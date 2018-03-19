نوروز عيد محبة ووئام – مروان منذر عبد الكريم

يحتفل الاخوة الاكراد في اقليم كردستان وفي المهجر بعيد نوروز الذي يصادف يوم 21 اذار من كل عام ، ولـ (نوروز) معاني كثيرة لدى الكرد حيث تحتفل كردستان في جميع المدن وتقام مراسيم اشعال النيران مساء يوم 20 من اذار في جميع المدن والقصبات لتعلن انتهاء عام والبدء باستقبال عام جديد وهذه النيران تعني اطفاء عام وبداية عام جديد ملؤه الفرح والسرور ، وفي اليوم الثاني تستعد العوائل للخروج الى الطبيعة الخلابة والجبال والوديان للاحتفال بهذا العيد السعيد خارج المنازل مـــــــصطحبين معهم مأكولاتهم ومشروباتهم للتنزه ..

ويتميز نوروز هذا العام بان المشاكل العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية والتي بدأت بوادر حلها من خلال اعادة الرحلات الجوية الدولية الى مطارات كردستان والشروع في صرف مستحقات الموظفين في الاقليم اضافة الى الاجراءات المصرفية من اجل عودة الحياة الاقتصادية تنتعش مجددا في كردستان والاكراد مقبلون للاحتفال بعيد الربيع وهم يخرجون الى سفوح الجبال والبساتين على التربة الطاهرة الغنية بالورود والاعشاب الطبيعية معلنة فرحها وبهجتها بالعام الجديد ، والاحتفالات تستمر الى منتصف شهر نيسان المقبل حيث انتهاء احتفالات شعبنا التأريخية برأس السنة البابلية الاشورية في نوهدرا وعنكاوا وشقلاوا والقوش وبطنايا وبخديدا وبرطلة وتللسقف وكرمليس ومانكيش كما تحتفل اربيل ودهوك والسليمانية بأعياد الربيع ونيسان .هكذا هم العراقيون من اعلى قمة جبل في زاخو الى ضفاف شط العرب في البصرة تتلاحم الأيادي بتلك ألاعياد ونيسان لنعلن للعالم جميعا بان شعب تواق للحرية والسلام ويعمل بكل مابوسعه من اجل الخير والعطاء وتحقيق طموحاته في الامن والاستقرار والحفاظ على سيادة العراق واستقلاله من اجل بناء وطن يسوده القانون وتحفظ وتصان حقوق المواطنين بالمساوات والعدالة الاجتماعية بعيدا عن الطائفية والمذهبية المقيتة التي عانا منها العراقيون منذ زمن بعيد ولتكن أعياد نوروز ونيسان أعيادا للحرية والديموقراطية والسلام وتعزيز التعايش السلمي والقبول بالأخر بين مختلف المكونات .. نعم في الوقت الذي يمر البلد بمرحلة مهمة بعد طرد داعش وارتفاع اعداد النازحين وتدمير البنى التحتية لتلك المدن من قبل داعش يجب جعل من هذه الاعياد مرحلة مهمة لتكاتف جميع أبناء العراق بعيد عن الطائفية والاثنية والعرقية والمناطقية وان نجسد روح المواطنة لان العلاقة تبدأ بين فرد ودولة كما يحددها القانون والدستور وبما تتضمنه تلك العلاقة من حقوق وواجبات فى تلك الدولة ويندرج تحت هذا المفهوم الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات وواجبات وهى أيضا المشاركة الواعية الفاعلة لكل مواطن دون إستثناء فى بناء الإطار الإجتماعى والسياسى والثقافى للدولة ، فالإخلاص للوطن هو البعد عن كل مايثير الفتن وإستشعار ما للوطن من أفضال سابقة ولاحقة عليه يعزز المواطنة والحفاظ على الثروات والمؤسسات بل وحتى المشروعات التى وفرتها الدولة لخدمة المواطنين .. اذن غرس حب الإنتماء الإيجابى للوطن وتوضيح معنى ذلك الحب وتربية الابناء على تقويم خيرات الوطن ومعطياته والمحافظة على مرافقه ومكتسباته التى من حق الجميع أن ينعم وأن يتمتع بها مواطنه وعيد نوروز سعيد للاخوة الاكراد تحت خيمة العراق الواحد الموحد ..