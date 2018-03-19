الشيخوخة نهاية العمر – عبد المحسن عباس الوائلي

هناك شيخوخة هادئة لاتمل اذا كان الشيخ الكبير قادرا على تناول طعامه وشرابه وقضاء حاجاته فهو مؤنس لاهله ويشعر بالسرور والراحة لانه بين افراد أسرته ينتظر رحمة الله للحظة الوداع وهنالك شيخوخة تتعب صاحبها فلا يستطيع تناول طعامه ولايعرف ما يقول ولا يسمع ما يقال له لكنه يمتلك احساساً داخلياً بأنه اصبح ثقيلا فهو يحتاج المساعدة في كل شيء في تناول الطعام وقضاء حاجاته ولا يرى اي ارتياح بوضعه الحالي ومن خلال اطلاعي والمعلومات التي عرفتها من خلال دراستي أن الارض كرة تدور حول نفسها وحول الشمس. والشمس نجم يدور حول نفسه داخل المجرة.

والمجرة نجوم تدور في مداراتها حول نفسها وداخل الخلاء الكوني العظيم.. ويبدو ان قوانين الدوائر تحكم الاحياء والكائنات.

في تركيب الدنيا ذاتها ما يشبه الدائرة.. دائرة تدور وهي تطحن كل شيء، تولد الزهور ثم تكبر ثم تصفر ثم تموت.

يولد الاطفال فيحتفي بهم الكبار، يحبونهم ويطعمونهم ويسهرون عليهم ويقلقون من اجلهم ويكابدون امالهم واحزانهم.. ثم تمر الايام وتمضي الدائرة فاذا اطفال الامس رجال وامهات اليوم، واذا بهم غدا شيوخ وعجائز.

ليس على الارض كائن ينجو من قانون الهرم والشيخوخة.

لا الحيوان ينجو ولا النبات ولا الجماد ولا الانسان.

وحياة الشيوخ قاسية يقول تعالى “ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون”.

تصوري او تصور انك تعيش في عالم تغير فيه كل شيء، وجوه الساسة ووجوه اصحاب الحوانيت ووجوه السائرين في الطرقات ووجوه من يظهرون في التلفزيون.

كل شيء تغير، الشوارع والمباني والناس، لم يعد لنا اصدقاء في هذا الوسط، كل ما حولنا جديد يرمقنا باستغراب وكأنه يقول: لماذا لم تمت حتى الان؟ كبر اصدقاؤنا او ماتوا، ذهب عملنا الى المعاش، ليس هناك من يسألك رأيك او يريد ان يستمع الى حكمتك ، ليس هناك من يستشيرك او يريدك او يتوقف ببعض الاهتمام عندك.

كل انسان يجري لنفسه وانت تقف وحدك بأختصار.

يدور الضوء عن الشيخوخة ويتركها في ظلام موحش من قلة الاهتمام او قلة الاكتراث. وعادة يصبح الشباب نافد الصبر من الشيخوخة، وهناك دول حلت هذه المشكلة حلا تسعى ببناء بيوت للمسنين او العجائز.. فلا بأس بهذا ان لم يكن له بيت يؤويه او احد يخدمه خير من العيش في الشارع. وهذا الحل في دول اوروبا وامريكا يبدو مثل حل جراحي فيه بتر لهؤلاء العجائز واستبعادهم في بيوت المسنين. ويتفق هذا الحل مع قسوة هذه المدنيات وخلوها من الرقي والرحمة.. والشيخوخة تكون مملة لصاحبها وللاهل فالطرفان غير مرتاحين فلننظر كيف تحل الحضارة الشرقية مشكلة كهذه وندعو من البداية بحسن العاقبة والرحمة من الله بعباده. وان الحضارة الاسلامية تنظر الى الشيوخ والكبار نظرة بالغة الاكبار. ان عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر في الاسلام. وتأمر الشريعة الاسلامية معاملة الوالدين وتنهي هذه الشريعة الكريمة عن اي سوء ادب او تطاول على الوالدين، بل ان لفظة التأفف ممنوعة ازاء الامهات والاباء “فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما” اي ان التضرر في حده الادنى ممنوع.

والتضرر في حده الاعلى ممنوع.. لا اف تقال ولا غلظة في المعاملة.

ايضا تعد الحضارة الاسلامية ان اذلال الابن والبنت لنفسيهما ازاء والديهما ليس اذلالا وانما هو رحمة من الابن او البنت، ورحمة من الله للابن او البنت “واخفض لهما جناح الذل من الرحمة”.

وفي الشرعة الاسلامية يفترض النص ان الاب والام وان كانا مشركين كافرين به. ودعيا الابن الى الكفر، فماذا يكون موقف الابن؟ يأمر الله تعالى الابن ين تصرف كالتالي:

“وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا”.

اذا كان المعروف هو الامر لابن ازاء ابوين مشتركن، فماذا يكون المعروف تجاه والدين مؤمنين.. اللهم اعنا على طاعتك وما يرضيك واعنا على انفسنا لان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي. والحمد لله رب العالمين.