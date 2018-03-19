أقبل الربيع دعه يدخل – حسن عاتي الطائي

يطل علينا الربيع بعد طول ترقب وانتظار ببهائه الساطع وطلعته الانيقة ووسامته الساحرة ووجهه الجميل الموشى بالعطور والزهور فتغدو الحياة به من حولنا وكانها قد ولدت من جديد بعد مخاض عسير وان شبابها المثقل بالندوب والاحزان قد تجدد واستعاد عافيته وعنفوانه وان قلبها الذي زحف اليه اليأس واليباس قد سرت في شرايينه رعشة من الألق والاشراق والانشراح وعادت اليه الروح خفاقة متدفقة بالامل لتغسل ما تراكم من الصدأ والقلق وتبدد سحب التوتر والاحباط وتبذر في كل مكان بهجة غامرة مبشرة بالعطايا والامال..ولان الربيع ليس كغيره من فصول السنة ويحظى بقدر كبير من الاهمية والتقدير والمحبة فان الناس اينما كانوا ينتظرون قدومه بفارغ الصبر وبشوق جارف باعتباره فصل التحول والاعتدال والاحتفاء بالجمال والحرية والانطلاق..

فصل الفرح والحيوية والتوهج والنشاط.ففي الربيع تشهر البساتين والمزارع والحقول والحدائق راياتها الخضراء وتقدم الاشجار المثمرة والمزهرة والشجيرات اليانعة والشتلات المزهوة بنفسها افضل ما لديها من اثمار وازهار تبعث في النفس كل ما يبعث على النشوة والانتعاش والتأمل الروحي والتفكير العميق..

ترفرف في حضرته الطيور وتشدو بين يديه البلابل اندى ما في حناجرها من هديل وترانيم وانغام وتتسلق الفراشات الملونة اكتاف ما يتيسر لهامن الورد والزهر وتغترف ما تشاء من الرحيق وتتطايرفي فضائه الخصب النسائم العليلة التي تلامس الوجوه فتمنحها الطراوة والحلاوة وتسبح امامه بحرية الجداول الناعسة والغدران المعشوشبة والانهار التي اخضلت بالندى وازدانت بالدفء والشذا ..ولان الربيع ثروة روحية لا حدود لعطائها مهمتها اثارة وتحريك طاقات الانسان الداخلية ومكنوناته الانسانية الرفيعة وامداده بالقدرة الخلاقة التي تدفعه لتقديم كل ما هو جميل ومفيد ويتميز بطقوسه الخاصة ونكهته المحببة وايماءاته الرقيقة ولديه الكثير مما يريد ان يبوح به فان الناس يسارعون للالتقاء به في الاماكن

و البساتين الخضراء التي يلجأون اليه ترحيبا بمقدمه السعيد وتعبيرا عن شكرهم لما يبثه في نفوسهم من المشاعر الفياضة بالسرور والغبطة ويبعث في قلوبهم من عوامل الراحة والطمأنينة والامل والتطلع لغد مشرق يحلمون به..وكما الماء ينساب بين الاصابع هكذا ينساب الربيع الى النفوس مثل نور ساطع وسط ظلام كثيف ليبهجها ويؤنسها ويستثير فيها الافكار والمشاعر التي تدعو للتفاؤل والالفة والانسجام والرقة ولتصبح بايحاءاته الفاتنة واشاراته الحانية كائنات وديعة رقيقة تتدفق بين جوانحها ينابيع الرحمة والمودة والايمان والخير والسلام وحق الاخرين في الحياة..

ولان الربيع يعني الولادة الجديدة والتحول والاعتدال فقد اتخذت منه العديد من الامم والشعوب منذ القدم عيدا لها تحتفي به كل عام..وبحسب منظمةاليونسكو التي تعنى بثقافة الامم والحفاظ على التراث العالمي فان ما يقرب من (300مليون) شخص في شتى انحاء العالم يحتفلون بعيد (النوروز )الذي هو عيد فارسي قديم و يعني باللغة العربية( يوم جديد) وهو اليوم الفاصل بين الشتاء والربيع..

وبسبب اهمية هذا العيد الجميل وشعبيته واحتفال الملايين من البشر به على مر التاريخ فقد قررت اليونسكو ادراجه في القائمة النموذجية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية كما اعترفت بيوم الحادي والعشرين من اذار بوصفه( يوم نوروز الدولي)…

ان الربيع قادم يدق علينا الابواب فلندعه يدخل ولنتعلم منه كيف نزرع ولا نقطع وكيف نعطي بلا من او ادعاء او انتظار شكر او مقابل وكيف نحول الاحلام الى افعال وكيف نجعل من الحياة مكانا جميلا مزدهرا لا فقر فيه ولا خوف ولا عدوان على حقوق الاخرين يعيش فيه الجميع بحرية وسلام متساوين في الحقوق والواجبات يجمعهم حب الحياة والربيع شاكرين الله سبحانه وتعالى على نعمه الوفيرة التي لاتحصى…