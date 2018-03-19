الإنسانية والمهنية – فائز جواد

يقينا ان الظروف المالية التي نمر بها في ظل التقشف الذي اعلن قبل مدة ليست بالقصيرة ولاسباب مكشوفه ومعلنه للمواطن العراقي تتصدرها حالات الفساد المالي التي افرغت خزائن العراق ، وتدني سعر برميل النفط في الاسواق الدولية الى جانب العمليات الارهابية التي تقودها ثلة مجرمه متمثله بداعش الارهابي جميعها فرضت على الحكومة الاتجاه الى عمليات القروض المالية من دول عربية وعالمية مقابل فوائد ستبقى تسدد لمدة ليست بالقريبة .

نعم تلك الظروف التي اثرت سلبا على المواطن العراقي الذي مازال يعاني ومتاثرا بها ، في المقابل ساعدت صناديق التكافل الاجتماعي التي انشأتها بعض الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة لمنظمات المجتمع المدني ساعدت جميعها المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر .

وتمكنت من اعانتهم ولو بجزء يسير ليتمكنوا من مواكبة الحياة والاستمرار بتوفير المستلزمات الضرورية للعيش ، ويقينا تمكنت بعض النقابات والاتحادات والمنظمات الفنية والثقافية والاجتماعية من التواصل مع اعضائها ومتابعة الحالات الانسانية والمساهمة بمد يد العون لهم وخاصة المرضى منهم ومتابعة حالتهم الصحية وتوفير اهون المستلزمات لهم ليتمكنوا من تجاوز محنتهم وبذلك يثبتون انسانيتهم قبل مهنيتهم وللحق اقولها وخلال متابعتي الشخصية لبعض المنظمات والاتحادات والنقابات والمؤسسات وجدت الهمة والمتابعة الجادة من قبل المشرفين على تلك المؤسسات لاعضائها الذين هم بامس الحاجة الى المتابعة والمساعدة بسبب ظروفهم المادية والصحية والغالبية منهم شملوا برواتب وان كانت رمزية تعينهم على العيش والبعض الاخر وممن يحتاج الى علاج خارج او داخل العراق لتجاوز محنته الصحية وفرت لهم منظماتهم و نقاباتهم الاحتياجات المادية والمعنوية وبذلك يؤكد المشرفون على تلك المؤسسات انسانيتهم التي تشكل قوة مع مهنيتهم لادارة دفة المؤسسة.

ويقينا ان المؤسسات والجمعيات والنقابات تتنافس على الانسانية والمهنية ويقين الجميع يشهد بمبادرات الاستاذ الكبير سعد البزاز وماقدمه لشريحة المثقفين والفنانين والمبدعين والمواطنين من مساعدات كبيرة.

ونقولها ايضا ان مالسناه من الفنان قاسم سبتي وهو يفتح جمعيته التشكيليين العراقيين على مصراعيها ويستقبل فنانين ومثقفين وبغض النظر عن انتمائهم او عدمه للجمعية ولايتردد بالمساعدة لمن يحتاجها وبذلك يؤكد انسانيته ومهنيته ، كذلك الحال مع الزميل عبد المجيد المحمداوي ومتابعة اتحاده الصحفيين العراقيين للعديد من الحالات الانسانية التي سجلها لاكثر من صحفي واعلام.

وماقدمه ويقدمه نقيب الصحفيين الزميل مؤيد اللامي للاعضاء الذين هم بامس الحاجة لمتابعة حالاتهم الصحية وظروفهم المعاشية ، نعم القائمة تطول ولاتنتهي بالشخصيات العراقية التي تقود تلك المؤسسات وهي تتابع اعضاءها لانتشالهم من حال اليم الى حال افضل وهذا مايؤكد انسانيتهم قبل مهنيتهم التي يتمتعون بها ونجحوا بتحقيقها ، متمنين في الوقت ذاته من كافة الاتحادات والمؤسسات والنقابات الثقافية والفنية ومعها المؤسسات والدوائر الحكومية متابعة منتسبيهم وخاصة الذين يعانون تردي اوضاعهم الصحية والمالية وان لايجعلوهم يترحموا على ايام المنحة السنوية التي الغيت وكانت منحة الحكومة لهذه الشريحة المهمة ،ونقولها بارك الله بكل من يعمل اولا بانسانيته الحقة قبل مهنيته .