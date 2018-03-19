اطلالة

إتفاقية آذار 1970 – حسين الجاف

في ذكرى صدور اتفاقية 11 اذار التاريخية قبل 48 سنة بالتمام والكمال صدرت اكبر واهم واشهر وثيقة تاريخية لتوطيد وتعزيز وتمتين التاخي التاريخي التليدبين العرب والكورد في هذا البلد الذي حماه الله بحرزه الحصين فيوم صدور هذه الاتفاقية بين الحكومة العراقية بوقته الذي كان يرأسها المرحوم احمد حسن البكر وبين الحركة القومية الكردية التاريخية التي كان يتزعمها المرحوم الملا مصطفى البارزاني ايقونة النضال الكردي المشروع من اجل تحقيق الحقوق القومية والسياسية والثقافية للشعب الكردي في اطار عراقي ديمقراطي حر اتحادي تعددي اقول يوم صدور تلك الوثيقة العظيمة صار العراق كله من اقصى شماله الى ابعد نقطة في جنوبه عيدا وعاش شعبه عرسا عظيما زاهيا لم يعش مثله قسط في غابرات الايام والاعوام فأنطلقت الحناجر تهتف وشرعت الافواه بالغناء وشاعت في النفوس الاماني الحلوة والامال السعيدة بمستقبل مضيئ يتفرغ كل العراقيين لبنائه الوثيقة.

كانت قانونية ووثقت الكثير من طموحات الكرد بل وكل العراقيين لان شعار الثورة الكردية منذ انطلاقها في 11 ايلول عام 1961 كان الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان ففي عراق ديمقراطي حر تعددي يزدهر الوطن وتطلق كفاءات وابداعات ابنائه لبنائه فبدون حرية وديمقراطية وتعددية ينتفي تمامه دور الحكم الذاتي او الفيدرالي وبـــــــدون حكومة تمثل طموحات العراقيين كلهم لن يزدهر الوطن ولن تخفق عاليا رايات وكفاءات اهله وابنائه.

على اية حال ولربما سائل يسأل ان كانت وثيقة اذار بهذه القانونية وبمثل هذا الكم من الاماني والاحلام لكل العراقيين فلماذا فشل وعاد الاقتتال من جديد الى درجة رمي اقوى رموز النظام نفسه في احضان ايران الشاه ليتنازل عن شط العرب النهر العراقي العربي أسما وتاريخا وارضا وماء وسماء واهلا وناسا من خلال اتفاقية العار في 6 اذار 1975 عبر مؤتمرالنفط في الجزائر كان عراب الاتفاقية هواري بوقدين اقول سبب فشل الاتفاقية يعود اولا الى الحس الدكتاتوري الشوفيني الذي كان يخضع له اقوى راس في النظام على الرغم من اناس طييبن من بين قيادته كان مع تطبيق الاتفاقية شكلا ومضموما من امثال المرحومين عبد الخالق السامرائي ومرتضى سعيد عبد الباقي وخالد عبد الحليم وغيرهم علاوة على ان النظام نقل الى كردستان مجموعة من المعاقبين لاسباب مختلفة الذين تولوا المســـــــؤولية في مرافق المنطقة الحساسة الامنية والعسكرية والحزبية والاقتــــــــصادية الذين عاثوا في الارض فسادا اما لتأليب الناس ضد السلطة في بغداد واما لدوافع عنصرية حاقدة على اية حال ايضا فاننا اكرر هنا ما قلته سابقا في مناسبات مختلفة ان اعظم قطعة قماش انكليزية من افخر الاصواف والاقطان لا يمكن ان تخيط منها بدلة جيدة اذا سلمت بيد خياط غير ماهر مع ذلك فاهلا باذار وبنوروز وبكل العراقيين الشرفاء الذين يعملون على توطيد الوحدة التاريخـــــــية بين العرب والكرد وباقي مكوناته النبــــــــيلة لبناء العراق الذي نحبه عراق الغد.