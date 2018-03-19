تقتل أسوداً – محمد حسب

هز مشاعر الشرفاء خبر اغتيال العميد شريف اسماعيل، لكن المشاعر وحدها لا تكفي، فسرعان ما انطفأت نيران ثورتها الفيسبوكية بعد ان غرد المعنيون ببرودةٍ واستهزاء.فما حدث – والذي سيحدث تكرارا- من اغتيال لاحد اسود جيشنا، ما هو الا اهانة لسيادة الوطن ولهيبة الجيش العراقي الذي يسجل له التأريخ بطولاته على مر عقود عمره رغم اختلاف السياسات التي قادته.

واخر تلك الانتصارات هي التي احتفلنا بها قبل بضعة اشهر بمناسبة انتصار قواتنا المسلحة على جرذان داعش، وها هم يكافئون اسيادهم بقتله غدراً بعد ان طالت اسنانهم التي سحقها داعش.

الشيء الغريب بهذا الحادث ان القادة المعنيين لم يعلنوا التفاصيل الحقيقية والدقيقة التي ادت الى وقوع الحادث وانما غرد “البعض” منهم ببرودة رائياً انه لحادث حزين.

اما البعض الاخر فصـــــــمتَ مستهيناً بهيبة الدولة “ان كانت لها هيبة”.

ان هذه الكارثة لا تخلتف عن سابقاتها الا انها تُعتبر اهانة للجيش العراقي واستخفافاً بشعب العراق، . وهنا نطلب من القائد العام للقوات المسلحة والوزراء الامنيين بفتح تحقيق فوري وعاجل لادانة الارهابي.