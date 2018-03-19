الملا لـ (الزمان):نسعى لإلغاء جميع العقوبات السياسية الصادرة ضد من خدم الدولة

هيئة المساءلة تدعو البرلمان لإصدار قوائم بالمطلوب إستثنائهم والملا لـ (الزمان):

نسعى لإلغاء جميع العقوبات السياسية الصادرة ضد من خدم الدولة

بغداد ــ داليـا أحمـد

أكد القيادي في ائتلاف العربية والنائب السابق حيدر الملا سعيه لالغاء حميع (العقوبات السياسية) التي اتخذت ضد من خدموا الدولة ، مشيراً الى اعفاء اقارب الشخصيات السياسية التابعة للنظام السابق من العقوبات، التي طالت اكثر من اربعة الاف وثلثمائة شخصية، جاء بعد عقد اجتماع مع الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .وقال الملا لـ (الزمان) أمس ان (الاجتماع مع الهيئة اثمر عن اصدار اجراءين الاول جاء بتعميم منها لوزارة المالية دائرة الضريبة ووزارة العدل دائرة التسجيل العقاري ووزارة الزراعة يتضمن ضرورة الالتزام بعدم شمول اقارب السياسيين التابعين للنظام السابق بالعقوبات المتخذة ضد تلك الشخصيات وفتح باب ترويج المعاملات لهم شأنهم شأن اي مواطن آخر مع رفع اشارات الحجز عن الاموال والممتلكات عن العشرات من المواطنين من الذين شملوا بهذا الاجراء تحت مسمى المساءلة والعدالة)، مؤكداً (حل قضية الاقارب المرتبطين بالشخصيات السياسية التابعة للنظام السابق وابعادهم عن قرار الحجز. وقد تم حصر الاسماء المتبقية بـ 900 سياسي فقط وستتم مناقشة قضاياهم على اساس ما قدموه من خدمة للدولة العراقية). ورأى ان (هؤلاء زجوا بقانون مجحف بحق الشعب يعاقب من كان يقدم خدمة عامة لابناء الوطن) ، موضحاً ان (الاجراء الثاني الذي تم الاتفاق عليه يشير الى معالجة القانون رقم 72 من خلال اصدار تعليمات من لجنة المساءلة والمصالحة البرلمانية تفسر ارادة المشرع وتحاول ان ترفع الغبن عن شريحة كبيرة شملت بالقانون المذكور). ولفت الى ان (الاتفاق الاخير تمحور حول عقد اجتماعات خلال الاسبوع الجاري سعيا للوصول الى الارادة التي نسعى اليها وهي الغاء جميع العقوبات السياسية بحق من خدم الدولة والشعب خلال النظام السابق، ونظرا لأن قانون الغاء الحجز يحتاج الى موافقات من مجلس النواب)، معرباً عن أمله في (ان يصدر قرار تفسيري يحاول ان يقلل نطاق الحجز ولاسيما ان اغلب النواب منشغلون بالحملات الانتخابية).من جهتها، وجهت الهيئة ايضاحاً رسمياً امس الى وزارات المالية والعدل والزراعة اكدت فيه ان لائحة المشمولين بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة يبلغ عددهم 52 شخصاً تبدأ بالتسلسل رقم 1 عبد حمود محمود التكريتي وتنتهي بالتسلسل رقم 52 خميس سرحان المحمود مع شمول اقاربهم لغاية الدرجة الثانية ووكلائهم الذين اجروا نقل الملكية . وجاء في الايضاح ان المشمولين بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة يبلغ عددهم 4752 شخصاً بدءاً من التسلسل رقم 1 ابتسام عطا حميد العجاج وانتهاءً بالتسلسل 4752 يونس هليل عليوي السويعدي، ولايجري الحجز على اقاربهم واولادهم وزوجاتهم. الى ذلك، كشفت الهيئة عن مطالبتها مجلس النواب بإصدار قوائم بالأسماء المطلوب استثناؤهم من القرارات المذكورة لغرض أعداد مراجعة كاملة للقوائم وفق القانون رقم72 واعداد القائمة النهائية والاسراع بتشكيل اللجنة الخاصة بتطبيق القانون في الامانة العامة لمجلس الوزراء، مؤكدة أنها قامت بتطبيق القانون رقم 72 من خلال إصدارها قوائم المصادرة والحجز على أموال اركان النظام السابق. ونقل بيان للهيئة عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قوله خلال لقائه بممثلي الهيئة في مكتبه امس أن (القرار رقم 72 لسنة 2017 أقر في مجلس الوزراء وتم أرساله الى مجلس النواب الذي قام بمناقشته وإجراء التعديلات عليه ومن ثم التصويت عليه وإقراره و نشره في الجريدة الرسمية، م وطلب من الهيئة تنفيذه من خلال أصدار قوائم بأسماء المشمولين)، مشيراً الى ان(الهيئة قامت بإصدار قوائم الاسماء التي ضمت 4257 بعد أن كانت تشمل 49700 اسم مما يتيح للآلاف ممن حجزت أموالهم وفق القرارات والقوانين السابقة بالتصرف بها بلا قيد أو شرط). وبحسب البيان فقد طالب ممثلو الهيئة مجلس النواب بـ(إصدار قوائم بالأسماء المطلوب استثناؤهم وتزويد الهيئة بها لغرض أعداد مراجعة كاملة وفق القانون رقم 72 واعداد القائمة النهائية والاسراع بتشكيل اللجنة الخاصة بتطبيق القانون في الامانة العامة لمجلس الوزراء).