق اسم عفرين على تقاطع داخل محافظة السليمانية).من جهتها، قالت رئاسة حكومة الإقليم أن إعلان الحداد تعاطفا مع مدينة عفرين ليس من صلاحيات محافظ السليمانية، مؤكدة أن هذا القرار يخص مجلس وزراء الإقليم.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة انه(في ما يتعلق بإعلان محافظ السليمانية الحداد ثلاثة أيام تضامنا مع عفرين، نعلن تعاطفنا ومساندتنا لأهالي عفرين الذين يواجهون الحرب والنزوح، إلا أن هذا الأمر ليس من صلاحيات المحافظ من الناحية القانونية والإدارية).وأضافت أن (القرار من صلاحيات مجلس الوزراء حصرا). واعلن قضاء خانقين في محافظة ديالى امس عن تعطيل الدوام الرسمي ثلاثة ايام بدءاً من اليوم الثلاثاء في القضاء لمناسبة اعياد نوروز.وكانت حكومة الإقليم قد اعلنت اول امس عن تعطيل الدوام الرسمي في الإقليم لمدة ثلاثة أيام ابتداً من اليوم الثلاثاء بمناسبة أعياد نوروز.